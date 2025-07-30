Apa itu lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE)?

DevOps
30 Juli 2025

8 menit

 

Penyusun

Josh Schneider

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

Apa itu lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE)?

Lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pemrogram DevOps. Ini mengemas berbagai alat pengembang yang berguna—termasuk editor kode sumber, alat otomatisasi build, dan debugger—ke dalam aplikasi antarmuka pengguna grafis (GUI) tunggal.

Meskipun tidak sepenuhnya penting untuk pengembangan perangkat lunak, karena kode dapat ditulis dengan editor teks apa pun dan dijalankan dari baris perintah, IDE menggabungkan fitur yang meningkatkan produktivitas pengembang dan kualitas kode. IDE modern sering menyertakan kompiler yang diperlukan, interpreter atau keduanya, tergantung pada bahasa pengodean tertentu. 

Fitur IDE umum lainnya termasuk fitur yang tercantum di sini:

  • Sistem kontrol versi: Kontrol versi adalah bagian integral dari rekayasa perangkat lunak modern dan digunakan untuk mengontrol, mengatur, dan melacak versi kode yang berbeda. Sistem kontrol versi membantu pengembang memantau perubahan kode dan pembaruan saat mendokumentasikan riwayat kode. Meskipun opsi yang berdiri sendiri seperti Git banyak digunakan, banyak IDE juga menawarkan opsi bawaan yang berpotensi kompatibel. 
  • Penjelajah kelas: Browser kelas memungkinkan pemrogram untuk menelusuri, menjelajahi, atau memvisualisasikan struktur kode pemrograman berorientasi objek. 
  • Penjelajah objek: Browser objek memungkinkan pemrogram memeriksa paket perangkat lunak per komponen. Mereka dapat menampilkan hierarki komponen, properti, dan peristiwa yang terkait dengan objek individual. 
  • Diagram hierarki kelas: Sangat penting untuk rekayasa perangkat lunak berdasarkan pemrograman berorientasi objek, IDE dapat menyediakan diagram hierarki kelas. Diagram statis ini menggambarkan struktur sistem menyeluruh berdasarkan kelas objek, termasuk atribut, operasi, dan hubungan di antara objek-objek lainnya.

Fitur umum dari lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE)

Meskipun beberapa fitur dasar dianggap standar di seluruh IDE, tidak ada daftar fungsi dasar untuk perangkat lunak yang memenuhi syarat sebagai IDE. Meskipun demikian, sebagian besar IDE kemungkinan besar mengandung sebagian besar (atau semua) alat, fitur, dan fungsi seperti ini:

  • Otomatisasi pengeditan kode: IDE menawarkan berbagai otomatisasi untuk membantu mengedit dan mengoreksi berbagai jenis kode pemrograman. Karena bahasa pemrograman yang berbeda mengikuti aturan yang berbeda, IDE dapat mengidentifikasi dan membantu mengoreksi ketika pengembang membuat kesalahan sintaksis atau menyimpang dari struktur bahasa yang benar. 
  • Pelengkapan kode otomatis yang cerdas: IDE sering kali memiliki fitur alat bantu otomatis (mirip dengan pelengkapan otomatis atau saran pencarian) untuk membantu pemrogram menulis kode dengan menyarankan frasa atau istilah umum berdasarkan fungsi atau maksud kode yang dikenali. 
  • Penyorotan sintaksis: IDE dapat secara otomatis memformat kode tertulis, mengubah warna font, serta menebalkan atau memiringkan kata, frasa, atau simbol tertentu. Penyorotan sintaks dapat memberikan masukan langsung tentang potensi kesalahan sintaksis. Fitur IDE ini membuat kode sumber lebih mudah dibaca bagi programmer untuk meninjau pekerjaan mereka.
  • Dukungan pemfaktoran ulang: Pemfaktoran ulang kode adalah proses di mana kode sumber yang efektif disempurnakan, direstrukturisasi, atau ditulis ulang untuk tidak hanya memberikan fungsi yang dimaksudkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip kesederhanaan yang telah ditetapkan. Kode yang direfaktor secara memadai akan lebih efisien dan lebih mudah dibaca, mempertahankan fungsi yang dimaksudkan hanya dengan skrip yang penting. Pemfaktoran ulang dianggap sebagai bagian integral dari desain perangkat lunak tingkat tinggi, meskipun prosesnya bisa membosankan. Dalam skenario tertentu, IDE membantu pengembang meningkatkan kode mereka dengan memfaktorkan ulang kode sumber secara otomatis lebih cepat.
  • Otomatisasi pembangunan lokal: IDE dapat mengotomatiskan beberapa tugas pengembangan berulang yang biasanya menyertai pengeditan kode, seperti memperbarui baris kode yang ditulis sebelumnya untuk mencerminkan perubahan baru.
  • Kompilasi dan interpretasi: Sebagian besar programmer menulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi karena bahasa ini lebih mudah dibaca manusia dan karenanya lebih mudah untuk dikerjakan. Namun, sebelum perangkat lunak dapat berjalan, perangkat lunak tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin tingkat rendah yang dapat dipahami oleh sistem operasi, seperti Linux atau Windows. Kompiler dan interpreter adalah jenis perangkat lunak yang mengotomatiskan proses penerjemahan, tergantung pada kode sumber asli bahasa tertentu. Meskipun kompiler dan interpreter sering ditemukan sebagai perangkat lunak yang berdiri sendiri, banyak IDE modern yang menawarkan fungsi kompilasi dan interpretasi bawaan. 
  • Pengujian: Sebelum mengintegrasikan kode sumber baru dengan kode pengembang yang sudah ada, IDE menawarkan alat bagi pengembang untuk mengotomatiskan pengujian unit lokal. Proses awal ini menyediakan kontrol kualitas putaran pertama sebelum menguji kode di lingkungan produksi yang lebih kompleks.
  • Debugging: Istilah bug berlaku sebagai istilah umum untuk berbagai potensi kesalahan yang dapat ditemukan dalam kode yang belum dikoreksi. Meskipun beberapa bug dapat bermanifestasi sebagai kesalahan ketik atau sintaksis sederhana, kode apa pun yang mencegah fungsi perangkat lunak yang dimaksudkan untuk beroperasi sebagaimana mestinya dapat dianggap sebagai bug. Proses debugging melibatkan banyak tingkat ulasan kode dan pengujian untuk Verify bahwa kode berfungsi sebagaimana dimaksud dalam semua keadaan. Meskipun IDE sering tidak menawarkan debugging kode yang sepenuhnya terintegrasi, mereka sering menyediakan berbagai alat debugging. Alat-alat ini membantu menghilangkan bug sebanyak mungkin, sering kali secara real time saat kode sedang ditulis. Salah satu cara IDE mendukung proses debugging adalah dengan menyorot kode saat berjalan, baris demi baris, membantu pengembang memeriksa kode dan memvalidasi perilakunya. 
  • Pemilahan dan analisis kode: Analisis kode waktu nyata memberikan masukan instan, mirip dengan pemeriksa ejaan dan tata bahasa otomatis di editor teks pada umumnya. Alat-alat ini dapat melampaui mendeteksi kesalahan ketik sederhana dan membantu mengidentifikasi berbagai masalah potensial. Masalah ini termasuk pelanggaran gaya yang dapat menghambat keterbacaan kode dan pemeliharaan, kemungkinan bug, pola bahasa yang tidak efisien, dan kerentanan keamanan penting.
Pengembangan Aplikasi

Bergabunglah: Pengembangan aplikasi Enterprise di cloud

Dalam video ini, Dr. Peter Haumer membahas seperti apa pengembangan aplikasi perusahaan modern saat ini di hybrid cloud dengan menunjukkan berbagai komponen dan praktiknya, termasuk IBM Z Open Editor, IBM Wazi, dan Zowe. 
Jelajahi pengembangan aplikasi cloud

Manfaat menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi

Dibandingkan dengan editor teks standar, bekerja dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) selama pengembangan aplikasi menawarkan pemrogram berbagai kemudahan dan manfaat. IDE membantu merampingkan seluruh proses pengembangan, sehingga memudahkan pengembang untuk menulis dan men-debug kode serta berkolaborasi dengan manajer proyek dan tim yang diperluas.

Manfaat yang terkait dengan fungsi IDE meliputi: 

Peningkatan produktivitas

IDE menawarkan banyak efisiensi untuk meningkatkan produktivitas pengembang. Mengintegrasikan berbagai alat ke dalam satu aplikasi mengurangi kebutuhan untuk beralih konteks antar aplikasi, meningkatkan alur kerja secara keseluruhan. Pemrogram juga menghemat waktu melalui otomatisasi dengan memungkinkan IDE untuk menangani tugas-tugas berulang, sementara generator kode membantu membuat pintasan untuk pola skrip umum. Alat dokumentasi bawaan juga membantu pengembang dengan kontrol versi, membebaskan waktu untuk fokus pada pembuatan kode alih-alih membuat katalog.
Kode yang ditingkatkan

IDE membantu meningkatkan kualitas kode umum melalui berbagai alat. Deteksi kesalahan secara real-time mengurangi kesalahan manusia, sementara analisis kode dan alat pemfaktoran ulang menyediakan pengoptimalan otomatis dan cerdas. Indikator visual seperti penyorotan sintaksis membantu pengembang membuat urutan dan struktur yang lebih baik sekaligus meningkatkan keterbacaan untuk tinjauan kode.
Orientasi Lebih Cepat

IDE adalah alat yang sangat baik untuk membantu pengembang bergabung dengan proyek baru atau bahasa pemrograman. Mereka membantu memperlancar kurva pembelajaran melalui templat bawaan, alur kerja terpandu, dan dokumen dukungan terintegrasi.
Kolaborasi yang lebih mudah

IDE memfasilitasi kolaborasi antara pengembang yang mengerjakan kode lama. Mereka juga meningkatkan komunikasi dengan tim yang lebih luas, termasuk manajer proyek yang berpotensi kurang teknis dan pemangku kepentingan klien. IDE terintegrasi dengan baik dengan sistem kontrol versi untuk dokumentasi yang konsisten dan menggabungkan alat tinjauan kode untuk analisis dan konfirmasi proyek bersama. 

Jenis-jenis lingkungan pengembangan terintegrasi

Untuk memenuhi kebutuhan pengembang, lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) hadir dalam berbagai variasi—dari sumber terbuka hingga yang lebih kompleks. Banyak IDE menawarkan dukungan lintas platform, sementara beberapa lebih bergantung pada bahasa. Ada beberapa jenis IDE yang paling populer.

IDE lokal

IDE lokal diinstal dan dijalankan secara lokal pada perangkat keras pribadi atau kantor pengembang. IDE ini memerlukan pustaka sumber daya tambahan, yang harus diunduh dan dipasang oleh pengembang secara lokal berdasarkan persyaratan proyek dan preferensi pribadi.

IDE lokal lebih dapat disesuaikan, mendapat manfaat dari hampir tidak ada masalah latensi dan dapat beroperasi sepenuhnya bahkan tanpa koneksi internet aktif setelah penyiapan selesai. Namun, menyiapkan dan mengonfigurasi IDE lokal bisa jadi rumit, dan perbedaan antara mesin lokal dan lingkungan produksi dapat menyebabkan bug atau kegagalan perangkat lunak yang tidak diinginkan.

IDE lokal juga bergantung pada perangkat keras lokal. Mengandalkan sumber daya memori lokal mesin, perangkat keras lokal dapat mengalami kesulitan untuk menjalankan IDE lokal, terutama ketika bekerja dengan kode kompleks dalam jumlah besar.  

Contoh IDE lokal meliputi:

  • Microsoft Visual Studio
  • Eclipse
  • IDE JetBrains seperti IntelliJ IDEA dan PyCharm

IDE cloud

Tidak seperti IDE lokal, IDE cloud berbasis browser dan tidak mengharuskan pengembang mengunduh perangkat lunak atau pustaka tertentu ke perangkat keras lokal mereka. Persyaratan ini bergantung pada pemeliharaan koneksi internet yang kuat untuk mengakses cloud secara efektif.

Dibandingkan dengan IDE lokal, IDE berbasis cloud hadir dengan beberapa keunggulan. Tim yang bekerja dengan IDE berbasis cloud dapat menciptakan lingkungan pengembangan yang terstandardisasi, sehingga menghindari kesalahan yang dapat muncul dari berbagai perbedaan konfigurasi perangkat keras lokal.

IDE cloud juga dapat menawarkan kinerja yang lebih baik daripada IDE lokal dengan menggunakan sumber daya berbasis cloud. Fungsi IDE kompleks tertentu sering kali menuntut sumber daya komputasi yang signifikan. Untuk mencegah perlambatan pada IDE lokal, pengembang dapat memindahkan tugas tersebut ke pusat data berbasis cloud yang tangguh.

Contoh IDE cloud meliputi:

  • AWS Cloud9
  • Replit
  • CodeSandbox

IDE pengembangan aplikasi mobile

Jenis IDE ini dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi mobile. IDE pengembangan aplikasi seluler biasanya menampilkan teknologi mobile-khusus pustaka dan fitur eksklusif seperti dukungan emulator. 

Contoh pengembangan aplikasi mobile IDE meliputi:

  • Plug-in Flutter IDE untuk kode VS, IntelliJ, dan lainnya
  • Pengembangan Android Studio untuk Android

IDE khusus basis data

Pemrograman untuk database datang dengan serangkaian pertimbangannya sendiri yang berbeda. Jenis IDE ini dibuat dengan mempertimbangkan pengembangan basis data, dengan fitur-fitur khusus seperti pembuat kueri bawaan dan alat analisis basis data. 

Contoh IDE khusus database meliputi:

  • Meja kerja MySQL
  • Pengembang Oracle SQL
  • pgAdmin

IDE berdasarkan bahasa pemrograman atau proyek

Meskipun banyak IDE yang menawarkan dukungan multibahasa, beberapa di antaranya dirancang untuk mengakomodasi parameter tertentu dari bahasa pemrograman tertentu. Demikian pula, IDE lain dikhususkan tergantung pada tujuan proyek. Beberapa contoh IDE khusus bahasa atau proyek termasuk IDE yang diuraikan di sini: 

Java™

  • IntelliJ IDEA: IDE tangguh yang dirancang untuk mendukung Java, dengan pemfaktoran ulang tingkat lanjut, analisis kode, dan otomatisasi build. 
  • Eclipse: IDE sumber terbuka serbaguna yang mendapat manfaat dari ekosistem plug-in besar yang tersedia di repositori publik seperti GitHub. 
  • NetBeans: Opsi IDE sumber terbuka populer yang tersedia secara gratis.

Python

  • PyCharm: Menawarkan dukungan komputasi ilmiah, IDE ini menawarkan banyak fitur yang berguna untuk pengodean dalam Python. 
  • Spyder: IDE lain yang dirancang untuk ilmu data dan komputasi ilmiah adalah bahasa Python. 
  • IDLE: IDE yang relatif sederhana ini sangat cocok untuk pemula yang mempelajari bahasa Python. 

Pengembangan web

  • Visual Studio Code: Ringan dan intuitif, IDE ini telah menjadi lingkungan tepercaya bagi para pembuat kode yang bekerja di bidang pengembangan web.
  • WebStorm: IDE khusus yang dirancang untuk programmer yang bekerja dengan JavaScript, TypeScript, dan teknologi serupa. 

