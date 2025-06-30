Apa itu manajemen akses?

Manajemen akses adalah disiplin keamanan siber yang mengelola hak akses pengguna ke sumber daya digital. Alat dan proses manajemen akses membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat memperoleh akses ke sumber daya yang mereka butuhkan sekaligus memblokir akses tidak sah baik untuk pengguna internal maupun pihak luar yang berniat jahat.
Manajemen akses dan manajemen identitas bersama-sama membentuk dua pilar disiplin keamanan siber yang lebih luas —manajemen identitas dan akses (IAM). IAM menangani penyediaan dan perlindungan identitas digital dan izin pengguna dalam sistem TI.
Manajemen identitas melibatkan pembuatan dan pemeliharaan identitas untuk semua pengguna dalam suatu sistem, termasuk pengguna manusia (karyawan, pelanggan, atau kontraktor) dan pengguna bukan manusia (agen AI, IoT, dan perangkat titik akhir atau beban kerja otomatis).
Manajemen akses melibatkan memfasilitasi akses aman bagi pengguna ini ke data organisasi, sumber daya lokal, serta aplikasi dan aset berbasis cloud. Fungsi utama manajemen akses meliputi pengelolaan kebijakan akses pengguna, verifikasi identitas pengguna, dan pemberian izin kepada pengguna yang sah untuk melakukan tindakan tertentu dalam sistem.
Dengan munculnya komputasi cloud, solusi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), pekerjaan jarak jauh, dan AI generatif, manajemen akses telah menjadi komponen inti dari keamanan jaringan. Organisasi harus memungkinkan lebih banyak jenis pengguna untuk mengakses lebih banyak jenis sumber daya di lebih banyak lokasi, sekaligus mencegah pelanggaran data dan menjauhkan pengguna yang tidak sah.
Menurut Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), fungsi manajemen akses inti meliputi:
Kebijakan akses granular mengatur izin akses pengguna di sebagian besar sistem manajemen akses. Organisasi dapat mengambil beberapa pendekatan berbeda untuk menetapkan kebijakan akses mereka.
Salah satu kerangka kerja kontrol akses yang umum adalah kontrol akses berbasis peran (RBAC), di mana hak istimewa pengguna didasarkan pada fungsi pekerjaan mereka. RBAC membantu mempermudah proses penetapan izin pengguna dan mengurangi risiko pemberian hak akses yang lebih tinggi daripada yang diperlukan.
Misalnya, katakanlah administrator sistem sedang mengatur izin untuk firewall jaringan.
Organisasi dapat menggunakan kerangka kerja kontrol akses lain sebagai alternatif untuk, atau bersama dengan, RBAC. Kerangka kerja tersebut termasuk:
Sebagian besar kerangka kerja kontrol akses organisasi mengikuti prinsip hak istimewa paling rendah. Sering dikaitkan dengan strategi keamanan zero trust, prinsip hak istimewa paling sedikit menyatakan bahwa pengguna seharusnya hanya memiliki izin terendah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Hak istimewa harus dicabut ketika tugas dilakukan untuk membantu mencegah risiko keamanan di masa depan.
Autentikasi adalah proses memverifikasi bahwa pengguna adalah orang yang mereka klaim.
Ketika pengguna masuk ke sistem atau meminta akses ke sumber daya, mereka mengirimkan kredensial—disebut “faktor autentikasi” —untuk menjamin identitas mereka. Misalnya, pengguna manusia mungkin memasukkan kata sandi atau pemindaian sidik jari biometrik, sementara pengguna bukan manusia mungkin berbagi sertifikat digital.
Alat manajemen akses memeriksa faktor yang dikirim terhadap kredensial yang mereka miliki di file untuk pengguna. Jika cocok, pengguna diberikan akses.
Kata sandi adalah bentuk autentikasi paling dasar, tetapi juga salah satu yang paling lemah. Sebagian besar alat manajemen akses saat ini menggunakan metode autentikasi yang lebih canggih. Metode-metode ini meliputi:
Otorisasi adalah proses pemberian pengguna terverifikasi tingkat akses yang sesuai ke suatu sumber daya.
Autentikasi dan otorisasi sangat terkait, dan autentikasi biasanya merupakan prasyarat untuk otorisasi. Setelah identitas pengguna terbukti, sistem manajemen akses memeriksa hak istimewa pengguna berdasarkan kebijakan akses yang telah ditentukan yang dicatat dalam database pusat atau mesin kebijakan. Sistem kemudian mengizinkan pengguna untuk memiliki hak istimewa tertentu selama sesi mereka.
Dengan membatasi izin pengguna berdasarkan kebijakan akses, alat manajemen akses dapat membantu mencegah ancaman orang dalam yang secara jahat menyalahgunakan hak istimewa mereka dan pengguna yang bermaksud baik yang secara tidak sengaja menyalahgunakan hak mereka.
Jika validasi identitas pengguna gagal, sistem manajemen akses tidak memberikan izin kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak akses yang terkait dengan akun mereka. Ini membantu mencegah penyerang luar membajak dan menyalahgunakan hak istimewa pengguna yang sah.
Solusi manajemen akses dapat diklasifikasikan secara luas dalam dua kategori: alat yang mengontrol akses untuk pengguna internal, seperti karyawan, dan alat yang mengontrol akses untuk pengguna eksternal, seperti pelanggan.
Pengguna internal suatu organisasi—karyawan, manajer, administrator—seringkali memerlukan akses ke berbagai sistem, termasuk aplikasi bisnis, aplikasi pesan, basis data perusahaan, sistem HR, dan lainnya.
Hampir semua sumber daya internal perusahaan dianggap sensitif, membutuhkan perlindungan dari peretas jahat. Tetapi tidak setiap pengguna internal membutuhkan akses sebanyak mungkin ke setiap sumber daya internal. Organisasi memerlukan alat manajemen akses yang canggih yang memungkinkan mereka mengontrol izin akses pengguna secara detail.
Alat manajemen akses internal yang umum meliputi:
Platform IAM adalah solusi komprehensif yang mengintegrasikan fungsi inti manajemen identitas dan akses dalam satu sistem. Fitur umum platform IAM termasuk direktori pengguna, alat otentikasi, administrasi kebijakan akses, dan kemampuan deteksi dan respons ancaman identitas (ITDR).
Manajemen akses istimewa (PAM) adalah bagian dari manajemen akses yang mengatur dan mengamankan akun pengguna dengan hak istimewa tinggi (seperti akun admin) dan aktivitas istimewa (seperti bekerja dengan data sensitif).
Dalam banyak sistem TI, akun dengan hak akses tinggi diberikan perlindungan khusus karena akun-akun ini merupakan target bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku jahat untuk menyebabkan kerusakan serius.
Alat PAM mengisolasi identitas istimewa dari yang lain dengan menggunakan brankas kredensial dan protokol akses tepat waktu (JIT). JIT memberikan akses istimewa kepada pengguna yang berwenang ke sumber daya tertentu untuk jangka waktu terbatas atas permintaan, daripada memberikan izin tingkat tinggi secara permanen kepada pengguna.
Alat tata kelola dan administrasi identitas (IGA) membantu memastikan bahwa kebijakan akses dan kontrol akses organisasi memenuhi persyaratan keamanan dan mandat peraturan.
Solusi IGA menawarkan alat untuk menentukan dan menerapkan kebijakan akses yang sesuai di seluruh siklus hidup setiap pengguna. Beberapa alat IGA juga dapat membantu mengotomatiskan alur kerja kepatuhan utama, seperti onboarding pengguna dan penyediaan, tinjauan akses, permintaan akses baru, dan deprovisioning untuk pengguna offboard. Fungsi-fungsi ini memberikan organisasi lebih banyak pengawasan atas izin pengguna dan aktivitas mereka, yang memudahkan untuk deteksi—dan menghentikan penyalahgunaan hak istimewa.
Solusi ZTNA adalah alat akses jarak jauh yang mengikuti prinsip zero-trust "jangan pernah percaya, selalu verifikasi."
Alat akses jarak jauh tradisional, seperti jaringan pribadi virtual (VPN), menghubungkan pengguna jarak jauh ke seluruh jaringan korporat. Sebaliknya, ZTNA menghubungkan pengguna hanya ke aplikasi dan sumber daya tertentu yang memiliki izin untuk diakses.
Selain itu, dalam model ZTNA, pengguna tidak pernah secara implisit dipercaya. Setiap permintaan akses untuk setiap sumber daya harus diverifikasi dan divalidasi, tanpa memandang identitas atau lokasi pengguna.
Organisasi harus sering memfasilitasi akses aman ke sumber daya untuk pengguna eksternal. Pelanggan mungkin memerlukan akses ke akun mereka di platform e-commerce. Vendor mungkin memerlukan akses ke sistem faktur. Mitra bisnis mungkin memerlukan akses ke data bersama. Alat manajemen akses eksternal secara khusus melayani pengguna eksternal ini.
Beberapa organisasi menggunakan alat yang sama untuk manajemen akses internal dan eksternal, tetapi strategi ini tidak selalu dapat diterapkan. Kebutuhan pengguna internal dan eksternal dapat berbeda. Misalnya, pengguna eksternal seringkali lebih mengutamakan kenyamanan daripada keamanan, sementara pengguna internal memiliki hak akses yang lebih tinggi yang memerlukan perlindungan yang lebih kuat.
Alat Manajemen Identitas dan Akses Pelanggan (CIAM) mengatur identitas digital dan keamanan akses untuk pelanggan dan pengguna lain di luar organisasi.
Seperti alat manajemen akses lainnya, sistem CIAM membantu mengautentikasi pengguna dan memfasilitasi akses aman ke layanan digital. Perbedaan utamanya adalah alat CIAM menekankan pengalaman pengguna melalui pembuatan profil progresif (memungkinkan pengguna untuk melengkapi profil mereka dari waktu ke waktu), login sosial, dan fitur ramah pengguna lainnya.
Alat manajemen akses membantu organisasi memfasilitasi akses aman ke sumber daya sensitif bagi pengguna yang berwenang, terlepas dari lokasi mereka.
Hasilnya adalah jaringan yang lebih aman dan lebih efisien. Pengguna memiliki akses tanpa gangguan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, sementara aktor ancaman dan pengguna yang tidak sah dijauhkan.
Seiring dengan adopsi lingkungan hybrid dan multicloud oleh organisasi, jaringan TI lokal yang terpusat menjadi hal yang usang. Solusi dan strategi keamanan yang berfokus pada perimeter tidak dapat secara efektif melindungi jaringan yang mencakup banyak perangkat, aplikasi pengguna, dan database yang tersebar di seluruh dunia.
Dan para peretas semakin fokus pada permukaan serangan identitas, mencuri kredensial untuk membobol jaringan. Menurut IBM® X-Force Threat Intelligence Index, 30% serangan siber melibatkan pencurian dan penyalahgunaan akun yang valid.
Alat manajemen akses mengalihkan pertahanan organisasi dari perimeter untuk fokus pada pengguna individu, sumber daya, dan data sensitif dengan mengamankan akses itu sendiri. Alat otentikasi membantu melindungi akun pengguna dari peretas, sementara alat otorisasi memastikan bahwa pengguna hanya menggunakan hak akses mereka untuk tujuan yang sah.
Alat manajemen akses juga dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas keamanan tertentu, seperti melakukan ulasan akses secara rutin dan mencabut akses pengguna saat mereka meninggalkan organisasi atau mengubah peran. Alat-alat ini membantu mengatasi "perluasan hak istimewa," di mana pengguna secara perlahan dan tidak disadari akhirnya memiliki lebih banyak izin daripada yang mereka butuhkan seiring berjalannya waktu.
Alat manajemen akses dapat memudahkan pengguna untuk mengakses sumber daya yang mereka butuhkan tanpa mengorbankan keamanan. Misalnya, sistem masuk tunggal (SSO) memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi sekali untuk mengakses beberapa sumber daya. Metode autentikasi biometrik memungkinkan pengguna untuk masuk dengan pemindaian sidik jari dan kredensial unik lainnya yang lebih sulit untuk dibobol tetapi lebih mudah untuk dimasukkan daripada kata sandi.
Alat manajemen akses dapat merampingkan proses penyediaan dan deprovisioning pengguna. Misalnya, kerangka kerja kontrol akses berbasis peran dapat secara otomatis memberikan hak akses yang tepat kepada pengguna berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrator sistem memiliki lebih sedikit pekerjaan rutin yang harus dilakukan, dan karyawan baru dapat langsung mulai bekerja tanpa harus menunggu persetujuan akses manual.
Standar privasi data dan keamanan data—seperti Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS) dan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)—mengharuskan organisasi menjaga kontrol akses yang ketat untuk jenis informasi sensitif tertentu.
Kerugian dari ketidakpatuhan bisa tinggi. Misalnya, pelanggaran serius terhadap GDPR dapat mengakibatkan denda hingga EUR 20.000.000 atau 4% dari pendapatan global organisasi pada tahun sebelumnya.
Solusi manajemen akses dapat membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan dengan menerapkan hak akses yang didefinisikan secara terpusat, yang memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data, dan hanya untuk tujuan yang diizinkan.
Beberapa alat manajemen akses juga dapat mencatat aktivitas pengguna dan permintaan akses, menciptakan jejak audit yang dapat membantu organisasi membuktikan kepatuhan dan mengidentifikasi pelanggaran.
Alat manajemen akses dapat membantu organisasi menghemat uang dengan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepatuhan.
Misalnya, alat otentikasi yang kuat dapat mencegah banyak serangan berbasis identitas, sehingga mengurangi waktu henti akibat ancaman keamanan. Tim TI mungkin melakukan lebih sedikit panggilan help-desk ketika izin pengguna disediakan secara otomatis. Dan organisasi cenderung tidak menghadapi denda atau biaya hukum ketika kebijakan akses mereka patuh.
