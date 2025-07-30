IDE lokal diinstal dan dijalankan secara lokal pada perangkat keras pribadi atau kantor pengembang. IDE ini memerlukan pustaka sumber daya tambahan, yang harus diunduh dan dipasang oleh pengembang secara lokal berdasarkan persyaratan proyek dan preferensi pribadi.

IDE lokal lebih dapat disesuaikan, mendapat manfaat dari hampir tidak ada masalah latensi dan dapat beroperasi sepenuhnya bahkan tanpa koneksi internet aktif setelah penyiapan selesai. Namun, menyiapkan dan mengonfigurasi IDE lokal bisa jadi rumit, dan perbedaan antara mesin lokal dan lingkungan produksi dapat menyebabkan bug atau kegagalan perangkat lunak yang tidak diinginkan.

IDE lokal juga bergantung pada perangkat keras lokal. Mengandalkan sumber daya memori lokal mesin, perangkat keras lokal dapat mengalami kesulitan untuk menjalankan IDE lokal, terutama ketika bekerja dengan kode kompleks dalam jumlah besar.

Contoh IDE lokal meliputi:

Microsoft Visual Studio

Eclipse