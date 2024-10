Organisasi sering kali mengandalkan praktik terbaik yang sudah ada dan panduan manajemen proyek untuk menangani kompleksitas dan tantangan ITSM yang sedang berlangsung. Berikut adalah beberapa kerangka kerja yang paling populer untuk mengimplementasikan ITSM.

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

ITIL merupakan kerangka kerja yang paling banyak diadopsi untuk mengimplementasikan dan mendokumentasikan ITSM. Terdiri dari perpustakaan proses ITIL yang sangat rinci yang mencakup area fungsional seperti strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, operasi layanan, dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Awalnya dibuat pada 1980-an oleh lembaga pemerintah Inggris, sekarang dimiliki oleh Axelos Ltd. Kerangka kerja ITIL diperbarui secara berkala untuk mencerminkan kebutuhan TI yang berkembang dari bisnis modern. Versi terbaru, ITIL 4, berfokus pada transformasi digital dan dirilis pada tahun 2019.

DevOps

Lebih dari sekadar kerangka kerja, DevOps adalah metodologi yang dirancang untuk membantu tim pengembangan dan operasi TI bekerja sama secara lebih efisien untuk membuat, menguji, dan memberikan perangkat lunak. Di beberapa organisasi, DevOps digunakan sebagai pengganti atau sebagai alternatif untuk ITSM. Namun banyak organisasi yang melihat DevOps dan ITSM sebagai hal yang saling melengkapi: DevOps berfokus pada kecepatan dan ketangkasan, dan ITSM berfokus pada kepuasan pengguna dan pelanggan.

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

COBIT adalah kerangka kerja tata kelola TI yang dibuat pada tahun 1996 oleh Information Systems Audit and Control Association. Pedoman ini memberikan panduan bagi bisnis yang ingin menggunakan layanan TI untuk meminimalkan risiko, memastikan kepatuhan terhadap mandat peraturan, dan mencapai hasil bisnis yang lebih baik.

ISO/IEC 20000

Standar internasional pertama untuk manajemen layanan, ISO/IEC 20000 dibuat pada tahun 2005 dan digunakan oleh organisasi di seluruh dunia. Kerangka kerja ini kompatibel dengan kerangka kerja ITSM lainnya, dan menguraikan standar dan praktik terbaik yang harus diterapkan oleh organisasi TI untuk mendapatkan akreditasi ISO 20000.

MOF (Kerangka Operasi Microsoft)

Sebagai alternatif untuk ITIL, MOF diciptakan sebagai sistem manajemen untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan layanan TI yang menggunakan teknologi dan produk Microsoft.