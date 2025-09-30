Apa itu keamanan seluler?

Masa depan komputer dan komunikasi terletak pada perangkat seluler, seperti laptop, tablet dan smartphone dengan kemampuan desktop-komputer. Ukuran, sistem operasi, aplikasi, dan kekuatan pemrosesannya menjadikannya ideal digunakan dari mana saja dengan koneksi internet. Dan dengan perluasan perangkat yang tahan banting, Internet of Things (IoT), dan sistem operasi, seperti Chrome OS, macOS, dan Windows 10, setiap perangkat keras yang ditingkatkan dengan perangkat lunak dan kemampuan ini menjadi perangkat komputasi seluler.

Karena perangkat seluler telah menjadi lebih terjangkau dan portabel, organisasi dan pengguna lebih memilih membeli dan menggunakannya daripada komputer desktop. Dan dengan akses internet nirkabel yang ada di mana-mana, semua jenis perangkat seluler menjadi lebih rentan terhadap serangan dan pembobolan data.

Autentikasi dan otorisasi di seluruh perangkat seluler menawarkan kenyamanan, tetapi meningkatkan risiko dengan menghilangkan batasan perimeter perusahaan yang aman. Contohnya, kemampuan smartphone ditingkatkan dengan layar multisentuh, giroskop, akselerometer, GPS, mikrofon, kamera multi megapiksel dan port, yang memungkinkan pemasangan lebih banyak perangkat. Kemampuan baru ini mengubah cara pengguna diautentikasi dan bagaimana otorisasi diberikan secara lokal ke perangkat dan aplikasi serta layanan di jaringan. Akibatnya, kemampuan baru ini juga meningkatkan jumlah titik akhir yang membutuhkan perlindungan dari ancaman keamanan siber.

Saat ini, penjahat siber dapat meretas mobil, kamera keamanan, monitor bayi, dan perangkat perawatan kesehatan yang ditanam. Dan pada tahun 2025, akan ada lebih dari 75 miliar "benda" yang terhubung ke internet—termasuk kamera, termostat, kunci pintu, TV pintar, monitor kesehatan, perlengkapan pencahayaan, dan banyak perangkat lainnya.