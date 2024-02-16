Apa itu simulasi pelanggaran dan serangan?

Solusi BAS mereplikasi berbagai jenis jalur serangan, vektor serangan, dan skenario serangan. Berdasarkan TTP dunia nyata yang digunakan oleh para aktor ancaman sebagaimana diuraikan dalam intelijen ancaman yang ditemukan dalam kerangka kerja MITRE ATT&CK dan Cyber Killchain, solusi BAS dapat melakukan simulasi:
Terlepas dari jenis serangannya, platform BAS menyimulasikan, menilai, dan memvalidasi teknik serangan terbaru yang digunakan oleh ancaman persisten tingkat lanjut (APT) dan entitas berbahaya lainnya di sepanjang jalur serangan. Setelah serangan selesai, platform BAS kemudian akan memberikan laporan terperinci termasuk daftar langkah remediasi yang diprioritaskan jika ada kerentanan penting ditemukan.
Proses BAS dimulai dengan pemilihan skenario serangan tertentu dari dasbor yang dapat disesuaikan. Selain menjalankan banyak jenis pola serangan yang diketahui berasal dari ancaman yang muncul atau situasi yang ditentukan khusus, platform tersebut juga dapat melakukan simulasi serangan berdasarkan strategi kelompok APT yang dikenal, yang metodenya dapat bervariasi tergantung pada industri tertentu organisasi.
Setelah skenario serangan mulai dijalankan, alat BAS menerapkan agen virtual dalam jaringan organisasi. Agen-agen ini berusaha untuk melanggar sistem yang dilindungi dan selanjutnya mengakses aset penting atau data sensitif. Tidak seperti pengujian penetrasi tradisional atau red teaming, program BAS dapat menggunakan kredensial dan pengetahuan sistem internal yang mungkin tidak dimiliki penyerang. Dengan cara ini, perangkat lunak BAS dapat menyimulasikan serangan pihak luar dan serangan orang dalam pada proses yang mirip dengan purple teaming.
Setelah menyelesaikan simulasi, platform BAS menghasilkan laporan kerentanan komprehensif yang memvalidasi efikasi berbagai kontrol keamanan dari firewall hingga keamanan titik akhir, termasuk:
- Kontrol keamanan jaringan
- Deteksi dan respons titik akhir (EDR)
- Kontrol keamanan email
- Langkah-langkah kontrol akses
- Kebijakan manajemen kerentanan
- Kontrol keamanan data
- Kontrol respons insiden