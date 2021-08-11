Apa itu keamanan cloud?

Di perusahaan modern, telah terjadi transisi yang berkembang ke lingkungan berbasis cloud dan model komputasi IaaS, Paas, atau SaaS. Sifat dinamis dari manajemen infrastruktur, terutama dalam penskalaan aplikasi dan layanan, dapat menimbulkan sejumlah tantangan bagi perusahaan ketika menyediakan sumber daya yang memadai untuk departemen mereka. Model sebagai-layanan ini memberi organisasi kemampuan untuk melepaskan banyak tugas terkait TI yang memakan waktu.

Karena perusahaan terus bermigrasi ke cloud, memahami persyaratan keamanan untuk menjaga keamanan data menjadi sangat penting. Sementara penyedia komputasi cloud pihak ketiga dapat mengambil alih pengelolaan infrastruktur ini, tanggung jawab keamanan dan akuntabilitas aset data tidak selalu bergeser bersamanya.



Secara default, sebagian besar penyedia cloud mengikuti praktik keamanan terbaik dan mengambil langkah aktif untuk melindungi integritas server mereka. Namun, organisasi perlu membuat pertimbangan sendiri saat melindungi data, aplikasi, dan beban kerja yang berjalan di cloud.



Ancaman keamanan telah menjadi lebih maju karena lingkungan digital terus berkembang. Ancaman ini secara eksplisit menargetkan penyedia komputasi cloud karena kurangnya visibilitas organisasi secara keseluruhan dalam akses dan pergerakan data. Tanpa mengambil langkah aktif untuk meningkatkan keamanan cloud mereka, organisasi dapat menghadapi risiko tata kelola dan kepatuhan yang signifikan saat mengelola informasi klien, di mana pun informasi tersebut disimpan.



Keamanan cloud harus menjadi topik diskusi penting terlepas dari ukuran perusahaan Anda. Infrastruktur cloud mendukung hampir semua aspek komputasi modern di semua industri dan di berbagai vertikal.



Namun, keberhasilan adopsi cloud bergantung pada penerapan tindakan pencegahan yang memadai untuk bertahan melawan serangan siber di zaman modern. Di mana pun organisasi Anda beroperasi, baik di lingkungan cloud publik, privat, atau hybrid, solusi keamanan cloud dan praktik terbaik merupakan keharusan untuk menjaga keberlangsungan bisnis.