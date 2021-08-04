Produsen mengintegrasikan teknologi baru, termasuk Internet of Things (IoT), komputasi cloud dan analitik, serta AI dan machine learning, ke dalam fasilitas produksi mereka dan di seluruh operasi mereka.

Pabrik pintar dilengkapi dengan sensor canggih, perangkat lunak tertanam, dan robotika yang mengumpulkan dan menganalisis data dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nilai yang bahkan lebih tinggi tercipta saat data dari operasi produksi digabungkan dengan data operasional dari ERP, rantai pasokan, layanan pelanggan, dan sistem perusahaan lainnya untuk menciptakan tingkat visibilitas dan insight yang benar-benar baru dari informasi yang sebelumnya terisolasi.

Teknologi digital ini mengarah pada peningkatan otomatisasi, pemeliharaan prediktif, pengoptimalan mandiri dari peningkatan proses dan, yang terpenting, tingkat efisiensi dan daya tanggap yang baru kepada pelanggan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Sebuah studi IBM® Institute for Business Value menemukan bahwa manufaktur cerdas dapat memfasilitasi peningkatan deteksi cacat produksi sebanyak 50 persen dan peningkatan hasil sebesar 20 persen.

Mengembangkan pabrik pintar memberikan peluang luar biasa bagi industri manufaktur untuk memasuki revolusi industri keempat. Menganalisis sejumlah besar big data yang dikumpulkan dari sensor di lantai pabrik memastikan visibilitas aset manufaktur secara real-time dan dapat menyediakan alat untuk melakukan pemeliharaan prediktif guna meminimalkan waktu henti peralatan.

Penggunaan perangkat IoT berteknologi tinggi di pabrik pintar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas. Mengganti model bisnis inspeksi manual dengan insight visual yang didukung AI mengurangi kesalahan manufaktur dan menghemat uang dan waktu. Dengan investasi minimal, personel kontrol kualitas dapat menyiapkan telepon pintar yang terhubung ke cloud untuk memantau proses manufaktur dari mana saja. Dengan menerapkan algoritma machine learning, produsen dapat mendeteksi kesalahan secara langsung, sehingga biaya perbaikan tidak akan semakin mahal ketika ditemukan pada tahap yang lebih lanjut.

Konsep dan teknologi Industri 4.0 dapat diterapkan di semua jenis perusahaan industri, termasuk manufaktur diskrit dan proses, serta minyak dan gas, pertambangan, dan segmen industri lainnya.

