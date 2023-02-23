Grup sumber daya Azure dan struktur lain yang berasal dari penyedia cloud memungkinkan Anda menata dan mengatur sumber daya cloud secara efektif. Setelah Anda membuat fondasi dan menggunakan grup sumber daya Azure untuk memberi segmentasi dan penyelarasan yang diperlukan untuk lini bisnis Anda dan aplikasi yang mereka jalankan, langkah selanjutnya adalah mulai mencocokkan sumber daya Anda secara efektif dengan permintaan aplikasi. Dengan demikian, Anda akan dapat memaksimalkan kinerja aplikasi seraya mengoptimalkan biaya sumber daya.

Memastikan kinerja aplikasi dan mengoptimalkan cloud Anda melampaui skala manusia—itulah sebabnya kami mendedikasikan misi khusus kami di IBM untuk mengelola kinerja, kepatuhan, dan biaya aplikasi apa pun, di cloud apa pun, dalam skala apa pun.

Perangkat lunak Turbonomic memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan hubungan orang tua dan anak antara langganan dan grup sumber daya dengan lebih mudah. Kemampuan ini membantu memetakan kerangka kerja yang telah diterapkan organisasi Anda secara visual, memungkinkan Anda untuk melihat infrastruktur Anda dalam konteks aplikasi yang sudah Anda bangun. Perangkat lunak Turbonomic akan secara otomatis menemukan semua langganan Azure terkait, grup sumber daya mereka dan sumber daya dalam setiap grup, termasuk VM Azure, disk terkelola Azure, Azure SQL Server, serta instans yang disediakan (RI), baik RI bersama atau yang tercakup ke langganan atau grup sumber daya. Perangkat lunak Turbonomic kemudian akan menganalisis pemanfaatan setiap sumber daya dan mulai menghasilkan tindakan pengoptimalan. Tampilan di sini menunjukkan perincian satu langganan Azure dan beberapa grup sumber daya Azure di bawahnya, tindakan pengoptimalan yang tertunda per grup sumber daya, dan potensi penghematan dari tindakan tersebut.

Selain itu, perangkat lunak Turbonomic menyertakan mesin pemodelan optimasi efektif yang dirancang untuk memungkinkan klien memodelkan berbagai skenario terhadap lingkungan cloud dalam mode sandbox yang aman. Misalnya, simulasikan dampak pemanfaatan inventaris Instans VM Yang Disediakan Azure setelah alokasi ukuran yang tepat beban kerja dalam grup sumber daya dibandingkan tanpa alokasi ukuran yang tepat beban kerja.