Apa itu Infrastructure as Code (IaC)?

IaC memperlakukan infrastruktur sebagai perangkat lunak. Tim menggunakan IaC untuk membuat versi, menguji, dan menerapkan infrastruktur dengan menggunakan praktik yang sama yang digunakan untuk kode aplikasi.

Pendekatan ini memungkinkan tim untuk melewati konfigurasi manual tradisional, yang bisa rumit dan rawan kesalahan. Konfigurasi manual sering melibatkan penyiapan server individual, manajemen berbasis konsol, dan perubahan yang tidak terdokumentasi.

Sebagai gantinya, tim menentukan persyaratan infrastruktur dalam file konfigurasi yang menentukan sumber daya yang dibutuhkan—server, jaringan, basis data, kebijakan keamanan—dan cara mengonfigurasinya. Semua file ini kemudian berada dalam sistem kontrol versi, memberikan kemampuan pelacakan, peninjauan, dan pengembalian.

IaC adalah elemen penting dari praktik otomatisasi infrastruktur yang lebih luas, yang menggunakan kode dan otomatisasi untuk mengelola infrastruktur TI di seluruh siklus hidupnya. Dengan IaC, pengembang tidak perlu lagi menyediakan komponen infrastruktur secara manual setiap kali mereka mengembangkan, menguji, atau menerapkan aplikasi. Otomatisasi ini membantu organisasi mengontrol biaya, mengurangi risiko, dan merespons peluang bisnis baru dengan cepat.

Ketika organisasi mengadopsi arsitektur cloud native, IaC semakin penting. Lingkungan TI sekarang menjangkau berbagai cloud, ribuan kontainer, dan layanan mikro terdistribusi. Proses manual yang pernah mengelola beberapa server tidak dapat menangani arsitektur ini, di mana tim sering menerapkan ratusan aplikasi setiap hari dan terus-menerus menyediakan, menskalakan, dan menonaktifkan infrastruktur.

IaC membantu mengelola lingkungan yang kompleks ini dalam tiga cara penting:

Meningkatkan infrastruktur secara instan untuk memenuhi permintaan tanpa konfigurasi manual yang memakan waktu. Memastikan konsistensi: Menghilangkan kesalahan manusia dan penyimpangan konfigurasi yang dapat menyebabkan kerentanan keamanan, pelanggaran kepatuhan, dan pemadaman layanan.

Misalnya, perusahaan retail yang bersiap untuk Black Friday mungkin perlu menskalakan 100–1.000 server dalam beberapa jam. Dengan IaC, penskalaan ini terjadi secara otomatis di seluruh infrastruktur on premises dan cloud, sesuai dengan templat yang telah ditentukan sebelumnya. Kemampuan untuk menskalakan ini membantu memastikan bahwa setiap server baru mempertahankan konfigurasi keamanan dan kepatuhan yang identik.

Menurut IBM Institute for Business Value, 65% eksekutif melaporkan bahwa teknologi otomatisasi seperti IaC meningkatkan produktivitas tim TI mereka.