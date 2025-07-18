Apa itu kompiler?

Sementara kompiler digunakan untuk mengonversi kode sumber menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi, interpreter adalah jenis program lain yang dapat menyediakan fungsionalitas serupa, tetapi melalui mekanisme yang berbeda.

Alih-alih mengonversi kode sumber, interpreter dapat secara langsung mengeksekusi kode sumber atau menggunakan kode perantara yang dikenal sebagai bytecode, representasi kode sumber yang tidak bergantung pada platform. Bytecode berfungsi sebagai perantara antara kode sumber yang dapat dibaca manusia dan kode mesin, dirancang untuk dieksekusi oleh mesin virtual (VM) alih-alih langsung pada perangkat keras komputer.

Secara teoritis, bahasa pemrograman apa pun dapat dieksekusi dengan kompiler atau interpreter. Namun, bahasa pemrograman individu cenderung lebih cocok untuk kompilasi atau interpretasi.

Dalam praktiknya, perbedaan antara bahasa kompiler dan bahasa interpreter terkadang bisa kabur—seperti halnya perbedaan antara kompiler dan interpreter itu sendiri—karena kedua jenis program ini dapat memiliki fitur yang tumpang tindih. Meskipun beberapa bahasa lebih sering dikompilasi dan beberapa bahasa lebih sering diinterpretasikan, Anda dapat menulis kompiler untuk bahasa yang lebih sering diinterpretasikan dan sebaliknya.

Bahasa tingkat tinggi biasanya dibuat dengan jenis konversi (baik kompilasi atau interpretasi) dalam pikiran, tetapi ini lebih merupakan saran daripada batasan yang keras. Sebagai contoh, BASIC sering disebut sebagai bahasa yang diinterpretasikan dan C sebagai bahasa yang dikompilasi, tetapi ada kompiler untuk BASIC seperti halnya interpreter C.

Perbedaan utama antara interpreter dan kompiler terletak pada pengaturan waktu dan pengoptimalan. Kedua jenis program mencoba mengubah kode sumber menjadi kode target yang pertama-tama fungsional dan kemudian dioptimalkan.

Tergantung pada lingkungan operasi, kode yang dikompilasi atau ditafsirkan mungkin lebih cocok untuk dijalankan secara efisien dengan pertimbangan yang dibuat untuk kemampuan perangkat keras, memori, dan kapasitas penyimpanan. Tergantung pada kendala program, aplikasi, dan perangkat keras tertentu, baik kompilasi, interpretasi atau kombinasi keduanya dapat menghasilkan hasil terbaik.

Dengan demikian, penerjemahan tidak dapat menggantikan kompilasi sepenuhnya, tetapi dapat pindah tugas kompilasi ke latar belakang melalui proses konversi bertahap. Kompiler menggunakan strategi konversi ahead-of-time (AOT) yang mengubah kode sumber menjadi kode target sepenuhnya sebelum membuat file yang dapat dieksekusi.

Interpreter, sebagai alternatif, menjalankan kode secara langsung saat aplikasi membutuhkannya atau menggunakan bytecode sebagai perantara untuk mengeluarkan kode sumber yang dapat dieksekusi oleh mesin virtual. Dengan cara ini, interpreter dapat memberikan beberapa kecepatan atau fleksibilitas, tetapi pada titik tertentu, satu set instruksi mesin yang dieksekusi secara langsung harus disediakan di akhir tumpukan eksekusi.

Dalam beberapa kasus, ketika efisiensi ringan menjadi prioritas, interpreter khusus dapat lebih disukai daripada kompiler karena kemampuannya untuk melakukan konversi tepat waktu (JIT). JIT adalah strategi yang mengompilasi potongan kode sumber menjadi kode target ke dalam buffer memori untuk eksekusi segera. Interpretasi JIT mengkompilasi kode sesuai permintaan, menggabungkan efisiensi kompilasi satu kali dari kompiler tradisional dengan fleksibilitas untuk mengeksekusi kode berulang kali—seringkali lebih cepat daripada interpreter bytecode standar.

Namun, seiring dengan meningkatnya tren modern terhadap kompilasi JIT dan interpretasi bytecode yang bergantung pada situasi, banyak kompiler yang dirancang untuk menawarkan fitur kompilasi dan interpretasi. Tumpang tindih ini makin mengaburkan garis antara kedua kategori ini.