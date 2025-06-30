Apa itu manajemen akses?

Manajemen akses dan manajemen identitas bersama-sama membentuk dua pilar disiplin keamanan siber yang lebih luas —manajemen identitas dan akses (IAM). IAM menangani penyediaan dan perlindungan identitas digital dan izin pengguna dalam sistem TI.

Manajemen identitas melibatkan pembuatan dan pemeliharaan identitas untuk semua pengguna dalam suatu sistem, termasuk pengguna manusia (karyawan, pelanggan, atau kontraktor) dan pengguna bukan manusia (agen AI, IoT, dan perangkat titik akhir atau beban kerja otomatis).

Manajemen akses melibatkan memfasilitasi akses aman bagi pengguna ini ke data organisasi, sumber daya lokal, serta aplikasi dan aset berbasis cloud. Fungsi utama manajemen akses meliputi pengelolaan kebijakan akses pengguna, verifikasi identitas pengguna, dan pemberian izin kepada pengguna yang sah untuk melakukan tindakan tertentu dalam sistem.

Dengan munculnya komputasi cloud, solusi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), pekerjaan jarak jauh, dan AI generatif, manajemen akses telah menjadi komponen inti dari keamanan jaringan. Organisasi harus memungkinkan lebih banyak jenis pengguna untuk mengakses lebih banyak jenis sumber daya di lebih banyak lokasi, sekaligus mencegah pelanggaran data dan menjauhkan pengguna yang tidak sah.