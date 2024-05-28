Apa yang perlu Anda ketahui tentang rancangan aturan CCPA tentang AI dan teknologi pengambilan keputusan otomatis

Rancangan peraturan AI CCPA memiliki tiga persyaratan utama. Organisasi yang menggunakan ADMT yang tercakup harus mengeluarkan pemberitahuan pra-penggunaan kepada konsumen, menawarkan cara untuk memilih keluar dari ADMT, dan menjelaskan bagaimana penggunaan ADMT oleh bisnis memengaruhi konsumen.

Sementara CPPA telah merevisi peraturan sekali dan kemungkinan akan melakukannya lagi sebelum aturan diadopsi secara resmi, persyaratan inti ini muncul dalam setiap draf sejauh ini. Fakta bahwa persyaratan ini bertahan menunjukkan bahwa mereka akan tetap dalam aturan akhir, bahkan jika perincian implementasinya berubah.

Pemberitahuan pra-penggunaan

Sebelum menggunakan ADMT untuk salah satu tujuan yang tercakup, organisasi harus memberikan pemberitahuan pra-penggunaan kepada konsumen dengan jelas dan mencolok. Pemberitahuan harus merinci dalam bahasa sederhana bagaimana perusahaan menggunakan ADMT dan menjelaskan hak konsumen untuk mengakses informasi lebih lanjut tentang ADMT dan memilih keluar dari proses tersebut.

Perusahaan tidak dapat kembali menggunakan bahasa generik untuk menggambarkan bagaimana menggunakan ADMT, seperti “Kami menggunakan alat otomatis untuk meningkatkan layanan kami.” Sebaliknya, organisasi harus menguraikan penggunaan spesifik.

Pemberitahuan harus mengarahkan konsumen ke informasi tambahan tentang cara kerja ADMT, termasuk logika alat dan bagaimana bisnis menggunakan output. Informasi ini tidak harus ada di isi pemberitahuan. Organisasi dapat memberi konsumen hyperlink atau cara lain untuk mengaksesnya.

Jika bisnis memungkinkan konsumen untuk mengajukan banding atas keputusan otomatis, pemberitahuan pra-penggunaan harus menjelaskan proses banding.

Hak memilih keluar

Konsumen memiliki hak untuk memilih keluar dari sebagian besar penggunaan ADMT yang tercakup. Bisnis harus memfasilitasi hak ini dengan memberi konsumen setidaknya dua cara untuk mengirimkan permintaan opt-out.

Setidaknya salah satu metode opt-out harus menggunakan saluran yang sama di mana bisnis terutama berinteraksi dengan konsumen. Misalnya, pengecer digital dapat memiliki formulir web untuk diisi pengguna.

Metode opt-out harus sederhana dan tidak dapat memiliki langkah-langkah asing, seperti mengharuskan pengguna untuk membuat akun.

Setelah menerima permintaan opt-out, bisnis harus berhenti memproses informasi pribadi konsumen menggunakan teknologi pengambilan keputusan otomatis dalam waktu 15 hari. Bisnis tidak dapat lagi menggunakan data konsumen yang sebelumnya diproses. Bisnis juga harus memberi tahu penyedia layanan atau pihak ketiga yang dengannya ia berbagi data pengguna.

Pengecualian

Organisasi tidak perlu membiarkan konsumen memilih keluar dari ADMT yang digunakan untuk keselamatan, keamanan, dan pencegahan penipuan. Rancangan aturan tersebut secara khusus menyebutkan penggunaan ADMT untuk deteksi dan merespons insiden keamanan data, mencegah dan menuntut tindakan penipuan dan ilegal, dan memastikan keamanan fisik seseorang.

Di bawah pengecualian banding manusia, organisasi tidak perlu mengaktifkan opt-out jika memungkinkan orang untuk mengajukan banding atas keputusan otomatis kepada peninjau manusia yang memenuhi syarat dengan wewenang untuk membatalkan keputusan tersebut.

Organisasi juga dapat melupakan pilihan keluar untuk penggunaan sempit ADMT tertentu dalam konteks kerja dan sekolah. Penggunaan ini meliputi:

Mengevaluasi kinerja seseorang untuk membuat keputusan penerimaan, penerimaan, dan perekrutan.

Mengalokasikan tugas dan menentukan kompensasi di tempat kerja.

Profil digunakan semata-mata untuk menilai kinerja seseorang sebagai siswa atau karyawan.

Namun, penggunaan untuk keperluan kerja dan sekolah hanya dikecualikan dari pengecualian jika memenuhi kriteria berikut:

ADMT yang dimaksud harus diperlukan untuk mencapai tujuan spesifik bisnis dan hanya digunakan untuk tujuan itu.

Bisnis harus mengevaluasi ADMT secara formal untuk memastikan bahwa itu akurat dan tidak mendiskriminasi.

Bisnis harus menerapkan perlindungan untuk memastikan bahwa ADMT tetap akurat dan tidak bias.

Tak satu pun dari pengecualian ini berlaku untuk iklan perilaku atau pelatihan ADMT. Konsumen selalu dapat memilih keluar dari penggunaan ini.

Hak untuk mengakses informasi tentang penggunaan ADMT

Konsumen memiliki hak untuk mengakses informasi tentang bagaimana bisnis menggunakan ADMT pada mereka. Organisasi harus memberi konsumen cara mudah untuk meminta informasi ini.

Ketika menanggapi permintaan akses, organisasi harus memberikan rincian seperti alasan menggunakan ADMT, output ADMT mengenai konsumen, dan deskripsi tentang bagaimana bisnis menggunakan output untuk membuat keputusan.

Tanggapan permintaan akses juga harus mencakup informasi tentang bagaimana konsumen dapat menggunakan hak CCPA mereka, seperti mengajukan keluhan atau meminta penghapusan data mereka.

Pemberitahuan tentang keputusan signifikan yang merugikan

Jika bisnis menggunakan ADMT untuk membuat keputusan signifikan yang berdampak negatif pada konsumen—misalnya, dengan menyebabkan penghentian pekerjaan—bisnis harus mengirim pemberitahuan khusus kepada konsumen tentang hak akses mereka terkait keputusan ini.

Pemberitahuan harus mencakup:

Penjelasan bahwa bisnis menggunakan ADMT untuk membuat keputusan yang merugikan.

Pemberitahuan bahwa bisnis tidak dapat membalas terhadap konsumen karena menggunakan hak CCPA mereka.

Deskripsi tentang bagaimana konsumen dapat mengakses informasi tambahan tentang bagaimana ADMT digunakan.