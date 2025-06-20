Apa itu enkripsi kunci publik?

Enkripsi kunci publik adalah jenis sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci yang terhubung secara matematis—satu publik, satu pribadi—untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Kunci simpanan (")" adalah rangkaian data unik yang berfungsi seperti kata sandi untuk mengunci atau buka informasi terenkripsi, memungkinkan orang dan sistem untuk bertukar informasi sensitif.

Juga disebut sebagai kriptografi asimetris atau kriptografi kunci publik, pendekatan keamanan ini berbeda dari enkripsi simetris secara mendasar: pendekatan ini menggunakan dua kunci berbeda, bukan satu kunci bersama.

Dalam sistem simetris seperti Advanced Standard (AES) enkripsi, kedua pihak menggunakan kunci rahasia yang sama—kunci sementara yang dibagikan oleh kedua pihak—untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Pendekatan ini membutuhkan kunci untuk dipertukarkan dengan aman sebelumnya. Enkripsi kunci publik mengatasi tantangan ini dengan menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi dan kunci pribadi untuk mendekripsi. Ini seperti kotak surat yang dapat dimasukkan ke dalam surat siapa pun, tetapi hanya pemiliknya yang dapat buka.

Pemisahan ini memungkinkan komunikasi yang aman melalui jaringan yang tidak tepercaya. Solusi ini juga mendukung kemampuan tambahan seperti tanda tangan digital, autentikasi, dan non-repudiasi (bukti kepengarangan yang tidak dapat disangkal).

Dalam praktiknya, dua pendekatan keamanan sering digabungkan: enkripsi kunci publik menetapkan rahasia bersama yang kemudian digunakan untuk enkripsi simetris yang lebih cepat pada data aktual.