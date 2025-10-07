Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 97% pelanggaran data terkait AI tidak memiliki kontrol akses

Raih ketangkasan kripto, amankan data

Organisasi berjuang untuk mengelola kriptografi dan melindungi data sensitif mereka. Kemajuan komputasi quantum membawa serta ancaman dan peraturan baru. Untuk mengatasi tantangan ini.  IBM® Guardium Cryptography Manager membantu organisasi Anda mencapai ketangkasan kripto dan mempersiapkan kesiapan PQC. 
Dapatkan visibilitas lengkap

Temukan semua objek kriptografi dan aset yang relevan. Deteksi tidak diketahui atau kriptografi bayangan.
Menilai risiko dan kepatuhan

Prioritaskan kelemahan berdasarkan metrik risiko yang disesuaikan. Pastikan keselarasan dengan standar kepatuhan yang terus berkembang.
Mengelola siklus hidup objek kriptografi

Memusatkan, menyederhanakan, dan mengotomatiskan manajemen siklus hidup kunci sertifikat dan rahasia.
Melindungi dan mengaktifkan ketangkasan kripto

Manfaatkan enkripsi dan perkuat postur algoritma ketahanan terhadap Quantum organisasi Anda.

Fitur

Dapatkan visibilitas penuh tentang lingkungan kriptografi Anda

Manfaatkan penemuan Nmap asli dan integrasikan dengan Kubernetes, Qualys, Jira, dan ServiceNow. Dapatkan visibilitas yang jelas dengan dasbor inventaris objek kriptografi organisasi Anda. Pindai kode sumber aplikasi untuk mengidentifikasi objek kriptografi yang rentan.

Analisis risiko aset kriptografi dan TI. Pertahankan kepatuhan.

Deteksi aset TI yang lemah, kedaluwarsa, atau salah konfigurasi. Prioritaskan kerentanan dan otomatiskan remediasi. Nilai risiko PQC, dukung migrasi ke algoritma yang aman dari quantum, dan pertahankan keselarasan standar. Otomatiskan penegakan kebijakan kriptografi yang dipetakan sesuai standar. Hasilkan laporan yang siap audit.

Kelola siklus hidup objek kriptografi Anda secara menyeluruh

Temukan dan kelompokkan secara otomatis objek kriptografi di seluruh lingkungan. Buat, terapkan, dan kelola pencabutan sertifikat, tentukan kebijakan, serta pastikan kepatuhan dasar dan kesiapan audit. Otomatiskan perpanjangan sertifikat. Atur siklus hidup kunci dan sertifikat.

Lindungi aset TI Anda melalui enkripsi

Atur enkripsi data transparan tanpa agen untuk basis data utama dan enkripsi berbasis agen untuk Oracle. Proxy Adaptif melindungi aplikasi dan titik akhir jaringan dari serangan "panen sekarang, dekripsi nanti". Forward Proxy mengamankan lalu lintas keluar. Ukur dan analisis lalu lintas HTTP untuk mengoptimalkan kinerja algoritma kriptografi.

Ambil langkah selanjutnya 

Lihat Guardium Cryptography Manager beraksi.

