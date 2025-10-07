Melindungi data sensitif, mengurangi risiko, dan mempersiapkan ketahanan terhadap quantum melalui ketangkasan kripto
Organisasi berjuang untuk mengelola kriptografi dan melindungi data sensitif mereka. Kemajuan komputasi quantum membawa serta ancaman dan peraturan baru. Untuk mengatasi tantangan ini. IBM® Guardium Cryptography Manager membantu organisasi Anda mencapai ketangkasan kripto dan mempersiapkan kesiapan PQC.
Temukan semua objek kriptografi dan aset yang relevan. Deteksi tidak diketahui atau kriptografi bayangan.
Prioritaskan kelemahan berdasarkan metrik risiko yang disesuaikan. Pastikan keselarasan dengan standar kepatuhan yang terus berkembang.
Memusatkan, menyederhanakan, dan mengotomatiskan manajemen siklus hidup kunci sertifikat dan rahasia.
Manfaatkan enkripsi dan perkuat postur algoritma ketahanan terhadap Quantum organisasi Anda.
Mengidentifikasi semua artefak yang relevan dengan kriptografi dalam bahasa yang didukung di seluruh lingkungan dan aplikasi, termasuk buatan sendiri, lalu memvisualisasikan temuan dalam portofolio terpusat untuk memperoleh insight yang dapat ditindaklanjuti dan memprioritaskan remediasi demi ketahanan terhadap quantum.
Memungkinkan lingkungan kriptografi hibrida untuk menguji pola remediasi sekaligus mengevaluasi kinerja algoritma dalam kondisi nyata, dan bertahan dari serangan “panen sekarang, dekripsi nanti”, semuanya melalui integrasi infrastruktur yang lancar.
Memberikan manajemen kunci enkripsi yang efisien dan meningkatkan keamanan dengan menyediakan manajemen kunci terpusat untuk solusi penyimpanan IBM dan bukan IBM, termasuk solusi penyimpanan cloud dan aplikasi, memastikan integrasi yang lancar.
Lihat Guardium Cryptography Manager beraksi.