Apa itu tenaga angin?

Beberapa penggunaan tenaga angin yang paling awal dimulai pada tahun 200 SM, ketika orang di Timur Tengah menggunakan kincir angin untuk menggiling biji-bijian dan di Tiongkok untuk memompa air. Kemudian, pada awal abad ke-12, kincir angin digunakan untuk keperluan industri, seperti mengeringkan danau dan kolam di Eropa.

Pada abad ke-19, energi angin telah menjadi sumber pembangkit listrik. James Blyth, seorang insinyur listrik dari Inggris Raya, disebut sebagai pembangun turbin angin pertama pada tahun 1887. Dia diikuti oleh pelopor energi angin dari Amerika, Charles Brush dan Dane Poul la Cour, yang menggunakan energi angin untuk menyalakan bangunan.2

Namun, baru pada akhir abad ke-20, pembangkit listrik tenaga angin komersial muncul sebagai pilihan energi yang layak. Pembangkit listrik tenaga angin skala utilitas pertama (proyek yang terdiri dari sekelompok turbin angin) dipasang pada tahun 1980-an di Amerika. Industri ini telah berkembang pesat sejak tahun 2000—kapasitas pembangkit listrik tenaga angin yang terpasang di seluruh dunia telah meningkat sebesar 98 kali lipat dalam dua dekade terakhir.3 Saat ini, turbin angin di seluruh dunia menghasilkan lebih dari 2.100 terawatt jam (TWh) listrik setiap tahunnya.4