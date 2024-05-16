Meningkatkan keamanan dan kepatuhan data di Era XaaS

Penulis

Rishi Vaish

VP and Head

IBM Software, Cloud and AI Acceleration

Penelitian terbaru dari IDC menemukan bahwa 85% CEO yang disurvei menyebutkan kemampuan digital sebagai pembeda strategis yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan. Namun, para pengambil keputusan TI tetap mengkhawatirkan risiko yang terkait dengan infrastruktur digital mereka dan dampaknya terhadap hasil bisnis, dengan pelanggaran data dan masalah keamanan sebagai ancaman terbesar.

Dengan pertumbuhan model konsumsi XaaS yang pesat dan integrasi AI dan data di garis depan setiap rencana bisnis, kami percaya bahwa melindungi keamanan data sangat penting untuk kesuksesan. Hal ini juga dapat membantu klien menyederhanakan persyaratan kepatuhan data mereka sebagai organisasi untuk mendorong beban kerja AI dan padat data mereka.

Otomatisasi untuk efisiensi dan keamanan

Data sangat penting bagi semua aplikasi AI. Kemampuan untuk mengakses dan memproses data yang diperlukan menghasilkan hasil yang optimal dari model AI. IBM tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan aktif dengan mitra dan klien untuk memperkenalkan serangkaian cetak biru otomatisasi yang disebut arsitektur yang dapat diterapkan.

Cetak biru ini dirancang untuk merampingkan proses penerapan bagi pelanggan. Tujuan kami adalah agar organisasi dapat dengan mudah memilih dan menerapkan beban kerja cloud mereka dengan cara yang dibuat khusus agar selaras dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan dan dapat ditinjau, serta untuk membantu memberdayakan integrasi AI dan XaaS yang lancar. Komitmen terhadap perpaduan AI dan XaaS ini lebih lanjut dicontohkan oleh pencapaian kami baru-baru ini tahun lalu. Platform ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan melatih, memvalidasi, menyempurnakan, dan menerapkan model AI secara efektif sekaligus menskalakan beban kerja dan membangun data dan alur kerja AI yang bertanggung jawab.

Melindungi data di lingkungan multicloud

Para pemimpin bisnis perlu memperhatikan pentingnya dukungan hybrid cloud, sekaligus mengakui kenyataan bahwa perusahaan modern sering membutuhkan perpaduan lingkungan cloud dan on premises untuk mendukung penyimpanan data dan aplikasi mereka. Faktanya adalah bahwa beban kerja yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda untuk beroperasi secara efisien.

Ini berarti Anda tidak bisa menempatkan semua beban kerja Anda di satu tempat, entah itu on premises, cloud publik atau pribadi, atau di edge. Salah satu contohnya adalah kerja sama kami dengan CrushBank. Lembaga ini menggunakan watsonx untuk merampingkan operasi layanan bantuan dengan AI dengan mempersenjatai staf TI dengan informasi yang lebih baik. Hal ini telah menyebabkan peningkatan produktivitas dan pada akhirnya meningkatkan pengalaman pelanggan. Strategi hybrid cloud mengelola keamanan, latensi data, dan kinerja, sehingga karyawan Anda dapat keluar dari bisnis TI dan masuk ke bisnis mereka.

Ini semua dimulai dengan membangun lingkungan hybrid cloud XaaS dengan meningkatkan kemampuan perlindungan data Anda untuk mendukung privasi dan keamanan data aplikasi, tanpa perlu memodifikasi aplikasi itu sendiri. Di IBM, keamanan dan kepatuhan adalah inti dari semua yang kami lakukan.

Kami baru-baru ini memperluas IBM® Cloud Security and Compliance Center, rangkaian solusi keamanan dan kepatuhan cloud yang dimodernisasi untuk membantu perusahaan mengurangi risiko dan melindungi data di seluruh lingkungan hybrid, multicloud, dan beban kerja mereka. Dalam era XaaS ini di mana data adalah sumber kehidupan transformasi digital, berinvestasi dalam perlindungan data yang kuat adalah hal yang sangat penting untuk kesuksesan.

XaaS menyerukan keamanan data yang kuat

IBM terus menunjukkan dedikasinya untuk memenuhi standar keamanan tertinggi di dunia yang semakin saling terhubung dan bergantung pada data. Kami dapat membantu mendukung beban kerja sangat penting karena penawaran perangkat lunak, infrastruktur, dan layanan kami dirancang untuk mendukung klien kami saat mereka mengatasi persyaratan keamanan dan kepatuhan data yang terus berkembang. Di tengah maraknya XaaS dan AI, memprioritaskan keamanan data dapat membantu Anda melindungi informasi sensitif pelanggan Anda.

 

