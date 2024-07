Mendaftarkan perangkat bukan GMS milik perusahaan dalam mode Device Owner (DO) melalui penyediaan kode QR dengan MaaS360. Administrator dapat mendaftarkan perangkat Android milik perusahaan dalam mode DO dengan memindai kode QR. Dengan menggunakan DO untuk mendaftarkan perangkat yang dibuat untuk tujuan tertentu, administrator TI dapat menerapkan manajemen dan kebijakan serta aplikasi yang dimuat sebelumnya pada perangkat sebelum diberikan kepada pengguna. Agen MaaS360 diinstal secara otomatis ketika perangkat diatur ulang.