Ketika organisasi mengelola ribuan akun pengguna di seluruh sistem on-premise, layanan cloud, dan aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), melacak siapa yang memiliki akses ke apa yang menjadi makin kompleks.

Setiap identitas digital—baik mewakili pengguna, perangkat, atau aplikasi—adalah gerbang potensial menuju sistem penting dan data sensitif. Tanpa tata kelola yang tepat, ekosistem yang luas ini menciptakan risiko keamanan yang signifikan dan tantangan kepatuhan.

Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM®, kredensial yang dicuri atau disusupi adalah vektor serangan awal yang paling umum, yang bertanggung jawab atas 16% pelanggaran data. Ketika peretas mendapatkan kredensial yang sah, mereka dapat pindah melalui jaringan, mengakses data dan sistem sensitif.

Solusi tata kelola dan administrasi identitas membantu melindungi dari serangan berbasis identitas dan mencegah pelanggaran data yang berpotensi terjadi.

Alat IGA dapat mengotomatisasi proses penyediaan pengguna, menerapkan kebijakan akses, dan melakukan ulasan akses secara berkala sepanjang siklus hidup identitas, mulai dari proses onboarding hingga deprovisioning saat offboarding. Fungsi-fungsi ini memberikan organisasi lebih banyak pengawasan atas izin pengguna dan aktivitas mereka, yang memudahkan untuk deteksi—dan menghentikan—penyalahgunaan dan penyalahgunaan hak istimewa.

Solusi IGA juga membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berkelanjutan dengan mandat seperti General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), dan Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX). IGA membantu memastikan bahwa akses ke sistem dan data sensitif dialokasikan dengan benar dan secara rutin diulas, sambil menghasilkan jejak audit untuk mendukung audit internal dan eksternal.