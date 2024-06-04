Apa itu penyedia layanan keamanan terkelola?

Diperbarui: 5 Juni 2024
Kontributor: Matius Finio, Amanda Downie
Penyedia layanan keamanan terkelola (managed security service provider atau MSSP) menawarkan pemantauan dan pengelolaan sistem keamanan yang dialihdayakan bagi bisnis untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber mereka.
Penyedia layanan keamanan terkelola berfungsi sebagai entitas pihak ketiga, yang menawarkan pemantauan dan pengelolaan perangkat dan sistem keamanan yang dialihdayakan kepada bisnis. MSSP menyediakan layanan keamanan penting seperti jaringan pribadi virtual (VPN), firewall terkelola, dan manajemen antivirus. Beroperasi dari pusat operasi keamanan (SOC) dengan ketersediaan tinggi— yang berarti mereka dapat beroperasi pada tingkat tinggi, secara terus menerus, tanpa intervensi—MSSP menyediakan cakupan 'selalu aktif'. Cakupan ini secara signifikan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk mempekerjakan, melatih, dan memelihara personel internal yang ekstensif untuk menjaga keamanan secara efektif.
Bisnis sering kali beralih ke MSSP untuk meningkatkan kemampuan keamanan internal mereka atau sepenuhnya melepaskan operasi keamanan mereka. MSSP mempekerjakan profesional keamanan yang melakukan pemantauan dan analisis peristiwa keamanan secara real-time, menawarkan intelijen ancaman, dan memberikan panduan tentang praktik terbaik keamanan. Kemitraan strategis ini memungkinkan organisasi untuk berkonsentrasi pada operasi bisnis inti mereka sembari memastikan bahwa aset digital mereka berada di bawah perlindungan para profesional yang berkualifikasi. Selain itu, mengurangi beban kerja tim TI internal memungkinkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk difokuskan pada tugas-tugas penting yang berpengaruh bagi pertumbuhan organisasi.
Selain berfokus pada pemantauan dan manajemen, MSSP juga menangani peningkatan, perubahan, dan modifikasi sistem. Hal ini memastikan bahwa langkah-langkah keamanan tetap aktual dan efektif. Pada akhirnya, penawaran MSSP berperan penting dalam meningkatkan efisiensi organisasi, mengurangi risiko keamanan, dan menjaga aset digital dari ancaman yang terus berkembang.
Penyedia layanan keamanan terkelola (MSSP) dan penyedia layanan terkelola (MSP) sama-sama menawarkan layanan pihak ketiga kepada organisasi, tetapi mereka berbeda dalam fokusnya. MSP memberikan layanan jaringan dan TI umum, termasuk telekomunikasi terkelola dan platform perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Di sisi lain, MSSP mengkhususkan diri secara eksklusif dalam menyediakan layanan keamanan, dengan fokus melindungi organisasi dari ancaman keamanan siber.
Perbedaan utama antara MSSP dan MSP terletak pada pusat operasionalnya. Meskipun MSP biasanya mengoperasikan pusat operasi jaringan (NOC) untuk memantau dan mengelola jaringan klien, MSSP dibekali dengan pusat operasi keamanan (SOC). SOC dikhususkan untuk pemantauan keamanan sepanjang waktu dan respons insiden, yang memastikan deteksi cepat dan mitigasi ancaman keamanan guna melindungi jaringan dan aset digital organisasi secara efektif.
MSSP menyediakan solusi keamanan yang dialihdayakan yang lengkap bagi perusahaan. Fokus utama mereka adalah pemantauan keamanan jaringan perusahaan dan respons terhadap insiden . Namun, karena jaringan ini berkembang dengan teknologi baru, MSSP sering memberikan dukungan untuk platform lain seperti aplikasi dan infrastruktur berbasis cloud. Layanan MSSP umum meliputi:
Layanan antivirus: Untuk mengatasi jenis serangan virus yang terus berkembang, MSSP menggunakan sumber daya perburuan ancaman untuk menargetkan masalah yang akan segera terjadi dan menerapkan langkah-langkah perlindungan di berbagai tingkat dalam jaringan, yang melindunginya dari malware dan perangkat lunak berbahaya lainnya.
Perlindungan titik akhir: MSSP menawarkan layanan perlindungan titik akhir untuk melindungi perangkat seperti laptop dan komputer desktop serta perangkat seluler dari ancaman siber, yang memastikan keamanan komprehensif di semua titik akhir dalam organisasi.
Layanan respons insiden: Jika terjadi insiden keamanan atau pelanggaran, MSSP menyediakan layanan respons insiden yang cepat. Hal ini dapat mencakup analisis forensik, investigasi insiden, dan remediasi untuk meminimalkan dampak dan memulihkan operasi normal.
Deteksi penyusupan: Di luar batas-batas jaringan tradisional, MSSP melindungi semua perangkat dan sistem dari ancaman internal dan eksternal, menyelidiki semua komponen, orang, dan perangkat lunak, serta menggunakan berbagai teknik canggih untuk mengidentifikasi dan memitigasi pelanggaran keamanan.
Layanan firewall terkelola: MSSP mengerahkan para pakar keamanan untuk terus memantau firewall sistem dan merespons potensi ancaman. Lalu lintas jaringan dipantau untuk mengidentifikasi pola dan inkonsistensi untuk memastikan perlindungan firewall yang kuat.
Konsultasi keamanan: MSSP menawarkan panduan dan saran dari pakar mengenai praktik terbaik keamanan, strategi manajemen risiko, dan peningkatan postur keamanan, yang membantu organisasi mengembangkan dan memelihara kerangka kerja keamanan yang efektif.
Informasi keamanan dan manajemen peristiwa (SIEM): MSSP menggunakan solusi SIEM untuk mengumpulkan dan menganalisis data keamanan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan deteksi ancaman secara real-time, respons insiden, keamanan informasi, dan manajemen kepatuhan.
Deteksi dan pencegahan ancaman: MSSP menggunakan alat dan teknik pendeteksi ancaman yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah berbagai jenis ancaman siber, termasuk malware, ransomware, serangan phishing, dan ancaman orang dalam. Ini mungkin melibatkan penerapan sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDPS), deteksi dan respons terkelola (MDR), dan solusi deteksi dan respons titik akhir (EDR), dan teknologi keamanan lainnya.
Konfigurasi jaringan pribadi virtual (VPN): MSSP mengonfigurasi VPN untuk mengamankan operasi organisasi. VPN pribadi mengurangi permukaan serangan dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan untuk pengguna yang berwenang, meningkatkan keamanan dan kerahasiaan jaringan.
Pemindaian kerentanan: MSSP melakukan pemindaian kerentanan menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Keahlian manajemen kerentanan mereka menunjukkan dengan tepat masalah-masalah di dalam jaringan, termasuk target umum seperti ruang kerja, atau data sensitif. Karena penyerang juga mengidentifikasi kerentanan yang tidak terhubung langsung ke target yang dimaksudkan. MSSP dapat mendeteksinya entah di dalam permukaan serangan langsung, di dekatnya, atau lebih jauh.
MSSP menawarkan beragam keuntungan untuk melindungi bisnis dari berbagai ancaman siber yang terus berkembang:
Akses ke teknologi canggih: MSSP berinvestasi dalam teknologi keamanan mutakhir dan alat generasi berikutnya untuk melindungi klien mereka dari berbagai ancaman siber. Bisnis yang bermitra dengan MSP dapat menggunakan teknologi ini tanpa melakukan investasi awal yang signifikan.
Bantuan kepatuhan: Banyak industri memerlukan kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data dan privasi. MSSP membantu organisasi mencapai dan mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan seperti GDPR, HIPAA, dan PCI DSS dengan membantu mengumpulkan data dan menghasilkan laporan untuk audit atau setelah insiden.
Fokus bisnis inti: Dengan pengalihdayaan manajemen keamanan ke MSSP, organisasi dapat fokus pada fungsi bisnis inti mereka. Mengurangi beban keamanan siber memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan mengejar inisiatif strategis.
Efisiensi biaya: Melibatkan MSSP menghilangkan kebutuhan organisasi untuk berinvestasi dalam infrastruktur keamanan yang mahal dan merekrut serta melatih personel keamanan TI internal. MSSP menawarkan layanan mereka dengan harga yang dapat diprediksi dan seringkali berbasis langganan, memungkinkan bisnis untuk mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien. Selain itu, banyak solusi keamanan siber mendukung multi-penyewa dan skalabilitas. Hal ini memungkinkan MSSP untuk menggunakan solusi yang sama untuk beberapa klien dan menyebarkan biaya di antara mereka.
Keahlian: MSSP mempekerjakan pakar keamanan yang memiliki keterampilan keamanan siber yang mendalam dan pemahaman tentang ancaman, kerentanan, dan teknologi keamanan yang terus berkembang. Hal ini membuat mereka sangat mampu memberikan perlindungan yang efektif untuk aset digital.
Ketenangan pikiran: MSSP selalu mengikuti perkembangan ancaman dan tren keamanan terbaru untuk memastikan bahwa klien mereka dapat tetap unggul dari penyerang siber. Bermitra dengan MSSP memberikan ketenangan bagi organisasi karena mengetahui bahwa aset digital mereka dilindungi oleh para profesional.
Skalabilitas: MSSP dapat meningkatkan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan klien mereka yang terus berkembang. Baik untuk UKM maupun perusahaan besar, MSSP dapat menyesuaikan penawaran mereka untuk memberikan tingkat perlindungan dan dukungan yang tepat seiring dengan pertumbuhan organisasi.
Konfigurasi dan manajemen solusi: Dengan berkolaborasi dengan MSSP, organisasi dapat mengakses layanan keamanan siber serta keahlian dan manajemen keamanan yang optimal tanpa memerlukan talenta lokal. Rata-rata organisasi mungkin memiliki 50+ alat keamanan, tetapi tidak memiliki interoperabilitas yang diperlukan untuk membuat program keamanan yang efisien. MSSP dapat membantu mengidentifikasi keseimbangan yang tepat antara teknologi dan layanan yang akan melayani organisasi dengan baik.
Pemantauan dan respons yang 'selalu aktif': MSSP mengoperasikan pusat operasi keamanan (security operation centers atau SOC) yang menyediakan pemantauan sepanjang waktu dan layanan respons insiden yang cepat. Pengawasan berkelanjutan ini meminimalkan potensi kerusakan dan downtime/waktu henti untuk bisnis.
Penuhi kebutuhan keamanan dengan layanan keamanan terkelola terbaru untuk dunia hybrid cloud saat ini.
Memprediksi, mencegah, dan merespons ancaman modern, meningkatkan ketahanan bisnis.
Layanan keamanan siber IBM memberikan layanan konsultasi, integrasi, dan keamanan terkelola serta kemampuan ofensif dan defensif. Kami menggabungkan tim pakar global dengan teknologi kami dan teknologi mitra untuk berkreasi bersama menciptakan program keamanan khusus yang mengelola risiko.