Apa itu sistem pencegahan intrusi (IPS)?

Solusi IPS berevolusi dari sistem deteksi intrusi (IDS ), yang mendeteksi dan melaporkan ancaman kepada tim keamanan. IPS memiliki fungsi deteksi dan pelaporan ancaman yang sama dengan IDS ditambah kemampuan pencegahan ancaman otomatis, oleh karena itu IPS terkadang disebut "sistem deteksi dan pencegahan intrusi" (IDPS).

Karena IPS dapat secara langsung memblokir lalu lintas berbahaya, IPS dapat meringankan beban kerja tim keamanan dan pusat operasi keamanan (SOC), sehingga mereka dapat fokus pada ancaman yang lebih kompleks. IPS dapat membantu menegakkan kebijakan keamanan jaringan dengan memblokir tindakan yang tidak sah dari pengguna yang sah, dan dapat mendukung upaya kepatuhan. Misalnya, IPS memenuhi persyaratan Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI-DSS) untuk tindakan deteksi intrusi.