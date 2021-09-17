Apa itu AIOps?

Perjalanan menuju AIOps berbeda di setiap organisasi. Setelah Anda menilai di mana posisi Anda dalam perjalanan menuju AIOps, Anda bisa mulai menggabungkan alat bantu yang membantu tim untuk mengamati, memprediksi, dan bertindak cepat terhadap masalah operasional TI. Ketika Anda mempertimbangkan alat untuk meningkatkan AIOps dalam organisasi Anda, Anda harus memastikan bahwa alat tersebut memiliki fitur-fitur berikut ini:

Observabilitas: Observabilitas mengacu pada alat dan praktik perangkat lunak untuk menelan, mengumpulkan, dan menganalisis aliran data kinerja yang stabil dari aplikasi terdistribusi dan perangkat keras yang digunakannya, untuk memantau, memecahkan masalah, dan men-debug aplikasi secara lebih efektif guna memenuhi ekspektasi pengalaman pelanggan, perjanjian tingkat layanan (SLA), dan persyaratan bisnis lainnya.



Solusi ini dapat memberikan pandangan holistik di seluruh aplikasi, infrastruktur, dan jaringan Anda melalui agregasi dan konsolidasi data, tetapi tidak mengambil tindakan korektif untuk mengatasi masalah TI. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan korektif untuk mengatasi masalah TI, mereka mengumpulkan dan mengumpulkan data TI dari berbagai sumber data di seluruh domain TI untuk memperingatkan pengguna akhir tentang masalah potensial, dengan harapan tim layanan TI dapat menerapkan perbaikan yang diperlukan.



Meskipun data dan visualisasi yang sesuai dari alat bantu ini sangat berharga, namun alat bantu ini menciptakan ketergantungan pada organisasi TI untuk mengambil keputusan dan merespons masalah teknis dengan tepat. Optimalisasi sumber daya yang mengharuskan operator memperbarui sistem operasional secara manual mungkin tidak akan memberikan manfaat dalam situasi permintaan yang dinamis.

Analisis prediktif: Solusi AIOps dapat menganalisis dan menghubungkan data untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dan tindakan otomatis, sehingga tim TI dapat mempertahankan kendali atas lingkungan TI yang semakin kompleks dan memastikan kinerja aplikasi.



Kemampuan untuk menghubungkan dan mengisolasi masalah adalah langkah besar bagi tim Operasi TI mana pun. Hal ini mengurangi waktu untuk mendeteksi masalah yang mungkin tidak ditemukan dalam organisasi. Organisasi akan memperoleh manfaat dari deteksi anomali otomatis, peringatan, dan rekomendasi solusi, yang pada gilirannya akan mengurangi waktu henti secara keseluruhan serta jumlah insiden dan tiket.



Optimalisasi sumber daya dinamis dapat diotomatisasi menggunakan analitik prediktif, yang dapat memastikan kinerja aplikasi sekaligus mengurangi biaya sumber daya dengan aman bahkan saat terjadi variabilitas permintaan yang tinggi.

Respons proaktif: Beberapa solusi AIOps akan secara proaktif merespons kejadian yang tidak diinginkan, seperti perlambatan dan pemadaman, menyatukan kinerja aplikasi dan manajemen sumber daya secara real-time.



Dengan memasukkan metrik performa aplikasi ke dalam algoritme prediktif, mereka dapat mengidentifikasi pola dan tren yang sesuai dengan berbagai masalah TI. Dengan kemampuan untuk meramalkan masalah TI sebelum terjadi, alat AIOps dapat memulai proses otomatis yang relevan sebagai tanggapan, memperbaiki masalah dengan cepat. Organisasi dapat melihat manfaat dari otomatisasi cerdas, seperti meningkatkan waktu rata-rata untuk deteksi (MTTD).

Jenis teknologi ini adalah masa depan manajemen operasi TI karena dapat membantu bisnis meningkatkan pengalaman karyawan dan pelanggan. Sistem AIOps tidak hanya memastikan bahwa masalah layanan TI diselesaikan tepat waktu tetapi juga menyediakan jaring pengaman untuk tim operasi TI, mengatasi masalah yang mungkin jatuh melalui celah karena pengawasan manusia, seperti silo organisasi, tim yang kekurangan sumber daya, dan banyak lagi.

