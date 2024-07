Apa itu emisi gas rumah kaca?

Gas rumah kaca yang paling banyak, emisi CO 2 mewakili tiga perempat dari seluruh emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia. Sumber utama emisi CO 2 adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam untuk energi dan transportasi. CO 2 juga dilepaskan melalui deforestasi dan perubahan penggunaan lahan lainnya. Sebelum Revolusi Industri, konsentrasi CO 2 global sekitar 280 bagian per juta (ppm). Pada bulan Mei 2023, menurut Laboratorium Pemantauan Global Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, konsentrasi CO2 mencapai rekor 424 ppm.1