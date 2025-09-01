Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 AI kian menjadi risiko keamanan. Apakah Anda terlindungi?

Lindungi data Anda sepanjang siklus hidupnya dengan IBM Guardium

Amankan data penting perusahaan baik dari risiko yang sudah ada maupun yang baru muncul, di mana pun data tersebut berada

Guardium Data Security Center dinobatkan sebagai pemimpin

dalam empat kategori dalam Platform Keamanan Data Kompas Kepemimpinan Analis KuppingerCole 2025

Temukan. Analisis. Tanggapi.

Temukan di mana data sensitif Anda berada. Pahami cara penggunaan dan pengeksposannya. Prioritaskan risiko berdasarkan konteks. Ambil tindakan untuk melindungi hal yang paling penting. 
Temukan data, AI, dan kriptografi

Temukan data sensitif, AI, dan enkripsi di berbagai lingkungan untuk membangun gambaran risiko yang lengkap dan mengarahkan perlindungan yang ditargetkan.
Perlindungan data di berbagai dimensi

Lindungi data sensitif sepanjang siklus hidupnya: deteksi penyalahgunaan, blokir ancaman AI, dan jalankan modernisasi enkripsi untuk perlindungan yang aman dari quantum.
Menyederhanakan kepatuhan

Sederhanakan kepatuhan dengan alur kerja otomatis, penegakan kebijakan AI, dan pelaporan yang selaras dengan GDPR, CCPA, PCI-DSS, dan banyak lagi.
Ubah keamanan data dari reaktif menjadi proaktif

Pindah dari peringatan ke tindakan dengan visibilitas berbasis risiko, prioritas ancaman, dan respons bawaan seperti pemblokiran akses dan karantina.

Lindungi data, sederhanakan kepatuhan 

Lindungi data sensitif di setiap tahap sambil mengurangi risiko, menghemat waktu, dan menyederhanakan kepatuhan. Perlindungan ini memungkinkan organisasi Anda untuk tetap aman, tetap waspada, dan tetap terdepan.

IBM Guardium DSPM

Temukan, klasifikasikan, dan lindungi data perusahaan Anda di seluruh lingkungan cloud dan SaaS.

IBM Guardium Data Protection

Otomatisasi kepatuhan data, kurangi risiko, dan lindungi data sensitif.

IBM Guardium Vulnerability Assessment

Identifikasi dan perbaiki kerentanan database sebelum dieksploitasi.

DDR IBM Guardium

Lindungi data dengan visibilitas real-time, ancaman yang diprioritaskan, dan respons otomatis.

AI dan enkripsi

Layar produk dari Guardium AI Security dengan dasbor

Temukan dan lindungi AI

Temukan contoh penggunaan AI, atasi risiko, dan terapkan keamanan serta tata kelola.

Enkripsi yang siap untuk masa depan

Kelola enkripsi dalam skala besar, kurangi risiko kriptografi, dan persiapkan untuk ketahanan quantum.

Jelajahi IBM Guardium Quantum Safe Jelajahi IBM Guardium Key Lifecycle Manager Jelajahi IBM Guardium Discover and Classify
Tingkatkan Keamanan Db2 Anda dengan IBM® Guardium Data Protection

Lindungi data penting Anda dengan visibilitas tingkat lanjut, kepatuhan otomatis, dan deteksi ancaman real-time.

Penghargaan dan ulasan

Lencana Peringkat Tertinggi Trust Radius 2025
Pelanggan menilai Guardium sebagai solusi Peringkat Teratas selama 3 tahun berturut-turut.
Lencana Pilihan Pembeli Trust Radius 2025
Pelanggan menilai Guardium sebagai solusi Pilihan Pembeli selama 3 tahun berturut-turut.
Lencana privasi data perangkat lunak terbaik G2
IBM Guardium Data Protection berhasil masuk dalam daftar 50 produk perangkat lunak Privasi Data Terbaik G2.
Ambil langkah selanjutnya 

Jadwalkan demo langsung dengan salah satu pakar keamanan data kami. Lihat sendiri cara Guardium bekerja untuk menjaga data Anda—dan bisnis Anda—tetap aman dan terlindungi.

Laporan analis Pusat Keamanan Data Guardium ditunjuk sebagai pemimpin Dapatkan Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025