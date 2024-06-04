Apa itu penyedia layanan keamanan terkelola?

MSSP menyediakan solusi keamanan yang dialihdayakan yang lengkap bagi perusahaan. Fokus utama mereka adalah pemantauan keamanan jaringan perusahaan dan respons terhadap insiden . Namun, karena jaringan ini berkembang dengan teknologi baru, MSSP sering memberikan dukungan untuk platform lain seperti aplikasi dan infrastruktur berbasis cloud. Layanan MSSP umum meliputi:

Layanan antivirus: Untuk mengatasi jenis serangan virus yang terus berkembang, MSSP menggunakan sumber daya perburuan ancaman untuk menargetkan masalah yang akan segera terjadi dan menerapkan langkah-langkah perlindungan di berbagai tingkat dalam jaringan, yang melindunginya dari malware dan perangkat lunak berbahaya lainnya.



Perlindungan titik akhir: MSSP menawarkan layanan perlindungan titik akhir untuk melindungi perangkat seperti laptop dan komputer desktop serta perangkat seluler dari ancaman siber, yang memastikan keamanan komprehensif di semua titik akhir dalam organisasi.

Layanan respons insiden: Jika terjadi insiden keamanan atau pelanggaran, MSSP menyediakan layanan respons insiden yang cepat. Hal ini dapat mencakup analisis forensik, investigasi insiden, dan remediasi untuk meminimalkan dampak dan memulihkan operasi normal.

Deteksi penyusupan: Di luar batas-batas jaringan tradisional, MSSP melindungi semua perangkat dan sistem dari ancaman internal dan eksternal, menyelidiki semua komponen, orang, dan perangkat lunak, serta menggunakan berbagai teknik canggih untuk mengidentifikasi dan memitigasi pelanggaran keamanan.

Layanan firewall terkelola: MSSP mengerahkan para pakar keamanan untuk terus memantau firewall sistem dan merespons potensi ancaman. Lalu lintas jaringan dipantau untuk mengidentifikasi pola dan inkonsistensi untuk memastikan perlindungan firewall yang kuat.

Konsultasi keamanan: MSSP menawarkan panduan dan saran dari pakar mengenai praktik terbaik keamanan, strategi manajemen risiko, dan peningkatan postur keamanan, yang membantu organisasi mengembangkan dan memelihara kerangka kerja keamanan yang efektif.

Informasi keamanan dan manajemen peristiwa (SIEM): MSSP menggunakan solusi SIEM untuk mengumpulkan dan menganalisis data keamanan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan deteksi ancaman secara real-time, respons insiden, keamanan informasi, dan manajemen kepatuhan.

Deteksi dan pencegahan ancaman: MSSP menggunakan alat dan teknik pendeteksi ancaman yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah berbagai jenis ancaman siber, termasuk malware, ransomware, serangan phishing, dan ancaman orang dalam. Ini mungkin melibatkan penerapan sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDPS), deteksi dan respons terkelola (MDR), dan solusi deteksi dan respons titik akhir (EDR), dan teknologi keamanan lainnya.

Konfigurasi jaringan pribadi virtual (VPN): MSSP mengonfigurasi VPN untuk mengamankan operasi organisasi. VPN pribadi mengurangi permukaan serangan dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan untuk pengguna yang berwenang, meningkatkan keamanan dan kerahasiaan jaringan.

Pemindaian kerentanan: MSSP melakukan pemindaian kerentanan menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Keahlian manajemen kerentanan mereka menunjukkan dengan tepat masalah-masalah di dalam jaringan, termasuk target umum seperti ruang kerja, atau data sensitif. Karena penyerang juga mengidentifikasi kerentanan yang tidak terhubung langsung ke target yang dimaksudkan. MSSP dapat mendeteksinya entah di dalam permukaan serangan langsung, di dekatnya, atau lebih jauh.