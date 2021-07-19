Sebagian besar tim keamanan menghadapi fragmentasi informasi, yang dapat menyebabkan titik buta dalam operasi keamanan. Dan di mana pun mereka berada, titik-titik buta membahayakan kemampuan tim untuk mengidentifikasi, melindungi, dan merespons ancaman keamanan dengan segera.

Bahaya yang ada saat ini mencakup mutasi perangkat lunak, ancaman persisten tingkat lanjut (APT), ancaman orang dalam, dan kerentanan pada layanan komputasi berbasis cloud, lebih dari yang dapat ditangani oleh perangkat lunak antivirus. Dengan semakin hilangnya batasan infrastruktur IT dan tenaga kerja jarak jauh yang terlindungi, perusahaan terus-menerus menghadapi risiko dan ancaman keamanan baru yang kompleks.

Dengan latar belakang lingkungan ancaman yang terus berkembang dan pergeseran ke cloud, para profesional keamanan bekerja dengan asumsi bahwa pelanggaran telah terjadi dan akan terjadi lagi.

Disempurnakan dengan otomatisasi dan informasi dari AI, sistem manajemen ancaman siber dapat membantu melawan serangan canggih dari penjahat siber saat ini. Ini memberi tim keamanan visibilitas yang mereka butuhkan untuk berhasil. Menyatukan data keamanan memungkinkan tim keamanan mengidentifikasi data yang berisiko dan kerentanan di seluruh jaringan pada ribuan titik akhir dan di antara cloud.

Ancaman dari dalam organisasi sangat berbahaya di bidang keamanan siber. Dan serangan orang dalam lebih mahal bagi organisasi daripada ancaman eksternal. Pelajari apa itu ancaman orang dalam dan cara menguranginya.