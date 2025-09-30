Apa itu pengembangan aplikasi iOS?

Pengembangan aplikasi iOS adalah proses pembuatan aplikasi seluler untuk perangkat keras Apple, termasuk iPhone, iPad, dan iPod Touch. Perangkat lunak ini ditulis dalam bahasa pemrograman Swift atau Objective-C dan kemudian diterapkan ke App Store untuk diunduh pengguna.
Jika Anda seorang pengembang aplikasi seluler, Anda mungkin memiliki keraguan tentang pengembangan iOS. Misalnya, setiap pengembang membutuhkan komputer Mac—dan Mac lebih mahal daripada komputer berbasis Windows. Selain itu, setelah Anda menyelesaikannya, aplikasi Anda akan menghadapi proses peninjauan kualitas yang ketat sebelum dapat didistribusikan melalui App Store.
Namun demikian, jika karyawan, pelanggan, atau mitra organisasi Anda termasuk di antara ratusan juta pengguna Apple iPhone dan iPad di seluruh dunia, Anda memiliki alasan yang tepat untuk terlibat dalam pengembangan aplikasi iOS. Selain itu, meskipun ada potensi hambatan yang tinggi untuk masuk, pengembangan aplikasi iOS bisa semudah (terkadang lebih mudah daripada) pengembangan untuk Android. Dengan perencanaan yang tepat dan sumber daya yang tepat, Anda dapat bergabung dengan jajaran pengembang aplikasi iOS.
Sebelum Anda menulis satu baris kode dalam proses pengembangan aplikasi iOS, Anda memerlukan:
Ketiga persyaratan ini saling melengkapi: Hanya anggota aktif Program Pengembang Apple yang dapat mengirim aplikasi ke Apple App Store. Hanya aplikasi yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Xcode yang memenuhi syarat untuk dikirimkan ke App Store. Xcode hanya berjalan di macOS, dan macOS hanya berjalan di komputer Apple.
Kabar baiknya adalah bahwa Xcode menawarkan lebih dari sekadar kemampuan untuk menandatangani dan mempublikasikan aplikasi Anda yang sudah selesai. IDE ini berisi perancang antarmuka pengguna, editor kode, mesin penguji, katalog aset, dan banyak lagi—hampir semua yang Anda perlukan untuk pengembangan aplikasi iOS ada di sini.
Saat ini ada dua bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi iOS.
Salah satu keuntungan utama dari pengembangan aplikasi iOS adalah koleksi sumber daya pengembang yang luas yang tersedia untuk Anda. Karena standarisasi, fungsi, dan konsistensi pengembangan aplikasi iOS, Apple dapat merilis API dan pustaka asli sebagai kit yang stabil, kaya fitur, dan mudah digunakan. Anda dapat menggunakan SDK iOS ini untuk mengintegrasikan aplikasi Anda dengan lancar ke dalam infrastruktur Apple yang ada.
Misalnya, jika Anda sedang mengerjakan pengontrol aplikasi untuk oven pemanggang roti pintar, Anda dapat menggunakan HomeKit untuk menstandardisasikan komunikasi antara pemanggang roti dan telepon. Pengguna dapat mengoordinasikan komunikasi antara oven pemanggang roti pintar dan pembuat kopi pintar mereka. Ada kit untuk pengembangan game (seperti SpriteKit, GameplayKit, dan ReplayKit), aplikasi kesehatan, peta, kamera, dan Siri, asisten virtual Apple.
Kit yang lengkap ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam iOS dan mengintegrasikan aplikasi pihak ketiga dengan mudah, membuat aplikasi yang terhubung ke media sosial, menggunakan kamera atau aplikasi kalender asli, atau secara otomatis merekam video pemutaran ulang momen permainan yang sangat mendebarkan.
iPhone adalah perangkat yang mumpuni. Namun untuk menangani tugas-tugas yang membutuhkan banyak sumber daya, pertimbangkan untuk memindahkan beban berat ke cloud. Dengan menghubungkan aplikasi Anda ke layanan berbasis cloud melalui API, Anda dapat menggunakan cloud untuk penyimpanan, pengelolaan database, dan bahkan cache aplikasi. Anda juga dapat menambah aplikasi Anda dengan layanan inovatif generasi berikutnya.
IBM Cloud® mendukung kerangka kerja Swift sisi server, termasuk Kitura, untuk membangun back-end iOS serta aplikasi web. Anda dapat memulai REST API dari dalam aplikasi iOS. Dengan menggunakan Kitura, Anda bisa berintegrasi dengan berbagai layanan IBM Cloud, mulai dari notifikasi push dan database hingga analisis seluler dan machine learning.
Bahkan pengembang terbaik pun tidak menulis kode yang sempurna—setidaknya tidak untuk yang pertama kalinya. Setelah Anda menyelesaikan pengembangan aplikasi iOS, Anda perlu mengujinya. Untungnya, Anda tidak perlu menguji perangkat seluler dari beberapa produsen, seperti yang mungkin Anda lakukan saat mengembangkan untuk Android. iOS adalah sistem operasi seluler milik Apple, yang hanya berjalan di iPhone Apple. Meskipun Anda mungkin ingin menguji aplikasi iOS pada beberapa generasi iPhone (dengan beberapa sistem operasi), perangkat yang perlu diuji masih lebih sedikit dibandingkan dengan Android.
Baris pengujian pertama Anda ada di Xcode itu sendiri. Selain pengujian unit standar yang biasa Anda lakukan, Xcode memiliki fitur pengujian UI otomatis. Anda dapat menulis tes yang menavigasi melalui UI Anda, berinteraksi dengan aplikasi Anda seperti yang dilakukan pengguna untuk menemukan masalah yang mungkin ada. Pengujian UI tidak menggunakan API untuk berinteraksi dengan kode Anda—ini mensimulasikan interaksi pengguna nyata dengan aplikasi Anda. Selama Anda menulis tes yang mencakup setiap aspek aplikasi Anda, Anda bisa secara otomatis mendapatkan pengujian UI yang sering kali lebih menyeluruh daripada apa yang bisa dilakukan oleh manusia.
Namun, kecuali jika pengujian Anda memperhitungkan setiap interaksi yang mungkin dilakukan pengguna dengan aplikasi Anda, Anda tetap harus melibatkan manusia untuk menguji perangkat lunak Anda dalam versi beta. Meskipun Anda dapat memuat aplikasi ke perangkat iOS tanpa mengirimkannya ke App Store, Apple memudahkan teman, keluarga, atau basis pengguna Anda untuk melihat pratinjau aplikasi Anda dengan aplikasi TestFlight. TestFlight memungkinkan anggota Apple Developer Program untuk melakukan pengujian internal dengan hingga 25 anggota tim pada hingga 30 perangkat. Anda bisa memberikan kesempatan kepada tim pengembang aplikasi iOS untuk menguji aplikasi Anda dalam kelompok kecil dan mempersiapkan diri untuk tinjauan Apple Beta sehingga Anda bisa merilis aplikasi iOS baru Anda kepada penguji eksternal.
Setelah Apple menyetujui aplikasi Anda di bawah pedoman peninjauan App Store, Anda bisa mengundang hingga 10.000 pengguna untuk mengunduh versi uji coba. Pengguna ini mengunduh aplikasi TestFlight dan menggunakan tautan unik untuk mengakses aplikasi Anda. Anda dapat membagi penguji eksternal Anda ke dalam grup khusus dan mendorong build tertentu ke setiap grup, sehingga Anda dapat melakukan pengujian A/B dan membandingkan respons terhadap fitur. Sebagai imbalannya, Anda secara otomatis mendapatkan data tentang penggunaan dan pengguna dapat dengan mudah mengirimkan masukan tentang masalah apa pun yang mereka temui.
Setelah selesai dengan pengembangan dan pengujian aplikasi iOS, Anda harus mengirimkan aplikasi Anda ke App Store. Anda dapat mengirimkan dan menandatangani aplikasi Anda langsung melalui Xcode. Bersabarlah: Proses peninjauan aplikasi bisa memakan waktu lama, dan sering kali membutuhkan beberapa kali pengulangan penolakan-revisi-pengajuan ulang-penolakan sampai Anda mendapatkan persetujuan akhir.
Setelah Anda melewati semua persetujuan, Anda bisa membuat halaman App Store dengan menggunakan program yang disebut App Store Connect dan mendorong aplikasi Anda ke App Store. Jika Anda berencana untuk menjual aplikasi Anda, ingatlah bahwa Apple mengambil potongan 30 persen dari penjualan Anda, di samping biaya tahunan USD 99 yang mereka kenakan untuk berpartisipasi dalam Program Pengembang.
