Apa itu keamanan cloud?

Keamanan cloud adalah kumpulan prosedur dan teknologi yang dirancang untuk mengatasi ancaman eksternal dan internal terhadap keamanan bisnis. Organisasi membutuhkan keamanan cloud saat bergerak menuju strategi transformasi digital mereka dan menggabungkan alat dan layanan berbasis cloud sebagai bagian dari infrastruktur mereka.
Istilah transformasi digital dan migrasi cloud telah digunakan secara teratur dalam pengaturan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun kedua frasa tersebut dapat berarti hal yang berbeda bagi organisasi yang berbeda, masing-masing didorong oleh hal yang sama: kebutuhan atas perubahan.
Ketika perusahaan menerapkan berbagai konsep ini dan bergerak untuk mengoptimalkan pendekatan operasionalnya, tantangan baru muncul ketika menyeimbangkan tingkat produktivitas dan keamanan. Meskipun teknologi yang lebih modern membantu organisasi memajukan kemampuan di luar batasan infrastruktur on premises, transisi terutama ke lingkungan berbasis cloud dapat memiliki beberapa implikasi jika tidak dilakukan dengan aman.
Mencapai keseimbangan yang tepat membutuhkan pemahaman tentang bagaimana perusahaan modern dapat memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi cloud yang saling terhubung sembari menerapkan praktik keamanan cloud terbaik.
"Cloud" atau, lebih khusus lagi, komputasi "cloud" mengacu pada proses mengakses sumber daya, peranti lunak, dan basis data melalui internet dan di luar batasan perangkat keras lokal. Teknologi ini memberikan fleksibilitas pada organisasi saat meningkatkan skala operasi mereka dengan melepaskan sebagian, atau sebagian besar, manajemen infrastruktur mereka ke penyedia hosting pihak ketiga.
Layanan komputasi cloud yang paling umum dan diadopsi secara luas adalah:
Di perusahaan modern, telah terjadi transisi yang berkembang ke lingkungan berbasis cloud dan model komputasi IaaS, Paas, atau SaaS. Sifat dinamis dari manajemen infrastruktur, terutama dalam penskalaan aplikasi dan layanan, dapat menimbulkan sejumlah tantangan bagi perusahaan ketika menyediakan sumber daya yang memadai untuk departemen mereka. Model sebagai-layanan ini memberi organisasi kemampuan untuk melepaskan banyak tugas terkait TI yang memakan waktu.
Karena perusahaan terus bermigrasi ke cloud, memahami persyaratan keamanan untuk menjaga keamanan data menjadi sangat penting. Sementara penyedia komputasi cloud pihak ketiga dapat mengambil alih pengelolaan infrastruktur ini, tanggung jawab keamanan dan akuntabilitas aset data tidak selalu bergeser bersamanya.
Secara default, sebagian besar penyedia cloud mengikuti praktik keamanan terbaik dan mengambil langkah aktif untuk melindungi integritas server mereka. Namun, organisasi perlu membuat pertimbangan sendiri saat melindungi data, aplikasi, dan beban kerja yang berjalan di cloud.
Ancaman keamanan telah menjadi lebih maju karena lingkungan digital terus berkembang. Ancaman ini secara eksplisit menargetkan penyedia komputasi cloud karena kurangnya visibilitas organisasi secara keseluruhan dalam akses dan pergerakan data. Tanpa mengambil langkah aktif untuk meningkatkan keamanan cloud mereka, organisasi dapat menghadapi risiko tata kelola dan kepatuhan yang signifikan saat mengelola informasi klien, di mana pun informasi tersebut disimpan.
Keamanan cloud harus menjadi topik diskusi penting terlepas dari ukuran perusahaan Anda. Infrastruktur cloud mendukung hampir semua aspek komputasi modern di semua industri dan di berbagai vertikal.
Namun, keberhasilan adopsi cloud bergantung pada penerapan tindakan pencegahan yang memadai untuk bertahan melawan serangan siber di zaman modern. Di mana pun organisasi Anda beroperasi, baik di lingkungan cloud publik, privat, atau hybrid, solusi keamanan cloud dan praktik terbaik merupakan keharusan untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
Kurangnya visibilitas
Anda sangat mudah kehilangan jejak bagaimana data Anda diakses dan oleh siapa, karena banyak layanan cloud diakses di luar jaringan perusahaan dan melalui pihak ketiga.
Multitenancy
Lingkungan cloud publik menampung beberapa infrastruktur klien di bawah naungan yang sama. Akibatnya, ada kemungkinan layanan yang dihosting Anda dapat disusupi oleh penyerang jahat sebagai kerusakan tambahan saat menargetkan bisnis lain.
Manajemen akses dan TI bayangan
Meskipun perusahaan mungkin berhasil mengelola dan membatasi titik akses di seluruh sistem on premises, mengelola tingkat pembatasan yang sama ini bisa menjadi tantangan di lingkungan cloud. Hal ini bisa berbahaya bagi organisasi yang tidak menerapkan kebijakan membawa perangkat sendiri (BYOD) dan mengizinkan akses tanpa filter ke layanan cloud dari perangkat apa pun atau geolokasi mana pun.
Kepatuhan
Manajemen kepatuhan terhadap peraturan sering kali menjadi sumber kebingungan bagi perusahaan yang menggunakan penerapan cloud publik atau hybrid. Akuntabilitas keseluruhan untuk keamanan dan privasi data masih berada di tangan perusahaan, dan ketergantungan yang besar pada solusi pihak ketiga untuk mengelola komponen ini dapat menyebabkan masalah kepatuhan yang mahal.
Kesalahan konfigurasi
Sebagian besar catatan yang dibobol dapat dikaitkan dengan aset yang tidak dikonfigurasi dengan benar, sehingga membuat orang dalam yang tidak disengaja menjadi masalah utama bagi lingkungan komputasi cloud. Kesalahan konfigurasi dapat mencakup membiarkan kata sandi administratif default, atau tidak membuat pengaturan privasi yang sesuai.
Manajemen identitas dan akses (IAM)Alat bantu dan layanan
Manajemen identitas dan akses (IAM) memungkinkan perusahaan menerapkan protokol penegakan berdasarkan kebijakan untuk semua pengguna yang mencoba mengakses layanan on premises dan layanan berbasis cloud. Fungsi utama IAM adalah untuk membuat identitas digital bagi semua pengguna sehingga mereka dapat secara aktif dipantau dan dibatasi bila perlu selama semua interaksi data.
Pencegahan kehilangan data (DLP)
Layanan pencegahan kehilangan data (DLP) menawarkan serangkaian alat bantu dan layanan yang dirancang untuk memastikan keamanan data cloud yang diatur. Solusi DLP menggunakan kombinasi peringatan remediasi, enkripsi data, dan tindakan pencegahan lainnya untuk melindungi semua data yang tersimpan, baik dalam keadaan diam maupun bergerak.
Informasi keamanan dan manajemen acara (SIEM)
Informasi keamanan dan manajemen acara (SIEM) menyediakan solusi orkestrasi keamanan komprehensif yang mengotomatiskan pemantauan, deteksi, dan respons ancaman di lingkungan berbasis cloud. Teknologi SIEM menggunakan teknologi yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) guna menghubungkan data pencatatan di berbagai platform dan aset digital. Solusi ini memberikan tim TI kemampuan untuk mengaplikasikan protokol keamanan jaringan mereka dengan sukses, sehingga tim dapat dengan cepat bereaksi terhadap potensi ancaman.
Keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana
Terlepas dari berbagai langkah pencegahan yang diterapkan organisasi terhadap infrastruktur on premises dan berbasis cloud mereka, pelanggaran data dan pemadaman listrik yang mengganggu masih dapat terjadi. Perusahaan harus mampu bereaksi dengan cepat terhadap kerentanan yang baru ditemukan atau gangguan sistem yang signifikan sesegera mungkin. Solusi pemulihan bencana merupakan hal penting dalam keamanan cloud dan memberikan alat bantu, layanan, dan protokol yang diperlukan oleh organisasi untuk mempercepat pemulihan data yang hilang dan melanjutkan operasi bisnis normal.
Cara pendekatan keamanan cloud berbeda-beda untuk setiap organisasi dan dapat bergantung pada beberapa variabel. Namun, Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) telah membuat daftar praktik terbaik yang dapat diikuti untuk membangun kerangka kerja komputasi cloud yang aman dan berkelanjutan.
NIST telah menciptakan langkah-langkah yang diperlukan bagi setiap organisasi untuk menilai sendiri kesiapan keamanannya dan menerapkan langkah-langkah keamanan pencegahan dan pemulihan yang memadai untuk sistemnya. Prinsip-prinsip ini dibangun di atas lima pilar kerangka kerja keamanan siber NIST: Mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan.
Teknologi lain yang muncul dalam keamanan cloud yang mendukung pelaksanaan kerangka kerja keamanan siber NIST adalah manajemen postur keamanan cloud (CSPM). Solusi CSPM dirancang untuk mengatasi kelemahan umum di banyak lingkungan cloud - kesalahan konfigurasi.
Infrastruktur cloud yang tetap tidak dikonfigurasi dengan benar oleh perusahaan atau bahkan penyedia cloud dapat menyebabkan beberapa kerentanan yang secara signifikan meningkatkan permukaan serangan organisasi. CSPM mengatasi masalah ini dengan membantu mengatur dan menerapkan komponen inti keamanan cloud. Komponen ini termasuk manajemen identitas dan akses (IAM), manajemen kepatuhan terhadap peraturan, pemantauan lalu lintas, respons terhadap ancaman, mitigasi risiko, dan manajemen aset digital.
