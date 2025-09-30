Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang mengizinkan karyawannya untuk bekerja secara jarak jauh untuk memastikan kelangsungan bisnis. Keluar dari pandemi, banyak perusahaan yang tetap mempertahankan pengaturan kerja jarak jauh dan bergerak. Teknologi baru juga membuat tenaga kerja jarak jauh menjadi lebih praktis.

Alat bantu seperti Asana, Slack, Webex, Zoom, dan Google Kalender membuat pekerjaan virtual dan kolaborasi di antara tenaga kerja bergerak menjadi mudah dan efisien.Namun, alat dan aplikasi baru ini bisa menjadi tantangan bagi manajemen IT yang efektif.Inovasi lain dalam teknologi seluler—seperti pembaca biometrik, wearable, kontrol suara, komunikasi jarak dekat (NFC), virtual reality (VR), dan augmented reality (AR)-juga meningkatkan komunikasi dan alur kerja bisnis.

Hingga saat ini, salah satu hambatan utama untuk mengimplementasikan teknologi seluler adalah kurangnya sinyal nirkabel yang andal dan cepat.Dengan diperkenalkannya nirkabel 5G, pekerja bergerak dapat berbagi file yang sangat besar dengan rekan kerja dan berkolaborasi melalui video tanpa jeda atau gangguan.

Inovasi seperti 5G bahkan memungkinkan bisnis kecil untuk memanfaatkan teknologi AR dan VR untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Pekerja dapat melakukan tugas-tugas kompleks dengan informasi yang disampaikan sesuai permintaan menggunakan AR. Misalnya, pekerja bangunan dan teknik dapat merencanakan proyek baru dengan perangkat AR, dan manajemen rantai pasokan dan pengambilan inventaris dapat dicapai melalui AR juga.

Organisasi kemungkinan akan terus mengadopsi alat piranti lunak baru untuk mengelola transisi skala besar karyawan kantor ke pekerjaan jarak jauh dan bergerak dengan lebih baik. Sebagai bagian dari transisi ini, perusahaan dapat membentuk hubungan strategis dengan vendor piranti lunak dan peralatan utama serta penyedia layanan jaringan untuk meminimalkan gangguan pada infrastruktur dan layanan.

Tren demografis juga memengaruhi pertumbuhan tenaga kerja bergerak.Jika digabungkan, generasi milenial dan Generasi Z merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja (tautan berada di luar ibm.com).Penelitian menunjukkan (tautan berada di luar ibm.com) para pekerja ini lebih menyukai pekerjaan yang fleksibel.