Apa itu simulasi pelanggaran dan serangan?

Simulasi pelanggaran dan serangan (BAS) adalah pendekatan berbasis perangkat lunak yang otomatis dan berkelanjutan untuk keamanan ofensif. Mirip dengan bentuk validasi keamanan lainnya seperti red teaming dan pengujian penetrasi , BAS melengkapi alat keamanan yang lebih tradisional dengan menyimulasikan serangan siber untuk menguji kontrol keamanan dan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti.

Seperti latihan red team, simulasi pelanggaran dan serangan menggunakan taktik, teknik, dan prosedur (TTP) serangan dunia nyata yang digunakan oleh peretas untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan keamanan sebelum mereka dapat dieksploitasi oleh aktor ancaman yang sebenarnya. Namun, tidak seperti red teaming dan pengujian penetrasi, alat BAS sepenuhnya otomatis dan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dengan sumber daya yang lebih sedikit di antara pengujian keamanan yang lebih nyata. Penyedia seperti SafeBreach, XM Cyber, dan Cymulate, menawarkan solusi berbasis cloud yang memungkinkan integrasi alat BAS dengan mudah tanpa menerapkan perangkat keras baru.

Sebagai alat validasi kontrol keamanan, solusi BAS membantu organisasi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesenjangan keamanan mereka, serta memberikan panduan yang berharga untuk remediasi yang diprioritaskan.

Simulasi pelanggaran dan serangan membantu tim keamanan untuk: