Apa itu superkomputer yang berpusat pada quantum?

Pada tahun 1994, ahli matematika MIT, Peter Shor, menemukan sebuah algoritma yang dapat membagi bilangan besar menjadi faktor-faktor prima yang jauh lebih cepat daripada algoritma klasik terbaik menggunakan komputer quantum hipotetis. Dua tahun kemudian, Lov Grover menemukan algoritma quantum yang dapat mencari basis data lebih cepat daripada algoritma pencarian klasik. Penemuan ini sangat mempercepat minat dalam komputasi quantum.

Shor dan Grover membuktikan, setidaknya secara teoretis, bahwa komputer quantum yang berguna dapat memproses beban kerja kompleks tertentu lebih cepat daripada metode klasik—ratusan ribu tahun lebih cepat. Bahkan superkomputer paling canggih di dunia, seperti yang digunakan di pusat data dan universitas papan atas, sama sekali tidak dapat memproses alur kerja quantum besar dengan cukup cepat.

Tidak lagi teoretis, prosesor quantum seperti IBM QUANTUM Heron telah membuktikan kelayakan komputasi quantum. Namun, komputer quantum saat ini dibatasi oleh hambatan seperti jumlah qubit yang dapat mereka proses dan kesalahan bawaan perangkat keras quantum.

Superkomputer yang berpusat pada quantum menggabungkan kekuatan komputasi quantum dan klasik, dengan menggunakan sifat unik qubit untuk melakukan perhitungan yang tidak layak untuk sistem klasik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan komputasi berkinerja tinggi klasik dengan memperkenalkan komputer quantum ke dalam alur kerja yang ada, sehingga meningkatkan efisiensi komputasi dan kemampuan kedua jenis sistem.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara HPC dan superkomputasi yang berpusat pada quantum:

HPC tradisional:

Dibangun di atas arsitektur komputer klasik

Dibatasi oleh pemrosesan biner dan skalabilitas linier

Superkomputasi quantum:

Termasuk komputer quantum untuk menggunakan sumber daya quantum dan klasik dalam beban kerja yang dipecah

Dioptimalkan untuk mengatur pekerjaan di seluruh komputer quantum dan klaster komputasi HPC di pusat data yang sama atau di cloud

Menawarkan percepatan drastis dan daya pemrosesan yang berpotensi lebih besar daripada yang dapat diberikan komputasi quantum atau klasik untuk masalah tertentu

Karena komputasi quantum eksperimen terus berkembang pesat, kami memperkirakan bahwa superkomputer yang berpusat pada quantum akan menjadi jembatan penting untuk mencapai keunggulan quantum, tonggak sejarah yang digunakan para peneliti untuk mengukur apakah mesin quantum dapat mengungguli perangkat keras klasik yang menyimulasikan sistem quantum atau metode klasik lainnya untuk memecahkan masalah praktis. Namun, komputasi quantum diperkirakan tidak sepenuhnya menggantikan komputasi klasik. Sebaliknya, superkomputer yang berpusat pada quantum menggabungkan komputer quantum dan komputer klasik, di mana kedua jenis sistem bekerja sama untuk menjalankan komputasi yang melampaui apa yang mungkin dilakukan oleh salah satunya.

Secara global, beberapa fasilitas superkomputer telah mulai menggabungkan perangkat keras quantum, termasuk Jupiter dari Jerman, Fugaku dari Jepang, dan PSNC dari Polandia. Sebagai bagian dari Peta Jalan IBM Quantum, IBM berharap dapat membangun superkomputer yang berpusat pada quantum dengan ribuan qubit logis pada tahun 2033.