Lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pemrogram DevOps. Ini mengemas berbagai alat pengembang yang berguna—termasuk editor kode sumber, alat otomatisasi build, dan debugger—ke dalam aplikasi antarmuka pengguna grafis (GUI) tunggal.
Meskipun tidak sepenuhnya penting untuk pengembangan perangkat lunak, karena kode dapat ditulis dengan editor teks apa pun dan dijalankan dari baris perintah, IDE menggabungkan fitur yang meningkatkan produktivitas pengembang dan kualitas kode. IDE modern sering menyertakan kompiler yang diperlukan, interpreter atau keduanya, tergantung pada bahasa pengodean tertentu.
Fitur IDE umum lainnya termasuk fitur yang tercantum di sini:
Meskipun beberapa fitur dasar dianggap standar di seluruh IDE, tidak ada daftar fungsi dasar untuk perangkat lunak yang memenuhi syarat sebagai IDE. Meskipun demikian, sebagian besar IDE kemungkinan besar mengandung sebagian besar (atau semua) alat, fitur, dan fungsi seperti ini:
Dibandingkan dengan editor teks standar, bekerja dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) selama pengembangan aplikasi menawarkan pemrogram berbagai kemudahan dan manfaat. IDE membantu merampingkan seluruh proses pengembangan, sehingga memudahkan pengembang untuk menulis dan men-debug kode serta berkolaborasi dengan manajer proyek dan tim yang diperluas.
Manfaat yang terkait dengan fungsi IDE meliputi:
IDE menawarkan banyak efisiensi untuk meningkatkan produktivitas pengembang. Mengintegrasikan berbagai alat ke dalam satu aplikasi mengurangi kebutuhan untuk beralih konteks antar aplikasi, meningkatkan alur kerja secara keseluruhan. Pemrogram juga menghemat waktu melalui otomatisasi dengan memungkinkan IDE untuk menangani tugas-tugas berulang, sementara generator kode membantu membuat pintasan untuk pola skrip umum. Alat dokumentasi bawaan juga membantu pengembang dengan kontrol versi, membebaskan waktu untuk fokus pada pembuatan kode alih-alih membuat katalog.
IDE membantu meningkatkan kualitas kode umum melalui berbagai alat. Deteksi kesalahan secara real-time mengurangi kesalahan manusia, sementara analisis kode dan alat pemfaktoran ulang menyediakan pengoptimalan otomatis dan cerdas. Indikator visual seperti penyorotan sintaksis membantu pengembang membuat urutan dan struktur yang lebih baik sekaligus meningkatkan keterbacaan untuk tinjauan kode.
IDE adalah alat yang sangat baik untuk membantu pengembang bergabung dengan proyek baru atau bahasa pemrograman. Mereka membantu memperlancar kurva pembelajaran melalui templat bawaan, alur kerja terpandu, dan dokumen dukungan terintegrasi.
IDE memfasilitasi kolaborasi antara pengembang yang mengerjakan kode lama. Mereka juga meningkatkan komunikasi dengan tim yang lebih luas, termasuk manajer proyek yang berpotensi kurang teknis dan pemangku kepentingan klien. IDE terintegrasi dengan baik dengan sistem kontrol versi untuk dokumentasi yang konsisten dan menggabungkan alat tinjauan kode untuk analisis dan konfirmasi proyek bersama.
Untuk memenuhi kebutuhan pengembang, lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) hadir dalam berbagai variasi—dari sumber terbuka hingga yang lebih kompleks. Banyak IDE menawarkan dukungan lintas platform, sementara beberapa lebih bergantung pada bahasa. Ada beberapa jenis IDE yang paling populer.
IDE lokal diinstal dan dijalankan secara lokal pada perangkat keras pribadi atau kantor pengembang. IDE ini memerlukan pustaka sumber daya tambahan, yang harus diunduh dan dipasang oleh pengembang secara lokal berdasarkan persyaratan proyek dan preferensi pribadi.
IDE lokal lebih dapat disesuaikan, mendapat manfaat dari hampir tidak ada masalah latensi dan dapat beroperasi sepenuhnya bahkan tanpa koneksi internet aktif setelah penyiapan selesai. Namun, menyiapkan dan mengonfigurasi IDE lokal bisa jadi rumit, dan perbedaan antara mesin lokal dan lingkungan produksi dapat menyebabkan bug atau kegagalan perangkat lunak yang tidak diinginkan.
IDE lokal juga bergantung pada perangkat keras lokal. Mengandalkan sumber daya memori lokal mesin, perangkat keras lokal dapat mengalami kesulitan untuk menjalankan IDE lokal, terutama ketika bekerja dengan kode kompleks dalam jumlah besar.
Contoh IDE lokal meliputi:
Tidak seperti IDE lokal, IDE cloud berbasis browser dan tidak mengharuskan pengembang mengunduh perangkat lunak atau pustaka tertentu ke perangkat keras lokal mereka. Persyaratan ini bergantung pada pemeliharaan koneksi internet yang kuat untuk mengakses cloud secara efektif.
Dibandingkan dengan IDE lokal, IDE berbasis cloud hadir dengan beberapa keunggulan. Tim yang bekerja dengan IDE berbasis cloud dapat menciptakan lingkungan pengembangan yang terstandardisasi, sehingga menghindari kesalahan yang dapat muncul dari berbagai perbedaan konfigurasi perangkat keras lokal.
IDE cloud juga dapat menawarkan kinerja yang lebih baik daripada IDE lokal dengan menggunakan sumber daya berbasis cloud. Fungsi IDE kompleks tertentu sering kali menuntut sumber daya komputasi yang signifikan. Untuk mencegah perlambatan pada IDE lokal, pengembang dapat memindahkan tugas tersebut ke pusat data berbasis cloud yang tangguh.
Contoh IDE cloud meliputi:
Jenis IDE ini dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi mobile. IDE pengembangan aplikasi seluler biasanya menampilkan teknologi mobile-khusus pustaka dan fitur eksklusif seperti dukungan emulator.
Contoh pengembangan aplikasi mobile IDE meliputi:
Pemrograman untuk database datang dengan serangkaian pertimbangannya sendiri yang berbeda. Jenis IDE ini dibuat dengan mempertimbangkan pengembangan basis data, dengan fitur-fitur khusus seperti pembuat kueri bawaan dan alat analisis basis data.
Contoh IDE khusus database meliputi:
Meskipun banyak IDE yang menawarkan dukungan multibahasa, beberapa di antaranya dirancang untuk mengakomodasi parameter tertentu dari bahasa pemrograman tertentu. Demikian pula, IDE lain dikhususkan tergantung pada tujuan proyek. Beberapa contoh IDE khusus bahasa atau proyek termasuk IDE yang diuraikan di sini:
Java™
Python
Pengembangan web
