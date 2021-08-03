Apa itu teknologi seluler?

Skalabilitas: Membuat solusi titik yang tidak berskala di seluruh perusahaan dapat menjadi mahal dalam hal pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Aplikasi harus dirancang secara holistik dengan mempertimbangkan lini bisnis, proses, dan lingkungan teknis.



Integrasi: Kemampuan untuk menghubungkan logika dan layanan data ke aplikasi sangat penting, baik logika dan data di lokasi, di cloud, atau dalam konfigurasi hybrid.



Penggunaan kembali: Lebih dari 105 miliar aplikasi seluler diunduh pada tahun 2018.⁶ Banyak di antaranya, atau dapat dimodifikasi atau digabungkan, untuk aplikasi bisnis. Menggunakan aplikasi yang sudah ada mempercepat waktu ke nilai dan meningkatkan efisiensi biaya dengan memanfaatkan keahlian domain dan industri yang ada di dalam aplikasi.



Pengembangan berbasis cloud: Cloud menawarkan platform yang efisien untuk mengembangkan, menguji, dan mengelola aplikasi. Pengembang dapat menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menghubungkan aplikasi ke data back-end dan fokus pada fungsi front-end. Mereka dapat menambahkan autentikasi untuk meningkatkan keamanan, dan mengakses kecerdasan buatan (AI) dan layanan kognitif.



Manajemen mobilitas: Seiring dengan penerapan teknologi seluler, organisasi mencari solusi manajemen mobilitas perusahaan (EMM) untuk mengonfigurasi perangkat dan aplikasi; melacak penggunaan dan inventaris perangkat; mengontrol dan melindungi data; serta mendukung dan memecahkan masalah.



BYOD : Bring your own device (BYOD) adalah kebijakan TI yang mengizinkan karyawan untuk menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses data dan sistem. Jika diterapkan secara efektif, BYOD dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan karyawan, dan menghemat biaya. Di saat yang sama, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan manajemen perangkat yang perlu diatasi.



Keamanan: Pertarungan keamanan seluler sangat menakutkan dalam hal volume dan kompleksitas. Kecerdasan Buatan (AI) muncul sebagai senjata utama untuk melihat anomali keamanan dalam data yang sangat besar. AI ini dapat membantu memunculkan dan memulihkan insiden malware atau merekomendasikan tindakan untuk memenuhi persyaratan peraturan dari dasbor pusat.



Komputasi edge: Salah satu keunggulan utama 5G adalah dapat mendekatkan aplikasi ke sumber data atau server edge. Kedekatan dengan data pada sumbernya dapat memberikan manfaat jaringan seperti waktu respons yang lebih baik dan ketersediaan bandwidth yang lebih baik. Dari perspektif bisnis, komputasi edge menawarkan kesempatan untuk melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam dengan lebih cepat.