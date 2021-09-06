Apa itu superkomputer?

Teknologi superkomputer terdiri dari superkomputer, komputer tercepat di dunia. Superkomputer terdiri dari interconnect, sistem I/O, memori, dan inti prosesor.

Tidak seperti komputer tradisional, superkomputer menggunakan lebih dari satu unit pemrosesan pusat (CPU). CPU ini dikelompokkan ke dalam node komputasi, yang terdiri dari sebuah prosesor atau sekelompok prosesor, multiprosesor simetris (SMP), dan blok memori. Dalam skala besar, superkomputer dapat berisi puluhan ribu node. Dengan kemampuan komunikasi jaringan sangat cepat, node ini dapat berkolaborasi dalam memecahkan masalah tertentu. Node juga menggunakan jaringan sangat cepat untuk berkomunikasi dengan sistem I/O, seperti penyimpanan dan jaringan.

Hal yang perlu diperhatikan, karena konsumsi daya superkomputer modern, pusat data memerlukan sistem pendingin dan fasilitas yang sesuai untuk menampung semuanya.