Apa yang dimaksud dengan pelaku ancaman?

Pelaku ancaman sering kali menargetkan organisasi besar; karena mereka memiliki lebih banyak uang dan data yang lebih sensitif, mereka menawarkan potensi imbalan terbesar.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, usaha kecil dan menengah (UKM) juga sering menjadi sasaran pelaku ancaman karena sistem keamanan mereka yang relatif lebih lemah. Bahkan, FBI baru-baru ini mengutip kekhawatiran atas meningkatnya tingkat kejahatan siber yang dilakukan terhadap bisnis kecil, berbagi bahwa pada tahun 2021 saja, bisnis kecil kehilangan 6,9 miliar USD akibat serangan siber, meningkat 64% dari tahun sebelumnya (tautan berada di luar ibm.com).

Demikian pula, pelaku ancaman makin menargetkan individu dan rumah tangga untuk jumlah yang lebih kecil. Sebagai contoh, mereka dapat membobol jaringan rumah dan sistem komputer untuk mencuri informasi identitas pribadi, kata sandi, dan data lain yang berpotensi berharga dan rahasia. Faktanya, perkiraan saat ini menunjukkan bahwa satu dari tiga rumah tangga Amerika dengan komputer terinfeksi malware (tautan berada di luar ibm.com).

Pelaku ancaman tidak melakukan diskriminasi. Meskipun mereka cenderung mencari target yang paling menguntungkan atau berarti, mereka juga akan memanfaatkan kelemahan keamanan siber apa pun, di mana pun mereka menemukannya, sehingga lanskap ancaman menjadi semakin mahal dan kompleks.