Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan?

Berikut adalah sumber energi terbarukan yang paling umum:

Air

Pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu bentuk pembangkit listrik tertua dan saat ini menduduki peringkat teratas sebagai kontributor terbesar listrik terbarukan di seluruh dunia.Ini melibatkan penggunaan tenaga laut dan pasang surut, aliran sungai dan sungai, waduk dan bendungan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Seiring dengan perkembangan teknologi, Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa tenaga air akan meningkatkan kapasitas pembangkit sekitar 17% pada tahun 2030.3

Matahari

Konversi sinar matahari menjadi energi listrik terjadi dalam dua cara, melalui fotovoltaik surya (PV) dan memusatkan tenaga panas matahari (CSP):

PV adalah metode konversi yang paling umum dan digunakan untuk aplikasi skala kecil. Sinar matahari dikumpulkan menggunakan sel surya pada panel surya, diubah menjadi energi matahari dan disimpan dalam baterai yang dapat memberi daya pada rumah, mobil, dan bisnis kita.

CSP menggunakan cermin yang memantulkan dan mengumpulkan sinar matahari ke penerima yang berisi cairan. Sinar matahari memanaskan fluida hingga mencapai suhu tinggi, menghasilkan energi panas. Energi ini digunakan untuk menyalakan mesin atau memutar turbin yang kemudian menghasilkan listrik untuk pembangkit listrik atau menambah jaringan listrik. CSP digunakan terutama untuk aplikasi utilitas atau industri.

Pembangkit listrik tenaga surya tumbuh 26% pada tahun 2022 dan diproyeksikan bahwa produksi tenaga surya akan melampaui produksi batu bara dan gas alam pada tahun 2027.4

Angin

Manusia telah memanfaatkan kekuatan kinetik angin untuk menghasilkan energi selama berabad-abad.Turbin angin saat ini dapat menghasilkan listrik dalam skala kecil hingga besar, tergantung pada ukuran turbin yang digunakan.Ketika ukuran turbin meningkat dari skala kecil (untuk satu rumah) ke skala utilitas (ladang angin lepas pantai), demikian pula perencanaan, output daya, efisiensi, dan kompleksitas pemeliharaan.Pada tahun 2021, energi angin menyumbang 24% dari pembangkit listrik dunia.5

Panas Bumi

Sistem energi panas bumi menggunakan uap dari dalam Bumi untuk mengoperasikan turbin yang menghasilkan energi.Namun, reservoir panas bumi yang diperlukan untuk produksi terletak satu atau dua mil di bawah permukaan bumi dan tidak tersedia secara luas.Pada tahun 2021, 27 negara memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi.6

Dalam skala yang lebih kecil, pompa panas bumi (GHP) digunakan untuk memanaskan, mendinginkan, dan menyediakan air panas untuk beberapa bangunan komersial, sekolah, dan rumah tinggal. Meskipun tanpa persyaratan kedalaman yang sama dengan rekannya yang berskala lebih besar, instalasi GHP masih bergantung pada beberapa faktor termasuk iklim, jenis tanah, aksesibilitas ke saluran air, lahan dan biaya instalasi.

Biomassa

Meskipun tidak selalu dianggap sebagai energi terbarukan karena dampak negatif terhadap lingkungan, energi biomassa menggunakan bahan organik dan produk sampingan untuk menghasilkan listrik, bahan bakar nabati—termasuk biodiesel dan etanol—dan panas.Penggunaan bioenergi menyebabkan emisi gas rumah kaca tingkat rendah dan perubahan lahan termasuk deforestasi.Dampak-dampak ini menimbulkan keraguan akan status terbarukannya meskipun bioenergi menyumbang sekitar 11% dari penggunaan energi global dan merupakan sumber material fisik terbesar di dunia.7

Apakah energi nuklir terbarukan?

Meskipun tenaga nuklir dianggap sebagai energi bersih karena emisi rendah hingga nol karbon, itu tidak terbarukan.Energi nuklir membutuhkan uranium yang perlu ditambang dari tanah dan hanya ada dalam jumlah terbatas di lokasi tertentu.Terlepas dari itu, tenaga nuklir merupakan 10% dari pasokan listrik dunia dan ketika bermitra dengan hidro, menyediakan tiga perempat dari pembangkit energi rendah karbon dunia secara keseluruhan.8