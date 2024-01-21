Saya tidak yakin kapan pertama kali melihat Token Web JSON (JWT). Namun, sejak itu, saya telah melihat banyak di antaranya. Bagi mata yang tidak terlatih, JWT terlihat seperti output komputer yang kacau:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwQUJDIiwibmFtZSI6IkhlbnJpayBMb2VzZXIiLCJpYXQiOjE2MTExNDA0MDAsImV4cCI6MTYxMTIzNDU2N30._iVbBcypdse-9sjrxp9iOrGsXKBWrBB3mrHgBtukcfM

Kenyataannya, baris di atas (dan JWT pada umumnya) menyimpan informasi penting yang memiliki dampak langsung pada keamanan, baik di cloud maupun on premises. Ini adalah informasi untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna. JWT sangat penting untuk menjalankan solusi berbasis layanan mikro dan merupakan unsur pembangun penting untuk mewujudkan aplikasi 12 faktor.

Dalam postingan blog ini, saya akan membagikan sekilas sejarah di balik JWT, memperkenalkan konsep dasar JWT, dan membahas skenario penggunaan umum JWT di IBM Cloud.