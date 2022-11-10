Apa itu CAPTCHA?

Beberapa kelompok yang berbeda mengembangkan bentuk awal teknologi CAPTCHA secara paralel selama akhir 1990-an dan awal 2000-an. Tiap kelompok berjuang memerangi maraknya masalah peretas yang menggunakan bot untuk aktivitas berbahaya di internet. Sebagai contoh, ilmuwan komputer yang bekerja untuk mesin pencari AltaVista ingin menghentikan bot yang menambahkan alamat web berbahaya ke database tautan perusahaan.

Para peneliti di perusahaan IT, Sanctum, mendokumentasikan sistem bergaya CAPTCHA pertama pada 1997. Namun, sekelompok peneliti ilmu komputer di Carnegie Mellon University di bawah pimpinan Luis von Ahn dan Manuel Blum merupakan yang pertama kali memperkenalkan istilah CAPTCHA pada 2003. Tim ini terinspirasi untuk mengerjakan teknologi ini setelah mendengarkan pembicaraan seorang petinggi Yahoo seputar masalah yang dihadapi perusahaan dengan spambot yang mendaftarkan jutaan akun email palsu.

Untuk mengatasi masalah Yahoo, von Ahn dan Blum menciptakan program komputer yang:

. menghasilkan serangkaian teks acak, menghasilkan gambar terdistorsi dari teks tersebut (disebut ‘kode CAPTCHA’), menampilkan gambar tersebut ke pengguna, meminta pengguna untuk memasukkan teks ke kolom formulir dan kemudian mengirimkan entri dengan mengklik kotak centang di sebelah frasa “Saya bukan robot”.

Karena teknologi OCR pada saat itu kesulitan mengurai teks terdistorsi semacam ini, bot gagal menyelesaikan tantangan CAPTCHA. Jika pengguna memasukkan rangkaian karakter yang benar, dapat diasumsikan bahwa pengguna tersebut adalah manusia dan akan diizinkan untuk menyelesaikan pendaftaran akun atau pengiriman formulir web.

Yahoo menerapkan teknologi milik Carnegie Mellon, yang mengharuskan semua pengguna menyelesaikan tes CAPTCHA sebelum mendaftar untuk mendapatkan alamat email. Hal ini secara signifikan mengurangi aktivitas spambot, dan perusahaan-perusahaan lain kemudian ikut mengadopsi CAPTCHA untuk melindungi formulir web mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, para peretas menggunakan data dari tantangan CAPTCHA yang telah diselesaikan untuk mengembangkan algoritma yang mampu menyelesaikan tes CAPTCHA dengan baik. Hal ini menandai dimulainya adu kekuatan antara pengembang CAPTCHA dan penjahat siber yang telah memicu evolusi fungsi CAPTCHA.

reCAPTCHA v1

Diluncurkan oleh von Ahn pada 2007, reCAPTCHA v1 memiliki tujuan ganda: membuat tantangan CAPTCHA berbasis teks menjadi lebih sulit dipecahkan oleh bot, dan meningkatkan akurasi OCR yang pada saat itu digunakan untuk mendigitalkan teks cetak.

reCAPTCHA mencapai tujuan pertamanya dengan meningkatkan distorsi teks yang ditampilkan kepada pengguna, dan akhirnya menambahkan baris pada teks.

Tujuan kedua kemudian dicapai dengan mengganti satu gambar teks terdistorsi yang dihasilkan secara acak dengan dua gambar teks terdistorsi dari kata-kata yang dipindai dari teks asli oleh dua program OCR yang berbeda. Kata pertama, atau kata kontrol, adalah kata yang diidentifikasi dengan benar oleh kedua program OCR. Kata kedua adalah kata yang gagal diidentifikasi oleh kedua program OCR. Jika pengguna mengidentifikasi kata kontrol dengan benar, reCAPTCHA akan mengasumsikan bahwa pengguna tersebut adalah manusia dan memberi izin untuk melanjutkan aktivitas. reCAPTCHA juga akan mengasumsikan bahwa pengguna telah mengidentifikasi kata kedua dengan benar, serta menggunakan respons tersebut untuk memverifikasi hasil OCR di masa mendatang.

Dengan cara ini, reCAPTCHA meningkatkan keamanan anti-bot dan meningkatkan akurasi teks yang didigitalkan di Internet Archive dan New York Times. Ironisnya, seiring waktu itu juga membantu meningkatkan algoritma kecerdasan buatan dan machine learning sampai-sampai, pada tahun 2014, mereka dapat mengidentifikasi CAPTCHA teks yang paling terdistorsi 99,8% dari keseluruhan waktu.

Pada tahun 2009, Google mengakuisisi reCAPTCHA dan mulai menggunakannya untuk mendigitalkan teks untuk Google Books sambil menawarkannya sebagai layanan kepada organisasi lain. Namun, kemajuan teknologi OCR dengan bantuan reCAPTCHA dibarengi dengan program kecerdasan buatan yang dapat secara efektif memecahkan reCAPTCHA berbasis teks. Menanggapi hal tersebut, Google memperkenalkan pengenalan gambar reCAPTCHA pada 2012, yang menggantikan teks terdistorsi dengan gambar yang diambil dari Google Street View. Pengguna membuktikan bahwa dirinya manusia dengan mengidentifikasi objek dunia nyata seperti lampu jalan dan taksi. Selain menghindari OCR canggih yang sekarang digunakan oleh bot, reCAPTCHA berbasis gambar ini dianggap lebih nyaman bagi pengguna aplikasi mobile.

Google reCAPTCHA v2: reCAPTCHA tanpa CAPTCHA

Pada 2014, Google merilis reCAPTCHA v2, yang menggantikan tantangan berbasis teks dan gambar dengan kotak centang sederhana berisi pernyataan “Saya bukan robot”. Saat pengguna mencentang kotak ini, reCAPTCHA v2 menganalisis interaksi pengguna dengan halaman web, mengevaluasi faktor-faktor seperti kecepatan mengetik, cookie, riwayat perangkat, dan alamat IP untuk menentukan apakah pengguna kemungkinan besar manusia. Kotak centang juga merupakan bagian dari cara kerja CAPTCHA: reCAPTCHA tanpa CAPTCHA melacak gerakan mouse pengguna saat mengklik kotak. Gerakan manusia cenderung lebih kacau, sedangkan gerakan bot lebih tepat. Jika reCAPTCHA tanpa CAPTCHA mencurigai pengguna sebagai bot, pengguna akan diberikan tantangan CAPTCHA berbasis gambar.

reCAPTCHA v3

reCAPTCHA v3 yang diluncurkan pada 2018 tidak lagi menggunakan kotak centang dan mengembangkan analisis risiko didorong oleh AI dari reCAPTCHA tanpa CAPTCHA. ReCAPTCHA v3 terintegrasi dengan halaman web melalui JavaScript API dan berjalan di latar belakang, serta menilai perilaku pengguna pada skala 0,0 (kemungkinan bot) hingga 1,0 (kemungkinan manusia). Pemilik situs web dapat mengatur tindakan otomatis yang akan dipicu pada saat-saat tertentu ketika skor menunjukkan bahwa pengguna kemungkinan adalah bot. Misalnya, komentar blog dari pengguna dengan skor rendah dapat dikirim ke antrean moderasi ketika pengguna mengklik “kirim”, atau pengguna dengan skor rendah mungkin diminta untuk menyelesaikan proses autentikasi multifaktor ketika mencoba login ke akun.

Metode autentikasi berbasis AI seperti reCAPTCHA v3 berusaha menghindari masalah peretas. Dengan menghapus tantangan interaktif dari proses verifikasi CAPTCHA, metode ini mencegah peretas menggunakan data dari tantangan yang telah diselesaikan sebelumnya untuk melatih bot menyelesaikan CAPTCHA baru. Oleh karena itu, para ahli percaya bahwa CAPTCHA berbasis AI dapat menjadi metode standar dan akan sepenuhnya menggantikan CAPTCHA berbasis tantangan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.