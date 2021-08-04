Apa itu manajemen layanan lapangan (FSM)?

Manajemen layanan lapangan (FSM) adalah koordinasi sumber daya perusahaan, termasuk karyawan dan peralatan, dalam aktivitas kerja dan operasi di luar properti perusahaan.
Manajemen layanan lapangan biasanya melibatkan pengiriman pekerja atau kontraktor ke lokasi di luar lokasi perusahaan untuk memasang, memelihara, atau memperbaiki peralatan, sistem, atau aset. Manajer layanan lapangan melacak sumber daya lapangan organisasi dan mengoordinasikan tugas praktisi layanan lapangan yang memberikan layanan terampil, khusus, atau hak milik kepada klien.
Kegiatan manajemen layanan lapangan meliputi:
Solusi manajemen layanan lapangan yang efektif mengintegrasikan data dari sistem manajemen aset perusahaan dengan data jarak jauh dari lapangan—termasuk IoT dan perangkat seluler—untuk membantu perusahaan mengelola sumber dayanya.
Manfaat manajemen layanan lapangan meliputi:
Pemimpin teknisi pemeliharaan menghadapi banyak tantangan, termasuk menarik dan mempertahankan talenta di tengah menyusutnya jumlah talenta, tenaga kerja yang kurang terampil, meningkatnya biaya operasional, dan kurangnya teknologi untuk mengelola aset yang kompleks serta meluasnya kebutuhan layanan.
Kunci untuk mengelola tantangan ini adalah dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas tertentu untuk mengurangi beban tenaga kerja Anda, meningkatkan transfer pengetahuan, dan memberikan kemampuan yang mendukung teknisi di lapangan.
Teknisi layanan seluler menghadapi tantangan seperti konflik penjadwalan, kemampuan untuk memperoleh data penting, miskomunikasi tentang tugas pekerjaan, dan harus melakukan perjalanan pulang pergi. Untuk mengatasi tantangan ini, lebih banyak kemampuan CMMS sistem utama harus tersedia di ponsel dan tablet:
Akhirnya, banyak perusahaan telah menerapkan beberapa solusi terpisah dari waktu ke waktu dan sekarang memiliki beberapa alat yang tidak bekerja bersama. Agar manajemen layanan lapangan dapat berjalan dengan lancar, sangat penting untuk memiliki solusi yang kohesif, terintegrasi, dan menyeluruh yang mudah digunakan oleh tim lapangan serta menyediakan dasbor yang menawarkan visibilitas sumber daya perusahaan secara menyeluruh.
Perangkat lunak manajemen layanan lapangan membantu bisnis mengelola semua sumber daya yang terlibat dalam aktivitas manajemen layanan lapangan. Aplikasi ini dapat membantu manajer dan teknisi memproses pesanan pekerjaan, mengotomatiskan penjadwalan dan pengiriman, melacak tugas servis dan perbaikan, mengelola kontrak layanan pelanggan, menagih pembayaran, dan banyak lagi.
Kemampuan manajemen layanan lapangan disediakan oleh berbagai perangkat lunak dan solusi.
Perangkat lunak manajemen layanan lapangan seluler
Kemampuan cloud dan seluler yang ditawarkan oleh beberapa perangkat lunak manajemen layanan lapangan menyediakan akses ke komunikasi real time dan membuat teknisi tetap terhubung dengan informasi penting dan dukungan saat berada di lapangan. Dengan kemampuan seluler, teknisi layanan lapangan dapat menangkap gambar di perangkat mereka dan mengakses data dari aset jarak jauh dan kembaran digital untuk mengevaluasi akar masalah. Mereka juga dapat memperluas kolaborasi dengan kemampuan AI dan AR yang menjadi lebih standar.
Perangkat lunak manajemen aset perusahaan
Perangkat lunak manajemen aset perusahaan (EAM) membantu perusahaan memelihara dan mengontrol aset dan peralatan operasional mereka, baik di luar maupun di dalam gedung. Dengan memusatkan informasi aset dan menerapkan pemantauan dan analitik jarak jauh yang didukung AI, manajer pemeliharaan dapat memaksimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan waktu kerja yang produktif, dan mengurangi biaya operasional.
Sistem manajemen inventaris
Sistem manajemen inventaris membantu perusahaan mengoptimalkan inventaris pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO) mereka. Sistem ini dapat memberikan tampilan yang akurat dan terperinci mengenai kinerja inventaris MRO sekaligus memberikan rekomendasi yang dioptimalkan untuk inventaris dan tingkat pemesanan ulang untuk setiap item yang disimpan.
Teknisi biasanya dikirim untuk pemeliharaan prediktif atau preventif dan perbaikan peralatan yang masih dalam garansi di berbagai sektor seperti otomotif, kedirgantaraan, pertahanan, elektronik, produk industri, produk konsumen, dan banyak lagi.
Teknisi servis harus memiliki akses ke rincian tentang aset dan inventaris, termasuk manajemen bahan bakar, catatan pengemudi, suku cadang, jadwal bay, dan data lain yang penting untuk menjaga operasi lalu lintas kereta api, jalan raya, dan udara.
Teknisi harus mempertimbangkan informasi geospasial dari aset jarak jauh sambil mengakomodasi penjadwalan kru yang kompleks untuk perintah kerja bervolume tinggi dan sensitif terhadap waktu.
Dalam industri ini, penekanannya adalah pada keselamatan, keandalan, kepatuhan, dan kinerja. Perusahaan dapat mengurangi biaya dengan menstandarisasi dan merampingkan praktik pemeliharaan layanan lapangan.
Ketika aset tumbuh dalam kompleksitas, cara bisnis mengelola operasi layanan lapangan mereka harus berkembang. Masa depan manajemen layanan lapangan adalah tentang memberdayakan teknisi yang terhubung - aset apa pun, kapan pun, di mana pun, di cloud mana pun.
Teknisi layanan lapangan menggunakan solusi yang memberikan insight signifikan dari perangkat IoT tentang bagaimana dan kapan peralatan harus diservis. Mereka meningkatkan produktivitas mereka melalui otomatisasi, kemampuan seluler, dan dukungan AI. Dengan akses ke layanan digital di cloud, pelanggan juga memiliki pengalaman yang lebih baik.
Di masa depan, teknologi ini akan terus mengubah manajemen layanan lapangan.
Optimalisasi jadwal otomatis yang diinformasikan oleh AI membantu petugas operator melakukan pemecahan masalah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya lapangan.
Seiring dengan perkembangan teknologi, AI menambah keterampilan dan persyaratan pelatihan teknisi sekaligus meningkatkan kemampuan untuk menganalisis data baru dan historis yang tak ada habisnya.
Pemeliharaan prediktif berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat Internet of Things (IoT) dan pemecahan masalah yang didukung augmented reality (AR) akan memungkinkan untuk membatasi pemeliharaan peralatan dan aset.
Hybrid cloud memungkinkan platform operasi yang terintegrasi dan dapat diskalakan tanpa batas yang menghubungkan data dan pengetahuan di seluruh organisasi, kemitraan, dan pelanggan.
Berdayakan teknisi yang terhubung dengan manajemen aset perusahaan seluler (EAM) yang cerdas untuk mengelola aset apa pun, kapan pun, di mana pun.
Dapatkan manajemen aset yang cerdas, pemantauan, pemeliharaan prediktif, dan keandalan untuk operasi layanan lapangan Anda dalam satu platform.
Ubah data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Tempatkan kepatuhan sebagai pusat keselamatan sehingga Anda dapat mengidentifikasi dan menghilangkan bahaya dengan lebih baik.
Buka potensi optimal aset perusahaan Anda dengan IBM® Maximo Application Suite untuk menyatukan sistem pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan ke dalam satu platform. Platform ini merupakan solusi berbasis cloud terintegrasi yang memanfaatkan kehebatan AI, IoT, dan analitik tingkat lanjut untuk memaksimalkan kinerja aset, memperpanjang siklus hidup aset, meminimalkan biaya operasional, dan mengurangi waktu henti.