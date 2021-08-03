Apa itu teknologi seluler?

Teknologi seluler adalah teknologi yang ikut ke mana pun penggunanya pergi. Teknologi ini terdiri dari perangkat komunikasi dua arah portabel, perangkat komputasi dan teknologi jaringan yang menghubungkan mereka.
Saat ini, teknologi seluler ditandai dengan perangkat berkemampuan internet seperti smartphone, tablet, dan jam tangan. Ini semua adalah yang terbaru dalam perkembangan yang mencakup pager dua arah, komputer notebook, telepon seluler (telepon genggam), perangkat navigasi GPS, dan banyak lagi.
Jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat ini secara longgar disebut teknologi nirkabel. Mereka memungkinkan perangkat seluler untuk berbagi suara, data, dan aplikasi (aplikasi seluler).
Teknologi seluler menyebar dan berkembang. Jumlah pengguna ponsel pintar telah meningkat di atas 3miliar¹ dan tenaga kerja seluler global diperkirakan akan mencapai 1,87 miliar pada tahun 2022.²
Jaringan radio menggunakan menara seluler terdistribusi yang memungkinkan perangkat seluler (ponsel) untuk beralih frekuensi secara otomatis dan berkomunikasi tanpa gangguan di seluruh wilayah geografis yang luas. Kemampuan pengalihan dasar yang sama memungkinkan jaringan seluler untuk mengakomodasi banyak pengguna di sejumlah frekuensi radio yang terbatas.³
Standar layanan seluler saat ini untuk sebagian besar komunikasi nirkabel. Teknologi ini menggunakan teknologi pengalihan paket, yang mengatur data menjadi beberapa bagian atau paket untuk transmisi dan menyusun kembali informasi di tempat tujuan. 4G — “G” untuk generasi — dilaporkan 10x lebih cepat dari 3G. Dan 5G, jaringan yang jauh lebih cepat, masih akan datang. 5G menggunakan satu set pita frekuensi gabungan untuk membuka bandwidth dan kira-kira 20x lebih cepat dari 4G.
Gelombang radio yang menghubungkan perangkat ke internet melalui router lokal yang disebut hotspot. Singkatan dari wireless fidelity, jaringan wifi layaknya seperti menara seluler untuk akses internet, tetapi jaringan ini tidak secara otomatis memberikan layanan tanpa membangun koneksi wifi. Sebagian besar perangkat seluler memungkinkan peralihan otomatis antara wifi dan jaringan seluler tergantung pada ketersediaan dan preferensi pengguna.⁴
Spesifikasi industri telekomunikasi untuk menghubungkan perangkat dalam jarak pendek menggunakan gelombang radio gelombang pendek. Bluetooth memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menghubungkan atau memasangkan perangkat seperti headset, speaker, telepon, dan perangkat lainnya.⁵
5G adalah generasi kelima dari teknologi nirkabel seluler. Seperti 4G, ia menggunakan frekuensi yang merupakan bagian dari spektrum radio, tetapi 5G menggunakan frekuensi yang sangat tinggi yang menawarkan lebih banyak bandwidth. Ini berarti lebih banyak data yang dikirimkan dengan kecepatan yang lebih tinggi ke lebih banyak perangkat. Bayangkan streaming video ke smartphone; 5G akan membuatnya 10x lebih baik, tidak hanya untuk perorangan, tetapi juga untuk siapa saja yang melakukan streaming video pada saat yang bersamaan.
Menggunakan aplikasi seluler Road Day untuk mengunggah informasi klaim dari lapangan, Amica Mutual Insurance Company mencapai perkiraan peningkatan produktivitas 25 hingga 50 persen untuk proses alur kerjanya. Aplikasi ini memungkinkan penyesuai untuk berkolaborasi erat dengan pelanggan di lapangan, sehingga meningkatkan akurasi klaim dan membantu pelanggan merasa lebih terlibat.
Katak menghilang di Australia — 4 dari 240 spesies yang diketahui. Untuk melindungi mereka, para ilmuwan membutuhkan model pengumpulan data yang lebih cepat. Bagian dari pendekatan crowd-sourcing, aplikasi FrogID memungkinkan warga Australia membuat rekaman audio panggilan unik katak dan mengunggahnya ke database online. Aplikasi ini juga menggunakan koordinat GPS untuk memetakan populasi katak.
City Furniture menggunakan teknologi seluler untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang hampir ideal. Pelanggan dapat menggabungkan riset online dengan kemampuan untuk menyentuh barang secara fisik dan berinteraksi dengan staf penjualan. Aplikasi seluler yang digunakan oleh staf penjualan di tablet mereka mengakses data waktu nyata, memproses pembayaran, dan menjadwalkan pengiriman-semuanya tanpa meninggalkan sisi pelanggan.
Skalabilitas: Membuat solusi titik yang tidak berskala di seluruh perusahaan dapat menjadi mahal dalam hal pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Aplikasi harus dirancang secara holistik dengan mempertimbangkan lini bisnis, proses, dan lingkungan teknis.
Integrasi: Kemampuan untuk menghubungkan logika dan layanan data ke aplikasi sangat penting, baik logika dan data di lokasi, di cloud, atau dalam konfigurasi hybrid.
Penggunaan kembali: Lebih dari 105 miliar aplikasi seluler diunduh pada tahun 2018.⁶ Banyak di antaranya, atau dapat dimodifikasi atau digabungkan, untuk aplikasi bisnis. Menggunakan aplikasi yang sudah ada mempercepat waktu ke nilai dan meningkatkan efisiensi biaya dengan memanfaatkan keahlian domain dan industri yang ada di dalam aplikasi.
Pengembangan berbasis cloud: Cloud menawarkan platform yang efisien untuk mengembangkan, menguji, dan mengelola aplikasi. Pengembang dapat menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menghubungkan aplikasi ke data back-end dan fokus pada fungsi front-end. Mereka dapat menambahkan autentikasi untuk meningkatkan keamanan, dan mengakses kecerdasan buatan (AI) dan layanan kognitif.
Manajemen mobilitas: Seiring dengan penerapan teknologi seluler, organisasi mencari solusi manajemen mobilitas perusahaan (EMM) untuk mengonfigurasi perangkat dan aplikasi; melacak penggunaan dan inventaris perangkat; mengontrol dan melindungi data; serta mendukung dan memecahkan masalah.
BYOD : Bring your own device (BYOD) adalah kebijakan TI yang mengizinkan karyawan untuk menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses data dan sistem. Jika diterapkan secara efektif, BYOD dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan karyawan, dan menghemat biaya. Di saat yang sama, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan manajemen perangkat yang perlu diatasi.
Keamanan: Pertarungan keamanan seluler sangat menakutkan dalam hal volume dan kompleksitas. Kecerdasan Buatan (AI) muncul sebagai senjata utama untuk melihat anomali keamanan dalam data yang sangat besar. AI ini dapat membantu memunculkan dan memulihkan insiden malware atau merekomendasikan tindakan untuk memenuhi persyaratan peraturan dari dasbor pusat.
Komputasi edge: Salah satu keunggulan utama 5G adalah dapat mendekatkan aplikasi ke sumber data atau server edge. Kedekatan dengan data pada sumbernya dapat memberikan manfaat jaringan seperti waktu respons yang lebih baik dan ketersediaan bandwidth yang lebih baik. Dari perspektif bisnis, komputasi edge menawarkan kesempatan untuk melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam dengan lebih cepat.
Pengelolaan perangkat seluler, konten, dan aplikasi yang aman dan hati-hati sangatlah penting—baik untuk sistem operasi tertentu, beberapa jenis perangkat, atau lingkungan campuran.
Beralih dari manajemen perangkat seluler (MDM) ke manajemen titik akhir terpadu (UEM). Gunakan cloud, AI, dan analitik untuk mendukung endpoint yang kompleks dan lingkungan seluler.
Pemikiran desain, data, teknologi, dan kreativitas dapat bersatu untuk mengembangkan pengalaman seluler yang ditingkatkan dan menarik. Kuncinya adalah menemukan mitra yang tepat.
Solusi IBM Security MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) telah dibuat untuk membantu Anda mengelola dan melindungi perangkat, aplikasi, dan data tenaga kerja di garis depan, di mana pun lokasinya.
Karena model kerja yang fleksibel telah menjadi norma baru, karyawan harus tetap produktif saat bekerja dari mana saja, di perangkat apa pun, dengan cara yang terlindungi. Dari manajemen titik akhir hingga keamanan native, IBM Security MaaS360 menyediakan solusi UEM menyeluruh.
