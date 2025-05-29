Apa itu semikonduktor?

Semikonduktor adalah zat yang dapat bertindak sebagai konduktor atau isolator listrik, menjadikannya blok bangunan penting dari komputer, perangkat elektronik, sirkuit terpadu, dan teknologi digital modern lainnya.
Zat yang menghantarkan listrik dikenal sebagai konduktor, sedangkan zat yang tidak dikenal sebagai isolator. Semikonduktor memiliki sifat unik yang berlaku untuk keduanya, yang berarti bahwa dalam kondisi tertentu mereka dapat menghantarkan listrik dan dalam kondisi lain, mereka dapat menolaknya. Klasifikasi unik ini menjadikan semikonduktor ideal untuk berbagai teknologi seperti chip komputer, chip kecerdasan buatan (AI), dan perangkat Internet of Things (IoT) yang bergantung pada penghantaran daya dalam jumlah besar melalui area kecil.
Pada sebagian besar teknologi modern, semikonduktor bertindak seperti sakelar listrik kecil, mematikan dan menghidupkan berulang kali untuk memungkinkan aliran listrik. Konduktansi semikonduktor—mudah atau sulitnya arus listrik mengalir melaluinya—bervariasi, tergantung pada arus dan tegangan.
Semikonduktor digunakan secara luas di berbagai industri, termasuk komputer pribadi (PC), elektronik rumah tangga, otomotif, manufaktur industri, dan banyak lagi. Menurut laporan terbaru dari Semiconductor Industry Association (SIA), penjualan semikonduktor telah meningkat dari USD 139 miliar pada tahun 2001 menjadi USD 526 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6%.1
Tingkat inovasi industri semikonduktor yang cepat sebagian besar dapat dikaitkan dengan hukum Moore — aturan bahwa kecepatan dan kemampuan komputer berlipat ganda setiap dua tahun. Dalam industri semikonduktor, hukum Moore berlaku untuk jumlah transistor yang harus dimiliki oleh sebuah microchip untuk memenuhi permintaan perangkat komputasi yang terus meningkat. Produsen terkemuka terus mencari cara untuk menggandakan jumlah transistor setiap dua tahun sekali, untuk memastikan kemajuan dalam teknologi semikonduktor.
Sebagian besar semikonduktor terbuat dari kristal karena sifat atomnya yang unik. Sedangkan elemen konduktor yang paling umum memiliki satu elektron di kulit terluarnya, semikonduktor memiliki empat. Hal ini, dan faktor lainnya, membuat kristal semikonduktor (biasanya silikon) sempurna untuk mengendalikan arus listrik yang mendukung perangkat teknologi modern yang kompleks.
Untuk mengontrol aliran listrik melalui sirkuit dan perangkat elektronik, para insinyur memanipulasi aliran elektron melalui semikonduktor dengan menciptakan daerah dengan muatan positif dan negatif, sebuah proses yang dikenal sebagai doping.
Dalam produksi semikonduktor, doping adalah proses di mana pengotor, juga dikenal sebagai atom pengotor, secara sengaja dimasukkan ke dalam kisi kristal semikonduktor untuk memodifikasi sifat kelistrikannya. Dengan memperkenalkan atom zat pengotor, para insinyur dapat membuat material lebih atau kurang konduktif. Ada dua jenis doping: tipe-N dan tipe-P.
Semikonduktor biasanya diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: intrinsik dan ekstrinsik. Berikut adalah pandangan lebih dekat tentang perbedaan mereka.
Perangkat semikonduktor adalah komponen elektronik yang menggunakan konduktor dan isolator untuk mengontrol aliran arus listrik. Jenis perangkat semikonduktor yang paling populer adalah transistor yang banyak digunakan, sebuah komponen kecil, tahan lama, yang menggerakkan sebagian besar elektronik modern.
Sampai transistor ditemukan pada tahun 1947, tabung vakum banyak digunakan untuk tujuan yang sama. Transistor terbukti lebih kompak dan efisien daripada tabung vakum dan dengan cepat menggantikannya. Saat ini, transistor digunakan di berbagai perangkat, termasuk chip komputer, prosesor mikro, mobil, perangkat robot, dan banyak lagi. Transistor sangat fleksibel; selain bertindak sebagai konduktor dan isolator, transistor juga dapat bertindak sebagai sakelar, penguat, dan penyearah.
Semikonduktor diproduksi di pabrik pengecoran, yang merupakan perusahaan dengan spesialisasi tinggi yang berfokus secara eksklusif pada pembuatan semikonduktor, dan menyerahkan desain dan distribusi kepada pihak lain. Karena berbagai faktor, sebagian besar pengecoran di dunia berada di Taiwan.
Saat ini, 60% chip semikonduktor dunia dan lebih dari 90% chip canggih dibuat di pulau Taiwan yang relatif kecil.2 Tenaga kerja Taiwan yang sangat terampil, penemuan model pengecoran untuk membuat semikonduktor, dan faktor lain telah menyebabkan dominasi nyaris total pasar semikonduktor.
Mungkin pengecoran yang paling terkenal di dunia adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), didirikan pada tahun 1987, yang memproduksi chip tercanggih di dunia untuk pelanggan seperti Apple dan NVIDIA.
Saat ini, dominasi TSMC di pasar semikonduktor telah menjadikannya bagian penting dari rantai pasokan global untuk semikonduktor. Akibatnya, Taiwan telah menjadi titik fokus geopolitik dalam strategi kebijakan luar negeri negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Semikonduktor dibuat melalui proses ketat yang dikenal sebagai fabrikasi wafer, atau fab wafer, yang dimulai dengan mengiris bahan semikonduktor menjadi segmen tipis. Wafer silikon adalah wafer yang paling umum, tetapi juga terbuat dari gallium arsenide, silikon karbida, germanium, dan banyak lagi.
Setelah dibuat, wafer dipoles dan digiling melalui serangkaian mesin yang berbeda dan sangat khusus dan sirkuit terpadu (IC) dipasang pada permukaannya melalui empat langkah yang sangat rumit.
Dalam 75 tahun terakhir, semikonduktor telah menjadi dasar bagi banyak teknologi modern. Sejak masa awal komputasi melalui penyebaran Internet, media sosial, teknologi mobile dan AI, mereka telah memainkan peran penting dalam memungkinkan perangkat elektronik berfungsi. Berikut adalah beberapa manfaat semikonduktor yang paling penting.
Semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik saat ini serta chip canggih yang didukungnya sangat kecil dan ringan dibandingkan dengan pendahulunya, tabung vakum. Karena kemajuan dalam teknologi fabrikasi, mikrochip semikonduktor saat ini yang didukung oleh teknologi PowerAI, machine learning (ML), dan AI generatif (gen AI) dapat dibuat menjadi miniatur, sehingga membuat perangkat yang dayanya mereka pasok, menjadi kompak dan efisien.
Semikonduktor direkayasa untuk berjalan dengan daya yang jauh lebih sedikit daripada pendahulunya, aspek yang sangat penting dalam membuat teknologi modern seperti kendaraan listrik dan pusat data lebih hemat energi. Bahan semikonduktor dapat mengurangi kehilangan daya selama peralihan dan konversi, sehingga secara dramatis meningkatkan efisiensi perangkat. Chip semikonduktor memainkan peran penting dalam banyak sistem energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin, dan memperpanjang masa pakai baterai elektronik portabel seperti laptop dan telepon.
Semikonduktor sangat dapat diandalkan dan memiliki masa pakai yang lama karena standar ketat yang diterapkan selama proses manufaktur. Perangkat semikonduktor, seperti chip canggih yang digunakan dalam pesawat terbang dan komputasi kinerja tinggi (HPC), menjalani pengujian berat. Mereka dapat tahan terhadap keausan yang signifikan dan memiliki rentang hidup yang panjang dibandingkan dengan perangkat serupa lainnya.
Chip semikonduktor modern memiliki kecepatan pemrosesan tercepat di dunia, melakukan miliaran instruksi per detik. Aplikasi populer dan real-time yang berjalan pada ponsel pintar, misalnya, bergantung pada kecepatan pemrosesan yang cepat dari semikonduktor modern agar dapat berfungsi. Karena teknologi baru seperti gen AI mendorong tuntutan lingkungan komputasi lebih jauh, semikonduktor diatur untuk memainkan peran penting dalam riset dan pengembangan sistem dan aplikasi baru.
Semikonduktor sangat mudah disesuaikan, yang berarti para insinyur dengan contoh penggunaan tertentu dapat merekayasa semikonduktor dengan cara yang optimal untuk kebutuhan mereka. Sebagai contoh, sirkuit terintegrasi khusus aplikasi (ASIC), adalah chip semikonduktor khusus yang dirancang untuk tugas komputasi tertentu, yang berlawanan dengan komputasi tujuan umum. ASIC dapat dioptimalkan agar sesuai dengan tujuan yang berbeda, seperti jaringan tingkat lanjut, penambangan mata uang kripto, elektronik konsumen, dan banyak lagi.
Semikonduktor memungkinkan penggunaan sebagian besar perangkat elektronik modern dan oleh karena itu memiliki contoh penggunaan yang menjangkau banyak industri. Berikut adalah beberapa yang paling umum.
Semikonduktor dan perangkat semikonduktor seperti sirkuit terpadu (IC), sensor, dan chip semikonduktor digunakan secara luas di berbagai perangkat elektronik konsumen. Dari ponsel pintar dan laptop hingga peralatan rumah pintar, asisten virtual, TV, dan banyak lagi, semikonduktor mendukung perangkat teknologi yang sebagian besar konsumen bergantung pada kehidupan pribadi dan profesional mereka.
Mobil saat ini menggunakan banyak fitur yang diharapkan orang dari ponsel pintar dan PC mereka, seperti pengenalan suara, konektivitas nirkabel, dan kemampuan untuk melakukan streaming berbagai jenis media. Chip semikonduktor mendukung teknologi yang digunakan mobil untuk memungkinkan semua fitur ini, memungkinkan penumpang mengakses internet, memiliki pesan suara dan pesan teks yang dibacakan dengan lantang kepada mereka, menerima petunjuk arah, dan banyak lagi.
Semikonduktor dan chip semikonduktor telah menjadi aspek penting dalam bidang medis, penting untuk operasi berbagai perangkat dan aplikasi medis. Semikonduktor memberi daya pada perangkat yang memungkinkan pencitraan medis, diagnostik, pemantauan pasien, dan banyak lagi, memungkinkan data penting yang membantu meningkatkan perawatan dan hasil pasien ditransmisikan nyaris seketika.
Manufaktur cerdas, dikenal juga sebagai Industri 4.0, adalah integrasi teknologi digital baru seperti Internet of Things (IoT), AI, dan komputasi cloud ke dalam proses manufaktur. Dalam manufaktur pintar, semikonduktor dan chip semikonduktor memberi daya pada sensor canggih, perangkat lunak tertanam, dan robotika yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam pengaturan pabrik, sehingga membantu merampingkan proses yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efisien.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari cara produsen terkemuka memanfaatkan teknologi Industri 4.0, seperti AI, IoT, dan otomatisasi, untuk mengungkap insight data baru.
Jelajahi bagaimana Boston Dynamics dan IBM bermitra untuk menghadirkan robot yang didukung AI ke lantai pabrik.
Menerapkan solusi teknologi transformatif untuk industri manufaktur demi mencapai ketangkasan bisnis.
Terapkan praktik terbaik manajemen aset pada operasi manufaktur Anda melalui pelacakan aset waktu nyata dan penjadwalan pemeliharaan yang ditingkatkan.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan IBM menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang tangguh untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan.
IBM menawarkan solusi teknologi transformatif untuk industri manufaktur untuk mencapai ketangkasan bisnis.
1. Factbook 2024, Asosiasi Industri Semikonduktor (SIA), 2024
2. US Exposure to Taiwanese Semiconductor Industry, Komisi Dagang Internasional AS, November 2023