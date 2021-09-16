Katakanlah Anda perlu melakukan pengembangan aplikasi mobile untuk sistem operasi Android dan iOS. Apa pendekatan pengembangan perangkat lunak terbaik?

Anda dapat mengembangkan dua aplikasi native. Memanfaatkan API native dan bahasa pemrograman khusus OS tertentu dapat membantu Anda membuat aplikasi yang kuat. Sebagian besar aplikasi perusahaan, terutama yang membutuhkan lalu lintas antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang substansial, mendapat manfaat dari pengembangan native.

Jika Anda memutuskan untuk mengembangkan aplikasi native satu per satu, Anda mungkin ingin memulai dengan Android, karena beberapa alasan yang sama yang sering menjadi fokus pengembang aplikasi independen pada Android. Anda mungkin akan lebih beruntung mengembangkan aplikasi lengkap sebagai MVP di Android dan kemudian mengonversi dan mengoptimalkannya ke iOS setelah rilis.

Anda masih perlu men-debug dan menulis ulang kode untuk bahasa native dan mendesain ulang antarmuka pengguna front-end karena kedua sistem operasi berfungsi secara berbeda, membuat operasi lintas platform tidak mungkin dilakukan.

Jadi mengapa tidak memulai sepenuhnya dari awal? Meskipun Anda tidak dapat menerjemahkan kode ke dalam bahasa pemrograman baru, sebagian besar back end dapat direplikasi lintas platform. Kerangka kerja, pustaka, dan ekstensi pihak ketiga sering kali berfungsi sama di kedua lingkungan, sehingga Anda dapat menghindari pengerjaan ulang yang mahal. Anda juga dapat menggunakan layanan mobile cloud bawaan, seperti IBM Mobile Foundation, untuk mengelola back end web.

Pilihan lain adalah menggunakan cara hybrid, dengan pendekatan write-once-run-anywhere. Aplikasi hybrid menggunakan basis kode tunggal yang dapat berfungsi di kedua platform tersebut. Aplikasi tersebut biasanya dikodekan dalam bahasa pemrograman yang dikenal secara universal, seperti Java, JavaScript, HTML, atau CSS. Karena Anda tidak memiliki akses ke API native sistem operasi, pengembangan aplikasi mobile hybrid paling sesuai untuk aplikasi web sederhana, aplikasi mobile tiga atau empat halaman dengan fungsi terbatas.