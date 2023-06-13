Apa itu pengujian shift-left?

Pernahkah Anda terlibat dalam proyek perangkat lunak yang melebihi anggaran dan melewati setiap tenggat waktu? Tentu saja, pernah–kita semua pasti pernah. Faktanya, jika Anda belum mengalaminya, Anda pasti satu dari seratus juta orang dan saya ingin mendengar kisah Anda.

Di tahap awal dalam karier pengembangan perangkat lunak saya, saya belajar pentingnya bekerja ke belakang mulai dari tenggat waktu. Jika sebuah proyek harus selesai pada tanggal tertentu dan pengujian akan memakan waktu tertentu, maka kita dapat menggunakan informasi tersebut untuk bekerja ke belakang dan memilih tanggal jatuh tempo untuk proyek kita. Sempurna, bukan?

Yah, tidak juga. Meskipun mengerjakannya tepat waktu untuk pengujian manual mengurangi tekanan pada hari-hari terakhir proyek, masih ada terlalu banyak kejutan.

Membangun aplikasi tepat waktu untuk pengujian QA memang bagus secara teori, tetapi semuanya akan berantakan dalam praktiknya begitu bug atau cacat pertama teridentifikasi.

Berapa lama cacat ini akan diperbaiki? Seberapa besar pengaruhnya terhadap lini masa? Apakah bug baru akan diperkenalkan? Bagaimana kami memastikan setiap perbaikan diverifikasi dengan waktu yang tepat untuk memperbaiki apa pun yang rusak saat kami memperbaiki hal pertama?

Pada akhirnya, saya tidak pernah dapat menemukan durasi waktu yang tepat untuk dialokasikan untuk QA. Tak pelak lagi, perbaikan yang terburu-buru digabungkan pada menit-menit terakhir; saya belajar untuk mengosongkan kalender saya selama beberapa minggu setelah peluncuran besar, sehingga saya bisa melakukan triase terhadap semua masalah yang terlewatkan (atau muncul) dalam kesibukan kami untuk menyelesaikannya.

Masalahnya, pada akhirnya, bukanlah waktu yang tersedia untuk pengujian melainkan penentuan waktu pengujian. Saya perlu melakukan pengujian lebih awal dan lebih sering. Saya perlu pengujian shift-left.

Jika kita membayangkan proses pengembangan perangkat lunak kita sebagai garis waktu yang mengalir dari kiri ke kanan, maka "pengujian shift-left" tak perlu dijelaskan lagi. Sederhananya, ini adalah praktik pengujian tahap awal, yang melibatkan anggota tim, termasuk penguji, pengembang, dan pemangku kepentingan dalam strategi pengujian, serta mengintegrasikan pengujian untuk fitur yang sudah ada dan fitur baru lebih sering dalam siklus hidup pengembangan.

