Apa itu QPU (unit pemrosesan quantum)?

Unit pemrosesan quantum (QPU) adalah jenis perangkat keras pemrosesan mutakhir yang menggunakan qubit (bit quantum) untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan mekanika quantum.
Karena mengandung bagian quantum dari komputer quantum, QPU dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah menantang yang dihadapi umat manusia yang berpotensi berdampak pada perubahan iklim, pengembangan farmasi, dan kecerdasan buatan (AI).
Dengan cara yang sama bagaimana unit pemrosesan pusat (CPU) dapat dianggap sebagai “otak komputer” dalam komputasi klasik, unit pemrosesan quantum berfungsi seperti “otak” dari sistem komputasi quantum. Sama seperti CPU yang lebih dari sekadar chip dan mencakup beberapa komponen lain, QPU berisi qubit komputasi fisik serta elektronik kontrol dan perangkat keras komputasi klasik yang digunakan untuk menyimpan instruksi dalam memori, memperkuat dan mengelola sinyal input dan output dan memisahkan sinyal dari ketidakakuratan.
QPU adalah komponen inti dari setiap komputer quantum dan chip quantum adalah komponen inti dari QPU. Di IBM, chip quantum adalah semikonduktor berlapis yang difabrikasi dengan komponen superkonduktor. Komponen ini adalah qubit fisik yang digunakan untuk melakukan perhitungan quantum. Chip ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa lapisan yang dilengkapi dengan qubit, resonator pembacaan, dan beberapa lapisan sirkuit untuk input dan output.
QPU berisi chip quantum yang ukurannya serupa dengan chip komputer biasa, dikenal juga sebagai bidang data quantum, terdiri dari qubit fisik yang ditata dalam berbagai konfigurasi dan struktur untuk menahannya di tempatnya. Chip disimpan pada suhu dingin mendekati nol mutlak dalam lemari es pengenceran.
QPU juga mencakup elektronik kontrol dan perangkat keras komputasi klasik yang diperlukan untuk input dan output. Sebagian komponen ini berada di dalam lemari pendingin pengenceran, sementara komponen lainnya berada di rak pada suhu ruang di samping lemari pendingin pengenceran.
QPU unik di antara unit prosesor komputer. Tidak seperti CPU, prosesor quantum memanfaatkan fisika quantum untuk menyimpan dan memproses data secara berbeda. CPU klasik menggunakan bit biner untuk menyimpan data sebagai 0 atau 1.
Qubit dapat menyimpan informasi biner dalam nol dan satu, tetapi mereka juga dapat menyimpan superposisi, yang berarti mereka menyimpan kombinasi khusus dari 0 dan 1. QPU juga memanfaatkan beberapa prinsip quantum utama lainnya yang memungkinkan mereka memproses informasi dengan cara yang sulit untuk ditiru komputer klasik.
Menunjukkan kemajuan generasi dalam ilmu komputer, QPU dirancang untuk memproses algoritma quantum bahkan lebih baik daripada superkomputer yang paling kuat sekalipun. Dioptimalkan untuk perhitungan quantum skala besar, QPU tidak dimaksudkan untuk menggantikan CPU. Sebaliknya, QPU sedang diintegrasikan ke dalam sistem komputasi berkinerja tinggi (HPC) bersama CPU dan unit pemrosesan grafis (GPU).
Dalam superkomputer yang berpusat pada quantum, setiap jenis prosesor memiliki fungsi berbeda dan digunakan untuk memproses berbagai jenis perhitungan dengan ekosistem:
Hanya dianggap sebagai teori pada abad ke-20, kemajuan terbaru dalam teknologi quantum telah menyebabkan lonjakan pengembangan QPU. Kini IBM mendorong batas ilmu komputer untuk mengembangkan QPU yang layak, yang mampu mencapai keunggulan quantum—kemampuan untuk mengungguli semua metode superkomputer klasik untuk memecahkan masalah tertentu. Pengembang di IBM memimpin di bidang ini dengan menghadirkan QPU dan perangkat keras quantum dengan utilitas quantum— kemampuan untuk memberikan output akurat yang andal ke sirkuit quantum di luar jangkauan simulasi klasik brute-force.
Komputasi quantum adalah teknologi baru yang memanfaatkan kekuatan mekanika quantum untuk memecahkan masalah yang terlalu kompleks bahkan untuk superkomputer yang paling kuat sekalipun. Tugas-tugas seperti memfaktorkan bilangan prima besar, yang mungkin memakan waktu ratusan ribu tahun bagi komputer klasik, secara teoretis dapat diselesaikan dalam hitungan menit oleh komputer quantum yang cukup kuat.
Komputer quantum memproses informasi secara berbeda dari komputer klasik. Tidak seperti komputer klasik yang harus menghitung setiap langkah perhitungan rumit dengan aturan logika, sirkuit quantum yang terbuat dari qubit dapat memproses banyak entri kumpulan data secara bersamaan dengan operasi quantum, memberikan cara baru untuk mengatasi masalah tertentu dan berpotensi meningkatkan efisiensi dengan banyak urutan besarnya.
Komputasi klasik:
Komputasi quantum:
Prosesor quantum tidak melakukan persamaan matematika dengan cara yang sama seperti yang dilakukan komputer klasik. Tidak seperti komputer klasik yang harus menghitung setiap langkah perhitungan rumit dengan aturan logika, sirkuit quantum yang dibuat dari qubit memproses banyak entri kumpulan data secara bersamaan dengan operasi, memberikan cara baru untuk mengatasi masalah tertentu dan berpotensi meningkatkan efisiensi dengan banyak tingkatan besar.
Komputer tradisional menggunakan transistor untuk menyimpan dan memproses data dalam kode biner, sedangkan QPU menggunakan qubit. IBM® QPU menggunakan qubit superkonduktor solid-state untuk mengodekan data sebagai 0, 1, atau superposisi 0 dan 1. Seiring dengan bertambahnya jumlah qubit, setiap kombinasi yang mungkin dari semua nilai qubit juga dapat disimpan dalam superposisi. Dalam posisi ini, qubit tertentu mungkin menjadi terkait, dalam hal ini nilai-nilai mereka menjadi tergantung pada qubit lain, dan mereka tidak lagi dapat dianggap berperilaku secara independen. Mengukur satu qubit yang terkait secara instan memberikan informasi tentang keadaan qubit lainnya. Keterkaitan adalah alat yang berharga untuk menjalankan algoritma quantum.
Pada akhir perhitungan quantum, data dikonversi oleh QPU dan perangkat keras pendukung menjadi biner, dan nilai 0 atau 1 akan diukur pada setiap qubit dengan probabilitas yang sesuai dengan kontribusinya terhadap superposisi.
Teknologi quantum dapat menggunakan partikel aktual yang dikenal sebagai qubit molekuler atau perangkat keras yang meniru perilaku partikel (seperti qubit superkonduktor) untuk melakukan perhitungan dengan cara yang tidak dapat dilakukan bit biner, diaktifkan oleh empat prinsip utama yang hanya ditemukan dalam sistem quantum.
Umumnya, qubit dibuat dengan memanipulasi dan mengukur partikel quantum (fondasi terkecil yang diketahui dari alam semesta fisik, seperti foton, elektron, ion yang terperangkap, dan atom) atau dengan merekayasa sistem yang meniru semua partikel ini.
Jenis qubit tertentu lebih cocok untuk tugas tertentu, meskipun semua qubit yang diketahui masih sangat sensitif. QPU yang digunakan dalam komputer quantum fungsional memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang signifikan untuk mempertahankan kalibrasi yang tepat dan menangani kebisingan eksternal. Solusi perangkat lunak seperti tumpukan perangkat lunak Qiskit dari IBM memiliki fitur alat yang digunakan untuk mengatur seluruh perangkat keras quantum dan klasik dan melakukan penanganan kesalahan quantum yang diperlukan untuk membantu menghilangkan pembacaan yang tidak akurat melalui otomatisasi.
Sementara chip di dalam QPU berukuran hampir sama dengan chip pada CPU atau GPU biasa, sistem komputasi quantum mungkin berukuran sebesar sedan empat pintu. Sebagian besar massa ekstra ini berasal dari sistem kriogenik dan lemari es yang harus mendinginkan qubit ke suhu yang lebih dingin dari luar angkasa untuk mempertahankan koherensi. Massa ini juga mencakup komponen lainnya yang digunakan untuk mengirim dan menerapkan instruksi dan mengembalikan output, yang dapat disimpan pada suhu kamar.
Komputer quantum yang digerakkan oleh QPU unggul dalam memecahkan masalah kompleks tertentu, dengan potensi untuk mempercepat pemrosesan kumpulan data berskala besar. Dari pengembangan obat baru dan melakukan machine learning (ML) dalam cara baru hingga optimasi rantai pasokan dan melakukan pemodelan deret waktu pada data iklim yang kompleks, komputasi quantum mungkin memegang kunci terobosan di banyak industri penting.
QPU juga akan digunakan dalam superkomputer yang berpusat pada quantum untuk memecahkan masalah paling rumit dan menantang yang dihadapi umat manusia saat ini di bidang-bidang berikut:
Jelajahi peta jalan komputasi quantum IBM, yang memetakan kemajuan dalam prosesor quantum, perangkat lunak, dan teknologi penskalaan. Lihat bagaimana terobosan quantum saat ini mendorong masa depan komputasi, dari penelitian mutakhir hingga aplikasi komersial dapat diskalakan.
Bergabunglah dengan komunitas pemimpin inovasi quantum, peneliti, pengembang, dan penggemar kami. IBM Quantum Network menyediakan peluang dan sumber daya keterlibatan kepada institusi akademik, startup, dan organisasi di seluruh dunia.
Jelajahi bagaimana berbagai perusahaan terkemuka seperti Boeing, Mercedes-Benz, ExxonMobil, dan CERN menggunakan teknologi IBM Quantum untuk mengatasi masalah yang kompleks. Temukan aplikasi nyata yang membentuk masa depan industri dengan teknologi quantum.
Setelah hampir tiga tahun, 16 video pelajaran, dan ribuan kata teks yang menyertainya, kami dengan bangga berbagi bahwa seri edukasi "Memahami informasi dan komputasi quantum" kami kini telah dirilis secara lengkap!
Pelajari dasar-dasar komputasi kuantum, dan cara menggunakan layanan dan sistem IBM Quantum untuk memecahkan masalah dunia nyata.
IBM menyediakan teknologi komputasi quantum termasuk Qiskit SDK dan Qiskit Runtime untuk komputasi quantum yang dapat diskalakan dan berorientasi kinerja.
Membawa komputasi quantum yang berguna ke dunia melalui Qiskit Runtime dan IBM Quantum Safe.
Lindungi perusahaan Anda dari risiko kriptografi pasca-quantum dengan Layanan Transformasi Aman Quantum IBM.
Dapatkan kekuatan komputasi quantum dengan sistem quantum IBM yang memiliki kinerja tinggi dan dapat diskalakan. Jelajahi kemampuan yang akan membentuk masa depan komputasi dan keamanan.