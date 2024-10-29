Model AI kotak hitam muncul karena salah satu dari dua alasan: Entah pengembang mereka membuatnya menjadi kotak hitam dengan sengaja, atau model tersebut menjadi kotak hitam sebagai efek samping dari pelatihan.

Beberapa pengembang dan pemrogram AI mengaburkan cara kerja alat AI sebelum merilisnya ke publik. Taktik ini sering dimaksudkan untuk melindungi kekayaan intelektual. Pembuat sistem tahu persis cara kerjanya, tetapi mereka merahasiakan kode sumber dan proses pengambilan keputusan. Banyak algoritma AI tradisional berbasis aturan adalah kotak hitam karena alasan ini.

Namun, banyak teknologi AI paling canggih, termasuk alat AI generatif, merupakan “kotak hitam organik.” Pencipta alat-alat ini tidak sengaja mengaburkan operasi model tersebut. Sebaliknya, sistem pembelajaran mendalam yang mendukung model-model ini begitu kompleks sehingga bahkan penciptanya sendiri tidak mengerti persis apa yang terjadi di dalamnya.

Algoritma pembelajaran mendalam adalah jenis algoritma machine learning yang menggunakan jaringan neural berlapis-lapis. Model machine learning tradisional mungkin menggunakan jaringan dengan satu atau dua lapisan, sedangkan model pembelajaran mendalam dapat memiliki ratusan atau bahkan ribuan lapisan. Setiap lapisan berisi beberapa neuron, yang merupakan kumpulan kode yang dirancang untuk meniru fungsi otak manusia.

Jaringan neural dapat mengkonsumsi dan menganalisis kumpulan big data mentah dan tidak terstruktur dengan sedikit intervensi manusia. Jaringan tersebut dapat mengambil data dalam jumlah yang sangat besar, mengidentifikasi pola, belajar dari pola-pola ini, dan menggunakan apa yang dipelajarinya untuk menghasilkan output baru, seperti gambar, video, dan teks.

Kapasitas untuk pembelajaran berskala besar tanpa pengawasan ini memungkinkan sistem AI untuk melakukan hal-hal seperti pemrosesan bahasa tingkat lanjut, pembuatan konten orisinal, dan kemampuan lain yang tampaknya mendekati kecerdasan manusia.

Namun, jaringan neural yang dalam ini pada dasarnya tidak jelas. Pengguna—termasuk pengembang AI—dapat melihat apa yang terjadi pada lapisan input dan output, juga disebut “lapisan yang terlihat.” Mereka dapat melihat data yang masuk dan prediksi, klasifikasi, atau konten lain yang dihasilkan. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di semua lapisan jaringan di dalamnya, yang disebut “lapisan tersembunyi.”

Pengembang AI secara luas mengetahui bagaimana data berpindah melalui setiap lapisan jaringan, dan mereka memiliki pemahaman umum tentang apa yang dilakukan model dengan data yang diserap. Tetapi mereka tidak mengetahui setiap detailnya. Misalnya, mereka mungkin tidak tahu apa artinya ketika kombinasi neuron tertentu diaktifkan, atau bagaimana persisnya model menemukan dan menggabungkan penyematan vektor untuk merespons prompt.

Bahkan model AI sumber terbuka yang membagikan kode dasarnya pada akhirnya adalah kotak hitam, karena pengguna masih tidak dapat menafsirkan apa yang terjadi dalam setiap lapisan model saat aktif.