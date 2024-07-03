Apa itu komputasi paralel?

Prosesor berkomunikasi menggunakan memori bersama dan solusi mereka digabungkan menggunakan algoritma. Komputasi paralel secara signifikan lebih cepat daripada komputasi serial (dikenal juga sebagai komputasi serial), pendahulunya yang menggunakan prosesor tunggal untuk menyelesaikan masalah secara berurutan.

Ketika komputer pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1940-an dan 1950-an, perangkat lunak diprogram untuk menyelesaikan masalah secara berurutan, yang membatasi kecepatan pemrosesan. Untuk memecahkan masalah lebih cepat, algoritma harus dibangun dan diimplementasikan mengikuti serangkaian instruksi pada unit pemrosesan pusat (CPU). Instruksi lain baru dapat diselesaikan setelah satu instruksi dijalankan.

Dimulai pada tahun 1950-an, komputasi paralel memungkinkan komputer menjalankan kode lebih cepat dan lebih efisien dengan memecah masalah komputasi menjadi masalah yang lebih kecil dan serupa. Semua masalah ini yang dikenal sebagai algoritma paralel kemudian didistribusikan ke beberapa prosesor.

Saat ini, sistem paralel telah berevolusi ke titik di mana sistem ini digunakan di berbagai komputer, membuat tugas sehari-hari seperti memeriksa email atau mengirim pesan teks ratusan kali lebih cepat daripada jika dilakukan menggunakan komputasi serial. Selain memberi daya pada perangkat pribadi seperti laptop dan ponsel pintar, sistem paralel juga memberi daya pada superkomputer tercanggih dan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT).