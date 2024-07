Apa yang dimaksud dengan akuntansi karbon?

Setelah sistem dan proses tingkat keuangan tersedia untuk menangkap dan mengelola data keberlanjutan, organisasi siap untuk menghitung emisi GRK secara tepat untuk pelaporan dan pengungkapan.

Protokol Gas Rumah Kaca (tautan berada di luar ibm.com), yang dikembangkan oleh World Resources Institute dan World Business Council for Sustainable Development, telah mengembangkan beberapa standar penghitungan yang membantu organisasi melacak dan mengukur kemajuan dekarbonisasi.



Pedoman ini menginformasikan “E” dalam pelaporan ESG di berbagai kerangka kerja, termasuk Carbon Disclosure Project (CDP), Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Tetapkan kriteria teknis dan baseline

Semua kerangka kerja pelaporan mengharuskan organisasi untuk menarik garis yang jelas untuk mengukur kemajuan. Garis dasar ini, atau jejak karbon yang ada, adalah penanda untuk mengukur semua perbaikan di masa depan. Dasar ini harus akurat dan tepat.

Kiat:

Saat menetapkan garis dasar, pertimbangkan bagaimana Anda akan menentukan batas-batas aktivitas Anda.



Pikirkan tentang cara menyusun data Anda sehingga dapat dengan mudah dibandingkan dengan aktivitas di masa mendatang.



Tentukan tanggal apa yang paling tepat untuk digunakan. Anda akan ingin membantu memastikan bahwa pekerjaan historis Anda terkait inisiatif pengurangan karbon tidak diabaikan.

Pahami persyaratan teknis dan pertimbangan komitmen yang Anda buat. Perjelas tujuan Anda dan luangkan waktu untuk memahami berbagai kriteria teknis yang terkait dengan setiap platform janji, komitmen atau kerangka pelaporan, serta konflik di antara mereka. Misalnya, apakah platform pledge memungkinkan penggunaan energi hijau yang sudah ada di jaringan listrik?

Membantu memastikan bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh

Sebelum membuat komitmen apa pun, penting untuk memahami jenis data apa yang dibutuhkan dan tingkat perincian yang diperlukan. Memberikan komitmen tanpa memiliki cara untuk mengakses data yang diperlukan untuk mengukur kemajuan menuju tujuan Anda lebih sering terjadi daripada yang Anda duga dan dapat menjadi sumber dari banyak masalah.

Gunakan sumber daya untuk menyederhanakan akuntansi GRK

Setiap bisnis berbeda, jadi penting untuk membangun pengetahuan internal atau melibatkan konsultan untuk mendapatkan dukungan. Setelah pendekatan strategis diterapkan, pastikan perangkat lunak pelaporan ESG Anda dapat menangkap keputusan alokasi sertifikat energi terbarukan, menyimpan dan mengelola faktor emisi, serta menghitung inventaris emisi, termasuk emisi berbasis pasar.

Berlaku cermat dalam memilih dan menerapkan faktor emisi

Faktor emisi menjadi dasar penghitungan GRK, sehingga penggunaan faktor emisi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan akurasi yang dibutuhkan. Meskipun demikian, pemilihan, sumber, alokasi dan pengelolaan faktor-faktor tersebut menghadirkan berbagai tantangan.

Ketika memilih faktor emisi, perhatikan tiga pertimbangan berikut:

1. Wilayah: Pertimbangkan faktor lokasi sedetail mungkin. Dengan berasumsi bahwa Anda hadir di beberapa lokasi, pertimbangkan untuk menetapkan wilayah tingkat negara bagian/provinsi, bukan wilayah berbasis negara secara penuh. Hal ini memungkinkan akuntansi yang lebih bernuansa sehubungan dengan kebijakan negara bagian, pedoman, perusahaan utilitas swasta, dan sebagainya.

2. Periode pelaporan dan faktor: Pembaruan faktor emisi tidak selalu sejalan dengan jadwal pelaporan. Atasi hal ini dengan mengatur jadwal kapan harus mencari dan memperbarui faktor. Penjadwalan mencegah kebingungan dan menjaga konsistensi antara periode dan versi pelaporan, bahkan di tahun-tahun ketika komitmen bergeser.

3. Sumber emisi: Pastikan untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi GRK dengan cermat, karena pemilihan faktor yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan. Misalnya, untuk emisi perjalanan darat, apakah kendaraan menggunakan bahan bakar solar atau bensin? Jika menggunakan bensin, apakah terdapat kandungan bahan bakar nabati?

Tetap terorganisasi saat menghitung emisi GRK

Banyak organisasi menjalankan proses akuntansi GRK tahunan mereka menggunakan spreadsheet, yang mengarah pada peningkatan risiko dan hilangnya produktivitas, terutama untuk organisasi global yang kompleks yang melapor ke berbagai kerangka kerja. Perangkat lunak pelaporan ESG dapat membantu Anda tetap terorganisir dengan mengotomatiskan pengambilan data langsung dari sumbernya dan memelihara mesin faktor emisi untuk faktor emisi karbon yang diakui secara nasional. Ini termasuk:

Program EPA Climate Leaders AS



Emissions and Generation Resource Integrated Database (eGRID)



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)



International Energy Agency (IEA) National Electricity Factors



National Greenhouse Accounts (NGA) Australia



Kementerian Lingkungan Hidup di Selandia Baru



Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan (Defra) di Inggris

Membangun konsistensi dan keandalan data dan proses

Sertifikasi biasanya merupakan proses multitahun yang semakin tunduk pada audit pihak ketiga. Praktik penghitungan GRK Anda harus mendukung pelaporan yang dapat diandalkan dan konsisten yang memudahkan proses audit dan memungkinkan pengulangan dan perbandingan dari tahun ke tahun.

Simpan catatan terperinci: Menyimpan catatan per menit dari penghitungan dan input akan menghemat waktu audit. Sangat penting bagi Anda untuk melacak keputusan dan alasannya, menyimpan dokumen pendukung, dan menyimpan catatan yang jelas tentang setiap perubahan yang dibuat pada data yang digunakan untuk sertifikasi.

Jaga kualitas data : Pemeliharaan data yang efektif membutuhkan fokus khusus, perhatian rutin, dan garis tanggung jawab yang jelas. Gunakan alat bantu pelaporan untuk melacak kesenjangan data dan secara teratur menginterogasi catatan data untuk menilai kualitas data.

Menjamin keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan : Meskipun komitmen, target, strategi, dan akuntansi GRK dapat berasal dari satu tim di dalam organisasi Anda, data tersebut harus bersumber dari kelompok pemangku kepentingan internal yang jauh lebih besar.



Idealnya, kelompok yang beragam akan dilibatkan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan berbagi data dari unit bisnis yang representatif. Para pemangku kepentingan ini dapat membantu menandai potensi kesenjangan dalam kemampuan mengumpulkan data. Mendapatkan dukungan dari semua orang bisa jadi sulit, jadi penting untuk memperhatikan tantangan dan mengatasi tingkat upaya yang diperlukan di awal.

Kiat:

Libatkan staf tingkat senior dalam kinerja keberlanjutan secara nyata.



Ikuti rencana keterlibatan yang memetakan visi dan kriteria untuk upaya komunikasi pemangku kepentingan.



Gunakan alat pelaporan internal untuk menginformasikan dan melibatkan pemangku kepentingan.



Terus ikuti perubahan dalam kerangka pelaporan. Aturan yang terkait dengan kerangka pengurangan emisi, pedoman, dan platform janji semakin matang dan tetap tunduk pada perubahan reguler. Mengikuti perkembangan pembaruan dan modifikasi sangatlah penting.



Memilih untuk menerima peringatan pembaruan dari otoritas pelaporan yang relevan dan tetap terhubung secara rutin dengan manajemen data dan penyedia platform pelaporan dan konsultan spesialis Anda dapat membantu mendukung upaya dekarbonisasi.