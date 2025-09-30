Apa itu pengembangan aplikasi iOS?

Bahkan pengembang terbaik pun tidak menulis kode yang sempurna—setidaknya tidak untuk yang pertama kalinya. Setelah Anda menyelesaikan pengembangan aplikasi iOS, Anda perlu mengujinya. Untungnya, Anda tidak perlu menguji perangkat seluler dari beberapa produsen, seperti yang mungkin Anda lakukan saat mengembangkan untuk Android. iOS adalah sistem operasi seluler milik Apple, yang hanya berjalan di iPhone Apple. Meskipun Anda mungkin ingin menguji aplikasi iOS pada beberapa generasi iPhone (dengan beberapa sistem operasi), perangkat yang perlu diuji masih lebih sedikit dibandingkan dengan Android.

Baris pengujian pertama Anda ada di Xcode itu sendiri. Selain pengujian unit standar yang biasa Anda lakukan, Xcode memiliki fitur pengujian UI otomatis. Anda dapat menulis tes yang menavigasi melalui UI Anda, berinteraksi dengan aplikasi Anda seperti yang dilakukan pengguna untuk menemukan masalah yang mungkin ada. Pengujian UI tidak menggunakan API untuk berinteraksi dengan kode Anda—ini mensimulasikan interaksi pengguna nyata dengan aplikasi Anda. Selama Anda menulis tes yang mencakup setiap aspek aplikasi Anda, Anda bisa secara otomatis mendapatkan pengujian UI yang sering kali lebih menyeluruh daripada apa yang bisa dilakukan oleh manusia.

Namun, kecuali jika pengujian Anda memperhitungkan setiap interaksi yang mungkin dilakukan pengguna dengan aplikasi Anda, Anda tetap harus melibatkan manusia untuk menguji perangkat lunak Anda dalam versi beta. Meskipun Anda dapat memuat aplikasi ke perangkat iOS tanpa mengirimkannya ke App Store, Apple memudahkan teman, keluarga, atau basis pengguna Anda untuk melihat pratinjau aplikasi Anda dengan aplikasi TestFlight. TestFlight memungkinkan anggota Apple Developer Program untuk melakukan pengujian internal dengan hingga 25 anggota tim pada hingga 30 perangkat. Anda bisa memberikan kesempatan kepada tim pengembang aplikasi iOS untuk menguji aplikasi Anda dalam kelompok kecil dan mempersiapkan diri untuk tinjauan Apple Beta sehingga Anda bisa merilis aplikasi iOS baru Anda kepada penguji eksternal.

Setelah Apple menyetujui aplikasi Anda di bawah pedoman peninjauan App Store, Anda bisa mengundang hingga 10.000 pengguna untuk mengunduh versi uji coba. Pengguna ini mengunduh aplikasi TestFlight dan menggunakan tautan unik untuk mengakses aplikasi Anda. Anda dapat membagi penguji eksternal Anda ke dalam grup khusus dan mendorong build tertentu ke setiap grup, sehingga Anda dapat melakukan pengujian A/B dan membandingkan respons terhadap fitur. Sebagai imbalannya, Anda secara otomatis mendapatkan data tentang penggunaan dan pengguna dapat dengan mudah mengirimkan masukan tentang masalah apa pun yang mereka temui.