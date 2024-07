Apa itu pengembangan Android?

Setelah Anda memilih Android sebagai platform target Anda, Anda akan memerlukan beberapa sumber daya untuk memulai proyek Anda. Pengembang baru sering memulai di halaman beranda Google, yang mengarahkan mereka ke situs web Android. Atau, Anda dapat langsung membuka situs pengembang Android (tautan berada di luar ibm.com).

Di sana Anda dapat mengakses berbagai sumber daya, termasuk yang berikut ini:

Contoh kode untuk memulai pengembangan Anda





Tes untuk memverifikasi perilaku dan kegunaan aplikasi Anda sebelum Anda merilisnya





Panduan desain dan perilaku yang dapat Anda ikuti untuk membangun aplikasi Anda

Sebelum memulai, Anda harus menginstal Java dan menyiapkan Java development kit (JDK) di komputer Anda. Kemudian, unduh dan instal kit pengembangan perangkat lunak Android (SDK), yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi Android. Ini berisi API yang dapat Anda gunakan atau referensi untuk mengembangkan aplikasi Anda. Peramban default yang disertakan dengan sistem operasi saat Anda menginstalnya adalah Google Chrome, tetapi Anda bisa menggunakan peramban lain seperti Firefox jika Anda mau.

Instal Android Studio, yang disertakan dengan SDK. Android Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) resmi untuk Android asli. IDE sangat penting untuk membantu Anda dalam pengkodean, pengecekan ejaan, peringatan kesalahan, pengembangan UI, dan banyak lagi. Dibangun di atas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDEA, Android Studio menggantikan alat bantu Eclipse yang sebelumnya digunakan sebagai IDE Android.

C++ sering digunakan untuk menulis aplikasi yang ditujukan untuk kinerja tinggi dan reaktivitas cepat (itulah sebabnya banyak pengembang game memilihnya). Jika Anda ingin menggunakan kembali kode C++ untuk aplikasi Android Anda, unduh Android native development kit (NDK). Perangkat ini dapat membantu Anda mengimplementasikan bagian dari aplikasi Anda menggunakan kode dan pustaka C atau C++.

Selain itu, perangkat lunak tersedia untuk meniru Android pada sistem operasi lain termasuk Windows, Mac, dan Linux. Emulator Android bekerja dengan mengonversi file Android ke dalam format yang dapat dikenali oleh sistem operasi lain.

Android mengikuti prinsip desain material, yang digunakan di banyak aplikasi perusahaan saat ini. Desain material Android memberikan panduan untuk desain visual, gerakan, dan interaksi sehingga Anda dapat menciptakan pengalaman pengguna yang kuat di seluruh platform dan perangkat.