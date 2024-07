Apa itu emisi Lingkup 3?

Secara khusus, Lingkup 3 mengharuskan organisasi untuk mencari contoh emisi karbon di luar jejak karbon langsung mereka dan mengukurnya melalui rantai nilai di luar kendali langsung mereka. Hal ini termasuk emisi yang terkandung dalam sumber daya atau bahan baku yang dikonsumsi oleh organisasi - kertas yang digunakan, limbah yang dihasilkan, kopi yang dikonsumsi dan emisi dari pemasok.

Sebuah studi Proyek Pengungkapan Karbon2022 1 menemukan bahwa, bagi perusahaan yang melapor ke CDP, emisi rantai pasokan adalah penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca—menyumbang rata-rata emisi 11,4x lebih banyak dibandingkan dengan emisi operasional.

Pelaporan dan pengurangan emisi Lingkup 3 merupakan hal yang paling relevan bagi organisasi yang melapor ke CDP, melaporkan menggunakan kerangka kerja Global Reporting Initiative (GRI) atau Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD ). Hal ini juga penting bagi organisasi yang telah berkomitmen terhadap inisiatif Target Berbasis Sains (Science Based Targets Initiative/SBTi), yang merupakan kemitraan antara CDP, United Nationals Global Compact, World Resources Institute, dan World Wide Fund for Nature.

Karena kompleksitas dan volume data yang diperlukan, penghitungan dan pelaporan Lingkup 3 harus ditangani dengan cara yang sistematis untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar pengungkapan kerangka kerja pelaporan ESG utama. Keberhasilan pengungkapan emisi Lingkup 3 juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingannya, karena investor, karyawan, dan masyarakat semakin menaruh minat terhadap upaya pemantauan dan mitigasi emisi perusahaan.