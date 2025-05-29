Apa itu semikonduktor?

Zat yang menghantarkan listrik dikenal sebagai konduktor, sedangkan zat yang tidak dikenal sebagai isolator. Semikonduktor memiliki sifat unik yang berlaku untuk keduanya, yang berarti bahwa dalam kondisi tertentu mereka dapat menghantarkan listrik dan dalam kondisi lain, mereka dapat menolaknya. Klasifikasi unik ini menjadikan semikonduktor ideal untuk berbagai teknologi seperti chip komputer, chip kecerdasan buatan (AI), dan perangkat Internet of Things (IoT) yang bergantung pada penghantaran daya dalam jumlah besar melalui area kecil.

Pada sebagian besar teknologi modern, semikonduktor bertindak seperti sakelar listrik kecil, mematikan dan menghidupkan berulang kali untuk memungkinkan aliran listrik. Konduktansi semikonduktor—mudah atau sulitnya arus listrik mengalir melaluinya—bervariasi, tergantung pada arus dan tegangan.

Semikonduktor digunakan secara luas di berbagai industri, termasuk komputer pribadi (PC), elektronik rumah tangga, otomotif, manufaktur industri, dan banyak lagi. Menurut laporan terbaru dari Semiconductor Industry Association (SIA), penjualan semikonduktor telah meningkat dari USD 139 miliar pada tahun 2001 menjadi USD 526 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6%.1

Tingkat inovasi industri semikonduktor yang cepat sebagian besar dapat dikaitkan dengan hukum Moore — aturan bahwa kecepatan dan kemampuan komputer berlipat ganda setiap dua tahun. Dalam industri semikonduktor, hukum Moore berlaku untuk jumlah transistor yang harus dimiliki oleh sebuah microchip untuk memenuhi permintaan perangkat komputasi yang terus meningkat. Produsen terkemuka terus mencari cara untuk menggandakan jumlah transistor setiap dua tahun sekali, untuk memastikan kemajuan dalam teknologi semikonduktor.