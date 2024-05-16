Para pemimpin bisnis perlu memperhatikan pentingnya dukungan hybrid cloud, sekaligus mengakui kenyataan bahwa perusahaan modern sering membutuhkan perpaduan lingkungan cloud dan on premises untuk mendukung penyimpanan data dan aplikasi mereka. Faktanya adalah bahwa beban kerja yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda untuk beroperasi secara efisien.

Ini berarti Anda tidak bisa menempatkan semua beban kerja Anda di satu tempat, entah itu on premises, cloud publik atau pribadi, atau di edge. Salah satu contohnya adalah kerja sama kami dengan CrushBank. Lembaga ini menggunakan watsonx untuk merampingkan operasi layanan bantuan dengan AI dengan mempersenjatai staf TI dengan informasi yang lebih baik. Hal ini telah menyebabkan peningkatan produktivitas dan pada akhirnya meningkatkan pengalaman pelanggan. Strategi hybrid cloud mengelola keamanan, latensi data, dan kinerja, sehingga karyawan Anda dapat keluar dari bisnis TI dan masuk ke bisnis mereka.

Ini semua dimulai dengan membangun lingkungan hybrid cloud XaaS dengan meningkatkan kemampuan perlindungan data Anda untuk mendukung privasi dan keamanan data aplikasi, tanpa perlu memodifikasi aplikasi itu sendiri. Di IBM, keamanan dan kepatuhan adalah inti dari semua yang kami lakukan.

Kami baru-baru ini memperluas IBM® Cloud Security and Compliance Center, rangkaian solusi keamanan dan kepatuhan cloud yang dimodernisasi untuk membantu perusahaan mengurangi risiko dan melindungi data di seluruh lingkungan hybrid, multicloud, dan beban kerja mereka. Dalam era XaaS ini di mana data adalah sumber kehidupan transformasi digital, berinvestasi dalam perlindungan data yang kuat adalah hal yang sangat penting untuk kesuksesan.