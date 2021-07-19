Manajemen ancaman adalah proses yang digunakan oleh para profesional keamanan siber untuk mencegah serangan siber, mendeteksi ancaman siber, dan merespons insiden keamanan.
Sebagian besar tim keamanan menghadapi fragmentasi informasi, yang dapat menyebabkan titik buta dalam operasi keamanan. Dan di mana pun mereka berada, titik-titik buta membahayakan kemampuan tim untuk mengidentifikasi, melindungi, dan merespons ancaman keamanan dengan segera.
Bahaya yang ada saat ini mencakup mutasi perangkat lunak, ancaman persisten tingkat lanjut (APT), ancaman orang dalam, dan kerentanan pada layanan komputasi berbasis cloud, lebih dari yang dapat ditangani oleh perangkat lunak antivirus. Dengan semakin hilangnya batasan infrastruktur IT dan tenaga kerja jarak jauh yang terlindungi, perusahaan terus-menerus menghadapi risiko dan ancaman keamanan baru yang kompleks.
Dengan latar belakang lingkungan ancaman yang terus berkembang dan pergeseran ke cloud, para profesional keamanan bekerja dengan asumsi bahwa pelanggaran telah terjadi dan akan terjadi lagi.
Disempurnakan dengan otomatisasi dan informasi dari AI, sistem manajemen ancaman siber dapat membantu melawan serangan canggih dari penjahat siber saat ini. Ini memberi tim keamanan visibilitas yang mereka butuhkan untuk berhasil. Menyatukan data keamanan memungkinkan tim keamanan mengidentifikasi data yang berisiko dan kerentanan di seluruh jaringan pada ribuan titik akhir dan di antara cloud.
Ancaman dari dalam organisasi sangat berbahaya di bidang keamanan siber. Dan serangan orang dalam lebih mahal bagi organisasi daripada ancaman eksternal. Pelajari apa itu ancaman orang dalam dan cara menguranginya.
Banyak sistem manajemen ancaman modern menggunakan kerangka kerja keamanan siber yang dibuat oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST). NIST memberikan panduan komprehensif untuk meningkatkan keamanan informasi dan manajemen risiko keamanan siber untuk organisasi sektor swasta. Salah satu panduan mereka, Kerangka Kerja Keamanan Siber NIST (NIST CF), terdiri dari standar, praktik terbaik, dan lima fungsi inti, yaitu mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan.
Tim keamanan siber memerlukan pemahaman menyeluruh tentang aset dan sumber daya organisasi yang paling penting. Fungsi identifikasi mencakup kategori seperti manajemen aset, lingkungan bisnis, tata kelola, penilaian risiko, strategi manajemen risiko, dan manajemen risiko rantai pasokan.
Fungsi perlindungan mencakup sebagian besar kontrol keamanan teknis dan fisik untuk mengembangkan dan menerapkan perlindungan yang tepat dan melindungi infrastruktur penting. Kategori-kategori tersebut adalah manajemen identitas dan kontrol akses, kesadaran dan pelatihan, keamanan data, proses dan prosedur perlindungan informasi, teknologi pemeliharaan dan perlindungan.
Fungsi deteksi menerapkan langkah-langkah yang memperingatkan organisasi akan serangan siber. Kategori deteksi termasuk anomali dan peristiwa, pemantauan keamanan berkelanjutan, dan proses deteksi dini.
Fungsi respon memastikan respons yang tepat terhadap serangan siber dan peristiwa keamanan siber lainnya. Kategori termasuk perencanaan respons, komunikasi, analisis, mitigasi, dan peningkatan.
Tindakan pemulihan menerapkan rencana untuk ketahanan siber dan membantu memastikan kelangsungan bisnis jika terjadi serangan siber, pelanggaran keamanan, atau peristiwa keamanan siber lainnya. Fungsi pemulihan adalah perbaikan perencanaan pemulihan dan komunikasi.
Organisasi perusahaan saat ini memasang pusat operasi keamanan (SOC) yang dilengkapi dengan teknologi modern, seperti AI, untuk mendeteksi, mengelola, dan merespons ancaman secara efisien. Dengan menerapkan teknologi bertenaga AI dan rangkaian solusi dan layanan manajemen ancaman yang terbuka dan modular, organisasi dapat menghabiskan lebih sedikit waktu dan sumber daya untuk mengintegrasikan dan mengoperasikan alat dan sumber data yang terfragmentasi.
Teknologi ini dapat membangun proses pertukaran data, analitik, dan respons yang efisien dan saling terhubung yang mengubah dan meningkatkan kemampuan operasi keamanan. Vendor dapat memberikan solusi manajemen ancaman seperti perangkat lunak, perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) atau sebagai layanan terkelola berdasarkan kebutuhan klien.
Penyedia solusi juga dapat merancang, membangun, mengelola, atau menyediakan alat bantu untuk memberikan semua aspek siklus hidup manajemen ancaman. Mereka mendukung tim SOC dengan alat deteksi dan investigasi ancaman yang didukung AI yang sama, serta solusi dan layanan manajemen ancaman untuk mendapatkan nilai maksimal dari sumber daya dan investasi yang ada.
Cara baru untuk memerangi kejahatan dunia maya dengan pendekatan dan keahlian terintegrasi yang didukung oleh AI dan orkestrasi. Dengan platform layanan manajemen ancaman IBM®, Anda bisa mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menindaklanjuti ancaman tingkat lanjut yang paling relevan bagi Anda.
IBM® Cloud Pak for Security adalah platform keamanan terbuka yang terhubung ke sumber data Anda yang ada. Ini menghasilkan insight yang lebih mendalam dan memungkinkan Anda bertindak lebih cepat dengan otomatisasi. Baik data Anda berada di IBM atau alat pihak ketiga, lingkungan on-premise atau beberapa cloud, platform ini membantu Anda menemukan dan merespons ancaman dan risiko, sambil membiarkan data Anda tetap berada di tempatnya.
Deteksi ancaman hanya setengah dari persamaan keamanan. Anda juga memerlukan respons insiden cerdas terhadap meningkatnya volume peringatan, berbagai alat, dan kekurangan staf. Percepat respons insiden Anda dengan otomatisasi, standarisasi proses, dan integrasi alat keamanan yang ada dengan IBM.
Kualitas intelijen yang buruk, kurangnya kepercayaan, dan integrasi minimal dengan sumber data dan organisasi lain menciptakan tantangan dalam kemampuan untuk mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk menggagalkan serangan siber. Layanan intelijen ancaman IBM dapat menyederhanakan manajemen intelijen Anda dengan para ahli yang dapat merancang, membangun, mengirimkan, dan mengoperasikan platform ancaman siber otomatis.
Ancaman orang dalam menyumbang 60 persen dari serangan siber, dan itu sulit dideteksi. Sebagian besar kasus tidak terdeteksi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dapatkan visibilitas ke dalam anomali perilaku yang mungkin menandakan adanya ancaman orang dalam yang aktif. Dapatkan visibilitas ke dalam anomali perilaku yang mungkin menandakan adanya ancaman orang dalam yang aktif. Temukan dan kendalikan semua jenis akun istimewa di seluruh perusahaan Anda.
Cepat tanggap dan pulih dengan perlindungan IBM FlashSystem® yang memungkinkan Anda memulihkan salinan yang terisolasi dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan dampak serangan siber.
Mendeteksi dan memperbaiki malware pada perangkat yang disusupi. Dengan solusi manajemen titik akhir terpadu (UEM), Anda bisa memantau dan mengontrol semua perangkat seluler, aplikasi, dan konten Anda. Jalankan analisis keamanan yang didukung AI dan pertahankan keamanan di semua platform Anda.
Meningkatnya tren kerja jarak jauh dan interkonektivitas titik akhir menghadirkan tantangan keamanan siber tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, ada kebutuhan akan alat respons dan deteksi titik akhir modern berbasis AI yang dapat secara proaktif memblokir dan mengisolasi ancaman malware dan ransomware, serta mendorong keamanan titik akhir ke dunia zero-trust.
Identifikasi, lindungi, deteksi, dan pulihkan data di seluruh infrastruktur penyimpanan Anda, sekaligus memberikan tampilan perlindungan data dan status ketahanan cyber yang sederhana dan terkonsolidasi dengan integrasi ke dasbor keamanan.
Layanan keamanan siber IBM memberikan layanan konsultasi, integrasi, dan keamanan terkelola serta kemampuan ofensif dan defensif. Kami menggabungkan tim pakar global dengan teknologi kami dan teknologi mitra untuk berkreasi bersama menciptakan program keamanan khusus yang mengelola risiko.