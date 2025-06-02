Pengujian unit melibatkan pengisolasian unit sehingga fungsionalitas dapat dikonfirmasi sebelum unit diintegrasikan dengan bagian lain dari aplikasi.

Kerangka kerja pengujian unit menawarkan manfaat langsung dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengujian unit memfasilitasi proses pengembangan yang lebih cepat dengan memungkinkan pengujian otomatis . Dalam jangka panjang, pengujian unit menghasilkan penghematan biaya tenaga kerja karena lebih sedikit debugging yang diperlukan di kemudian hari dalam siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC), ketika biaya tersebut cenderung jauh lebih tinggi.

Alasan lebih sedikit debugging diperlukan adalah karena kualitas kode yang ditingkatkan yang didukung pengujian unit. Pengujian unit mendorong deteksi kesalahan yang bersifat preemtif dan waspada, yang semuanya terjadi jauh lebih awal dalam proses pengembangan. Dengan berkonsentrasi pada masing-masing unit, penguji dapat fokus pada "unit berjalan", yang merupakan potongan kode atau baris kode yang sedang dievaluasi.

Efek utamanya adalah membangun basis kode yang lebih kuat di mana perubahan kode didefinisikan dan dibuat dengan aman dan lebih awal selama pengujian perangkat lunak, sehingga menggantikan kode lama yang mungkin tetap ada.

Dari semua jenis pengujian, pengujian unit dapat dianggap sebagai contoh paling murni dari disiplin “shift-left”. Tujuan dari metode pengujian shift-left adalah untuk memindahkan bagian tertentu dari pengujian perangkat lunak ke bagian awal dalam SDLC, berdasarkan garis waktu proyek yang telah direncanakan yang beralih secara berurutan dari kiri ke kanan.

Jadi, jika penguji mengutak-atik bagian terkecil dari kode sumber, maka penguji bekerja pada tingkat paling dasar proyek, menempatkannya di garis waktu proyek paling kiri. Faktanya, pengujian unit sejauh ini dapat dilakukan secara shift-left sehingga dimulai sebelum rekayasa perangkat lunak yang sebenarnya dilakukan. Salah satu aspek dari pengujian unit adalah mendorong pengembang perangkat lunak untuk mempertimbangkan potensi masalah unit dan mengatasinya secara mental ketika masih dalam tahap desain awal.