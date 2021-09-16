Pengembangan aplikasi mobile adalah proses pembuatan perangkat lunak untuk smartphone, tablet, dan asisten digital, paling umum untuk sistem operasi Android dan iOS.
Perangkat lunak ini dapat diinstal sebelumnya pada perangkat, diunduh dari toko aplikasi mobile atau diakses melalui browser web mobile & web. Bahasa pemrograman dan markup yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak semacam ini termasuk Java, Swift, C#, dan HTML5.
Pengembangan aplikasi mobile berkembang pesat. Dari retail, telekomunikasi dan e-commerce hingga asuransi, perawatan kesehatan dan pemerintah, organisasi di berbagai industri harus memenuhi harapan pengguna akan cara yang real-time dan nyaman untuk melakukan transaksi dan mengakses informasi.
Hari ini, perangkat mobile dan aplikasi mobile yang membuka nilainya adalah cara paling populer bagi orang dan bisnis untuk terhubung ke internet. Untuk tetap relevan, responsif, dan sukses, organisasi perlu mengembangkan aplikasi mobile yang dibutuhkan pelanggan, mitra, dan karyawan mereka.
Namun pengembangan aplikasi mobile mungkin tampak menakutkan. Setelah Anda memilih platform atau platform OS, Anda perlu mengatasi keterbatasan perangkat mobile dan mengantarkan aplikasi melewati potensi rintangan distribusi. Untungnya, dengan mengikuti beberapa panduan dasar dan praktik terbaik, Anda bisa melancarkan perjalanan pengembangan aplikasi Anda.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang spesifikasi pengembangan aplikasi mobile di kedua platform, baca artikel kami tentang pengembangan aplikasi iOS dan pengembangan aplikasi Android.
Banyak tim pengembangan aplikasi independen memilih untuk membangun aplikasi mereka untuk Android terlebih dahulu. Mengapa? Sebagian besar, sekitar 70%, smartphone menjalankan Android dan Google Play Store memiliki batasan lebih sedikit daripada Apple App Store.
Di sisi lain, aplikasi mobile yang dikembangkan untuk iOS memiliki jauh lebih sedikit perangkat yang membutuhkan dukungan, sehingga pengoptimalan menjadi lebih sederhana. Dan retensi pengguna biasanya lebih tinggi untuk aplikasi iOS.
Tergantung pada contoh penggunaan yang dimaksudkan dan audiens target untuk aplikasi mobile yang Anda kembangkan, Anda mungkin memiliki pertimbangan lain. Misalnya, jika Anda mendesain aplikasi untuk karyawan organisasi Anda, Anda harus mendukung platform yang mereka gunakan, yang mungkin berarti mengembangkan aplikasi lintas platform yang berfungsi untuk Android dan iOS.
Atau jika Anda sedang membangun aplikasi mobile untuk pelanggan Anda dan Anda tahu sebagian besar dari mereka menggunakan iPhone, maka mengembangkan aplikasi iOS harus menjadi prioritas utama. Pertimbangan lain saat mengembangkan aplikasi mobile Anda termasuk strategi monetisasi dan perkiraan perilaku pengguna, yang dapat dipengaruhi oleh faktor geografis dan budaya.
Meningkatkan efisiensi dan memperketat keamanan dengan mengintegrasikan platform pengembangan dan alat manajemen perangkat.
Katakanlah Anda perlu melakukan pengembangan aplikasi mobile untuk sistem operasi Android dan iOS. Apa pendekatan pengembangan perangkat lunak terbaik?
Anda dapat mengembangkan dua aplikasi native. Memanfaatkan API native dan bahasa pemrograman khusus OS tertentu dapat membantu Anda membuat aplikasi yang kuat. Sebagian besar aplikasi perusahaan, terutama yang membutuhkan lalu lintas antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang substansial, mendapat manfaat dari pengembangan native.
Jika Anda memutuskan untuk mengembangkan aplikasi native satu per satu, Anda mungkin ingin memulai dengan Android, karena beberapa alasan yang sama yang sering menjadi fokus pengembang aplikasi independen pada Android. Anda mungkin akan lebih beruntung mengembangkan aplikasi lengkap sebagai MVP di Android dan kemudian mengonversi dan mengoptimalkannya ke iOS setelah rilis.
Anda masih perlu men-debug dan menulis ulang kode untuk bahasa native dan mendesain ulang antarmuka pengguna front-end karena kedua sistem operasi berfungsi secara berbeda, membuat operasi lintas platform tidak mungkin dilakukan.
Jadi mengapa tidak memulai sepenuhnya dari awal? Meskipun Anda tidak dapat menerjemahkan kode ke dalam bahasa pemrograman baru, sebagian besar back end dapat direplikasi lintas platform. Kerangka kerja, pustaka, dan ekstensi pihak ketiga sering kali berfungsi sama di kedua lingkungan, sehingga Anda dapat menghindari pengerjaan ulang yang mahal. Anda juga dapat menggunakan layanan mobile cloud bawaan, seperti IBM Mobile Foundation, untuk mengelola back end web.
Pilihan lain adalah menggunakan cara hybrid, dengan pendekatan write-once-run-anywhere. Aplikasi hybrid menggunakan basis kode tunggal yang dapat berfungsi di kedua platform tersebut. Aplikasi tersebut biasanya dikodekan dalam bahasa pemrograman yang dikenal secara universal, seperti Java, JavaScript, HTML, atau CSS. Karena Anda tidak memiliki akses ke API native sistem operasi, pengembangan aplikasi mobile hybrid paling sesuai untuk aplikasi web sederhana, aplikasi mobile tiga atau empat halaman dengan fungsi terbatas.
Baik memilih pengembangan aplikasi mobile native atau hybrid, salah satu rintangan pertama yang perlu Anda atasi adalah sumber daya yang relatif terbatas pada perangkat mobile. Perangkat mobile target Anda memiliki daya pemrosesan dan memori yang jauh lebih sedikit daripada komputer desktop atau server perusahaan.
Kendala ini mungkin tampak seperti tantangan yang signifikan, terutama jika Anda lebih akrab dengan sumber daya yang relatif tidak terbatas untuk pengembangan perangkat lunak konvensional untuk aplikasi web.
Dengan sumber daya platform mobile yang terbatas, berarti Anda perlu menyesuaikan tujuan untuk desain aplikasi Anda.
Sepanjang proses pengembangan aplikasi, pengembang harus berupaya untuk membantu memastikan bahwa aplikasi mobile mereka memerlukan lebih sedikit sumber daya daripada aplikasi desktop.
Memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa sangat penting. Hal ini dimulai dengan memahami bahwa antarmuka pengguna Anda untuk aplikasi mobile harus lebih sederhana daripada antarmuka aplikasi. Dengan membuat desain UX sederhana yang berfokus pada fungsi-fungsi penting, Anda dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik sekaligus menggunakan lebih sedikit sumber daya.
Antarmuka aplikasi seluler Anda harus dirancang untuk akses sentuhan. Pengguna mobile harus dapat menjelajahi aplikasi Anda dengan mudah dan memberikan input tanpa mengetik berlebihan.
Untungnya, persyaratan untuk aplikasi berbasis sentuh yang efisien dan sederhana ini sesuai dengan harapan pengguna. Pengguna mobile umumnya ingin menyelesaikan tugas dengan mudah, hanya dengan beberapa ketukan. Mereka menginginkan aplikasi yang terutama cepat, nyaman, dan mudah digunakan di perangkat mobile mereka.
Bagaimana jika aplikasi mobile Anda membutuhkan lebih banyak pemrosesan daripada yang dapat didukung platform mobile biasa? Pertimbangkan untuk menurunkan pemrosesan itu ke cloud.
Melalui penggunaan API yang bijaksana, Anda dapat menghubungkan aplikasi Anda ke layanan dan database berbasis cloud untuk menyediakan fungsi-fungsi lanjutan tanpa memperlambat aplikasi atau membebani perangkat yang dijalankannya. Anda bahkan dapat memindahkan penyimpanan data dan caching ke server berbasis cloud, menyisakan sedikit data di perangkat.
Cloud dapat menawarkan keuntungan lain di luar peningkatan kinerja. Hubungkan aplikasi mobile Anda ke layanan cloud yang kuat untuk menambahkan fitur dan meningkatkan kegunaan.
Gunakan API untuk mengintegrasikan fitur-fitur baru, seperti layanan berbasis cloud canggih yang dapat membantu Anda meningkatkan kualitas aplikasi mobile. Fitur ini mencakup notifikasi push, analitik AI yang didukung IBM Watson, integrasi perangkat pintar Internet of Things (IoT), dan banyak lagi.
Baik Android maupun iOS bukanlah lingkungan terbuka. Sebelum aplikasi Anda dapat didistribusikan secara resmi, Anda harus bergabung dengan program pengembang yang sesuai.
Program pengembangan aplikasi mobile Android memungkinkan Anda menggunakan akun Google yang ada untuk membuat akun pengembang, membayar biaya 25 USD, dan mengirim aplikasi Anda.
Google Play, toko Android resmi, memang memiliki standar kualitas yang harus dipenuhi sebelum aplikasi dipublikasikan, tetapi standar tersebut lebih merupakan panduan daripada aturan yang sebenarnya. Sebagai bagian dari proses pengembangan aplikasi, Anda juga dapat mendistribusikan aplikasi Anda di luar Google Play Store dan memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan menginstal aplikasi secara langsung.
Sebaliknya, program pengembangan aplikasi mobile Apple menetapkan batasan tinggi untuk keikutsertaan. Anda harus membayar biaya program sebesar 99 USD per tahun dan mematuhi standar tinggi. Ketika Anda menjadi anggota program ini, Anda mendapatkan akses awal ke versi beta dari sistem operasi dan kerangka kerja atau API eksklusif. Memenuhi standar tinggi untuk toko aplikasi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Anda telah mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi.
