Apa itu komputasi quantum?

Untuk sebagian besar jenis tugas dan masalah, komputer klasik diharapkan tetap menjadi solusi terbaik. Tetapi ketika para ilmuwan dan insinyur menghadapi masalah tertentu yang sangat kompleks, quantum computing ikut berperan. Untuk jenis perhitungan yang sulit ini, bahkan superkomputer klasik yang paling kuat pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan komputasi quantum. Hal ini dikarenakan superkomputer klasik yang paling canggih sekalipun adalah mesin berbasis kode biner yang bergantung pada teknologi abad ke-20.

Masalah yang kompleks adalah masalah dengan banyak variabel yang berinteraksi dengan cara yang rumit. Misalnya, pemodelan perilaku atom-atom individual dalam suatu molekul merupakan masalah yang kompleks karena semua interaksi yang berbeda antara elektron. Mengidentifikasi fisika baru dalam supercollider juga merupakan masalah yang kompleks. Ada beberapa masalah rumit yang tidak kita ketahui cara memecahkannya dengan komputer klasik pada skala praktis apa pun.

Komputer klasik mungkin andal dalam menyelesaikan tugas-tugas sulit seperti memilah-milah basis data molekul berukuran besar. Namun, komputer ini kesulitan memecahkan masalah yang lebih kompleks, seperti menyimulasikan perilaku molekul.

Saat ini, jika para ilmuwan ingin mengetahui bagaimana perilaku sebuah molekul, mereka harus menyintesisnya dan bereksperimen dengannya di dunia nyata. Jika mereka ingin mengetahui bagaimana perubahan kecil akan berdampak pada perilakunya, mereka biasanya perlu menysintesis versi yang baru dan menjalankan eksperimen mereka dari awal. Proses ini mahal dan memakan waktu sehingga menghambat kemajuan di berbagai bidang seperti kedokteran dan desain semikonduktor.

Superkomputer klasik mungkin mencoba menyimulasikan perilaku molekul secara paksa dengan menggunakan banyak prosesor untuk mengeksplorasi setiap cara untuk setiap kemungkinan perilaku dari molekul tersebut. Namun, saat beralih dari molekul yang paling sederhana dan mudah dipahami yang ada, kerja superkomputer terhenti. Tidak ada komputer klasik yang mampu menangani semua kemungkinan permutasi perilaku molekuler dengan menggunakan metode apa pun yang diketahui saat ini.

Algoritma quantum mengambil pendekatan baru untuk berbagai masalah kompleks semacam ini dengan menciptakan ruang komputasi multidimensi tempat menjalankan algoritma yang berperilaku seperti molekul-molekul itu sendiri. Faktanya, ini menjadi cara yang jauh lebih efisien untuk memecahkan masalah kompleks seperti simulasi kimia.

Salah satu cara untuk memikirkan tentang hal ini: Komputer klasik perlu menghitung angka-angka untuk mengetahui bagaimana suatu molekul akan berperilaku. Komputer quantum tidak perlu menghitung angka-angka. Komputer quantum ini dapat meniru sistem molekuler secara langsung.

Algoritma quantum juga dapat memproses data dengan cara yang tidak dapat dilakukan komputer klasik, menawarkan struktur dan insight baru.