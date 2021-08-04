Apa itu manajemen layanan lapangan (FSM)?

Pemimpin teknisi pemeliharaan menghadapi banyak tantangan, termasuk menarik dan mempertahankan talenta di tengah menyusutnya jumlah talenta, tenaga kerja yang kurang terampil, meningkatnya biaya operasional, dan kurangnya teknologi untuk mengelola aset yang kompleks serta meluasnya kebutuhan layanan.

Kunci untuk mengelola tantangan ini adalah dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas tertentu untuk mengurangi beban tenaga kerja Anda, meningkatkan transfer pengetahuan, dan memberikan kemampuan yang mendukung teknisi di lapangan.

Teknisi layanan seluler menghadapi tantangan seperti konflik penjadwalan, kemampuan untuk memperoleh data penting, miskomunikasi tentang tugas pekerjaan, dan harus melakukan perjalanan pulang pergi. Untuk mengatasi tantangan ini, lebih banyak kemampuan CMMS sistem utama harus tersedia di ponsel dan tablet:

Revisi riwayat pemeliharaan aset

Akses ke spesifikasi teknis terperinci dan data lokasi GIS

Pemeriksaan informasi pesanan kerja

Proses penagihan

Komunikasi real-time

Akhirnya, banyak perusahaan telah menerapkan beberapa solusi terpisah dari waktu ke waktu dan sekarang memiliki beberapa alat yang tidak bekerja bersama. Agar manajemen layanan lapangan dapat berjalan dengan lancar, sangat penting untuk memiliki solusi yang kohesif, terintegrasi, dan menyeluruh yang mudah digunakan oleh tim lapangan serta menyediakan dasbor yang menawarkan visibilitas sumber daya perusahaan secara menyeluruh.