Jika Anda mengelola akses di lingkungan hybrid, besar kemungkinan Anda menghadapi tantangan berupa alat yang terfragmentasi, proses manual, serta meningkatnya ancaman dari identitas non-manusia.

Laporan IDC MarketScape ini mengungkap bagaimana platform identitas terintegrasi terus berkembang untuk menjawab kebutuhan IAM modern—melalui visibilitas yang lebih cerdas, tata kelola adaptif, dan deteksi ancaman yang didukung AI.

IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin untuk visi strategis dan pelaksanaannya dalam keamanan identitas.

Unduh laporan untuk menjelajahi:

Mengapa kompleksitas mengancam keamanan identitas, dan bagaimana cara menyederhanakannya tanpa harus berkompromi

Bagaimana otomatisasi mengubah proses onboarding, penyediaan layanan, dan penegakan kebijakan

Apa yang membedakan pemimpin pasar dari solusi satu fungsi dalam lingkungan IAM yang bergerak cepat

Cara membuktikan strategi Anda di masa depan tanpa memulai dari nol

Baik saat Anda melakukan scaling cloud entitlements, mengelola identitas mesin, maupun memodernisasi sistem lama, laporan ini memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan membangun fondasi identitas yang tangguh.