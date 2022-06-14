Apa yang dimaksud dengan rekayasa sosial?

Phishing

Serangan phishing adalah pesan digital atau suara yang mencoba memanipulasi penerima untuk membagikan informasi rahasia, mengunduh perangkat lunak berbahaya, mentransfer uang atau aset ke orang yang salah, atau melakukan tindakan merusak lainnya. Penipu membuat pesan phishing agar terlihat atau terdengar seperti berasal dari organisasi atau individu yang tepercaya atau kredibel, terkadang bahkan individu yang dikenal oleh si penerima secara pribadi.

Ada banyak jenis penipuan phishing:

Email phishing massal dikirim ke jutaan penerima sekaligus. Email tersebut tampak seperti dikirim oleh bisnis atau organisasi besar dan terkenal, seperti bank nasional atau global, pengecer online besar, penyedia pembayaran online populer, dan sebagainya, dan membuat permintaan umum seperti "Kami mengalami kesulitan memproses pembelian Anda. Harap perbarui informasi kredit Anda." Seringkali, pesan-pesan ini menyertakan tautan berbahaya yang membawa penerima ke situs web palsu yang mengambil nama pengguna, kata sandi, data kartu kredit, dan banyak lagi.



Phishing tombak menargetkan individu tertentu, biasanya orang yang memiliki akses istimewa ke informasi pengguna, jaringan komputer, atau dana perusahaan. Seorang penipu akan meneliti targetnya, sering kali menggunakan informasi yang ditemukan di LinkedIn, Facebook, atau media sosial lainnya, untuk membuat pesan yang tampaknya berasal dari seseorang yang dikenal dan dipercaya oleh target, atau yang mengacu pada situasi yang dikenal oleh target. Whale phishing adalah serangan phishing tombak yang menargetkan individu berprofil tinggi, seperti CEO atau tokoh politik. Dalam penyusupan email bisnis (BEC), peretas menggunakan kredensial yang disusupi untuk mengirim pesan email dari akun email tokoh otoritas yang sebenarnya, sehingga membuat penipuan ini jauh lebih sulit untuk dideteksi.



Phishing suara atau vishing , adalah phishing yang dilakukan melalui panggilan telepon. Individu biasanya mengalami vishing dalam bentuk rekaman telepon yang mengancam dan mengaku berasal dari FBI.



SMS phishing, atau smishing, adalah phishing melalui pesan teks.



Phishing mesin pencari melibatkan peretas yang membuat situs web jahat yang berperingkat tinggi dalam hasil pencarian untuk istilah pencarian populer.



Angler phishing adalah phishing yang menggunakan akun media sosial palsu yang menyamar sebagai akun resmi tim layanan pelanggan atau dukungan pelanggan perusahaan tepercaya.

Menurut IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023, phishing adalah vektor infeksi malware yang paling banyak ditemukan, teridentifikasi pada 41% dari semua insiden. Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data 2022, phishing adalah vektor serangan awal yang mengarah ke pelanggaran data yang paling merugikan.

Memancing

Memancing korban untuk secara sadar atau tidak sadar memberikan informasi rahasia, atau mengunduh kode berbahaya, dengan cara menggoda mereka dengan tawaran berharga, atau bahkan benda berharga.

Penipuan Pangeran Nigeria mungkin adalah contoh paling terkenal dari teknik rekayasa sosial ini. Contoh yang lebih mutakhir termasuk unduhan game, musik, atau perangkat lunak yang gratis tetapi terinfeksi malware. Namun, beberapa bentuk pancingan tidak terlalu canggih. Misalnya, beberapa pelaku ancaman meninggalkan drive USB yang terinfeksi malware di tempat orang akan menemukannya, mengambilnya, dan menggunakannya karena "Hei, drive USB gratis."

Tailgating

Dalam tailgating, juga disebut "piggybacking", orang yang tidak berwenang mengikuti orang yang berwenang dari dekat ke dalam kawasan yang berisi informasi rahasia atau aset berharga. Tailgating dapat dilakukan secara langsung, misalnya pelaku ancaman dapat mengikuti karyawan melalui pintu yang tidak terkunci. Namun, tailgating juga bisa berupa taktik digital, seperti ketika seseorang meninggalkan komputer tanpa pengawasan saat masih masuk ke akun atau jaringan pribadi.

Pretexting

Dalam pretexting, pelaku ancaman menciptakan situasi palsu bagi korban, dan berpura-pura menjadi orang yang tepat untuk menyelesaikannya. Seringkali (dan yang paling ironis), penipu mengklaim bahwa korban telah terkena dampak pelanggaran keamanan, dan kemudian menawarkan untuk memperbaiki masalahnya jika korban mau memberikan informasi akun penting, atau memberikan kontrol komputer atau perangkat korban. (Secara teknis, hampir semua serangan rekayasa sosial melibatkan beberapa tingkat pretexting).

Quid pro quo

Dalam penipuan quid pro quo, peretas mengiming-imingi barang atau layanan yang diinginkan dengan imbalan informasi rahasia korban. Kemenangan kontes palsu atau hadiah loyalitas yang tampaknya wajar ("terima kasih atas pembayaran Anda, kami punya hadiah untuk Anda") adalah contoh taktik quid pro quo.

Scareware

Juga dianggap sebagai bentuk malware, scareware adalah perangkat lunak yang menggunakan rasa takut untuk memanipulasi orang agar berbagi informasi rahasia atau mengunduh malware. Scareware sering mengambil bentuk pemberitahuan penegakan hukum palsu yang menuduh pengguna melakukan kejahatan, atau pesan dukungan teknis palsu yang memperingatkan pengguna malware di perangkat mereka.

Serangan lubang air

Dari frasa "seseorang meracuni sumber air minum", peretas menyuntikkan kode berbahaya ke dalam halaman web yang sah yang sering dikunjungi oleh target mereka. Serangan sumber air minum ini adalah penyebab atas banyak serangan, mulai dari kredensial yang dicuri hingga unduhan ransomware yang tidak disadari.