Apa itu pengujian fungsional?

Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat berbagai jenis pengujian perangkat lunak. Masing-masing menjalankan tugas tersebut dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Pengujian fungsional paling selaras dengan konsep pengalaman pengguna, dan berfokus pada satu pertanyaan penting: Apakah fitur perangkat lunak berfungsi seperti yang diharapkan dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan?

Kualitas perangkat lunak sering dinilai dari berbagai sudut sebagai bagian dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Dalam pengujian fungsional, penguji perlu memvalidasi fungsi dasar dan memastikan bahwa fungsi perangkat lunak mampu mendukung persyaratan bisnis. Pelaksanaan pengujian memungkinkan kru DevOps membandingkan hasil pengujian aktual dengan hasil yang diharapkan.

Pengujian adalah bagian penting dari proses pengembangan, dan pengujian fungsional memungkinkan tim QA melakukan semacam jaminan kualitas sebelum fakta, memberi mereka jendela yang jelas tentang bagaimana alur kerja akan beroperasi ketika tiba saatnya untuk meluncurkannya secara nyata.