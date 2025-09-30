Hampir semua yang Anda lakukan di komputer menggunakan kriptografi. Itulah sebabnya, kebanyakan waktu, penyusup tidak dapat membaca email Anda, mengakses catatan medis Anda, memposting dari akun media sosial Anda, mematikan mobil Anda dari jarak jauh, atau mengacaukan jaringan listrik kota Anda.

Kriptografi modern sangat bagus sehingga ketika data atau sistem yang aman dibobol, hampir tidak pernah terjadi karena seseorang membobol enkripsinya itu sendiri. Sebagian besar pembobolan disebabkan oleh kesalahan manusia. Seperti seseorang secara tidak sengaja memberikan kata sandi atau meninggalkan pintu belakang ke dalam sistem yang aman.

Anda bisa membayangkan standar enkripsi modern seperti kunci publik 2048-bit seperti brankas yang paling kokoh: hampir mustahil untuk dibobol, kecuali jika ada seseorang yang meninggalkan kuncinya di luar. Tetapi era komputasi kuantum akan mengubah banyak hal. Seorang aktor jahat dengan komputer kuantum dengan kekuatan yang cukup dapat membuka kunci brankas 2048-bit, dan mengakses data yang dilindunginya.

Kita tidak tahu persis kapan komputer kuantum akan cukup kuat untuk memecahkan kriptografi 2048-bit, tetapi beberapa pakar telah membuat sketsa jadwal berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini. Laporan tentang Post-Quantum Cryptography oleh National Institute of Standards and Technology (tautan berada di luar ibm.com) menemukan bahwa pembobolan pertama mungkin akan terjadi paling cepat pada tahun 2030.

“Saya memperkirakan satu dari tujuh kemungkinan bahwa beberapa alat kriptografi kunci publik mendasar yang kita andalkan hari ini akan rusak pada tahun 2026,” tulis Dr. Michele Mosc (tautan berada di luar ibm.com), seorang pakar dari University of Waterloo, “dan peluang 50% pada tahun 2031.”

Kriptografi aman kuantum membangun kembali brankas kriptografi, membuatnya aman terhadap serangan kuantum dan klasik.