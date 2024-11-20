Apa itu QPU (unit pemrosesan quantum)?

QPU unik di antara unit prosesor komputer. Tidak seperti CPU, prosesor quantum memanfaatkan fisika quantum untuk menyimpan dan memproses data secara berbeda. CPU klasik menggunakan bit biner untuk menyimpan data sebagai 0 atau 1.

Qubit dapat menyimpan informasi biner dalam nol dan satu, tetapi mereka juga dapat menyimpan superposisi, yang berarti mereka menyimpan kombinasi khusus dari 0 dan 1. QPU juga memanfaatkan beberapa prinsip quantum utama lainnya yang memungkinkan mereka memproses informasi dengan cara yang sulit untuk ditiru komputer klasik.

Menunjukkan kemajuan generasi dalam ilmu komputer, QPU dirancang untuk memproses algoritma quantum bahkan lebih baik daripada superkomputer yang paling kuat sekalipun. Dioptimalkan untuk perhitungan quantum skala besar, QPU tidak dimaksudkan untuk menggantikan CPU. Sebaliknya, QPU sedang diintegrasikan ke dalam sistem komputasi berkinerja tinggi (HPC) bersama CPU dan unit pemrosesan grafis (GPU).

Dalam superkomputer yang berpusat pada quantum, setiap jenis prosesor memiliki fungsi berbeda dan digunakan untuk memproses berbagai jenis perhitungan dengan ekosistem:

CPU: Unit pemrosesan pusat (CPU) memproses input secara berurutan, melakukan tugas secara linier dan paling cocok untuk operasi kontrol tingkat tinggi, seperti mengelola data di berbagai komponen sistem.

GPU: Unit pemrosesan grafis (GPU) unggul dalam pemrosesan paralel operasi dalam jumlah besar secara bersamaan. GPU berpotensi digunakan dalam sistem quantum untuk membebaskan sejumlah beban kerja pemrosesan dari QPU.

NPU: Unit pemrosesan saraf (NPU) meniru fungsi otak manusia dan biasanya digunakan untuk tugas-tugas kompleks yang melibatkan jenis komputasi tertentu yang digunakan dalam machine learning (ML) dan artificial intelligence (AI).

QPU: Unit pemrosesan quantum (QPU) memproses informasi dengan menggunakan qubit, bukan bit biner, dan dirancang untuk menjalankan algoritma quantum yang kompleks. QPU paling baik digunakan untuk jenis masalah tertentu yang sangat rumit dan banyak algoritma quantum yang menjanjikan saat ini memberikan solusi probabilistik, bukan jawaban yang tepat.

Hanya dianggap sebagai teori pada abad ke-20, kemajuan terbaru dalam teknologi quantum telah menyebabkan lonjakan pengembangan QPU. Kini IBM mendorong batas ilmu komputer untuk mengembangkan QPU yang layak, yang mampu mencapai keunggulan quantum—kemampuan untuk mengungguli semua metode superkomputer klasik untuk memecahkan masalah tertentu. Pengembang di IBM memimpin di bidang ini dengan menghadirkan QPU dan perangkat keras quantum dengan utilitas quantum— kemampuan untuk memberikan output akurat yang andal ke sirkuit quantum di luar jangkauan simulasi klasik brute-force.