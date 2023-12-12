Apa itu pemindaian kerentanan?

Risiko keamanan jaringan berubah ketika aset baru ditambahkan dan kerentanan baru ditemukan di alam liar. Namun, setiap pemindaian kerentanan hanya dapat menangkap momen dalam waktu. Untuk mengikuti lingkungan ancaman siber yang terus berkembang, organisasi melakukan pemindaian secara teratur.

Sebagian besar pemindaian kerentanan tidak melihat setiap aset jaringan sekaligus karena membutuhkan sumber daya dan waktu yang padat. Sebaliknya, tim keamanan sering kali mengelompokkan aset menurut tingkat kekritisannya dan memindainya secara bertahap. Aset yang paling penting dapat dipindai secara mingguan atau bulanan, sedangkan aset yang tidak terlalu penting dapat dipindai secara triwulanan atau tahunan.

Tim keamanan juga dapat menjalankan pemindaian setiap kali terjadi perubahan besar pada jaringan, seperti menambahkan server web baru atau membuat database baru yang sensitif.

Beberapa pemindai kerentanan tingkat lanjut menawarkan pemindaian berkelanjutan. Alat ini memantau aset secara real-time dan menandai kerentanan baru saat muncul. Namun demikian, pemindaian secara terus-menerus tidak selalu dapat dilakukan atau diinginkan. Pemindaian kerentanan yang lebih intensif dapat mengganggu kinerja jaringan, sehingga beberapa tim IT mungkin lebih suka mengadakan pemindaian secara berkala.