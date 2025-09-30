Apa itu kriptografi quantum?

Sampai saat ini, enkripsi data tradisional umumnya cukup untuk menjaga komunikasi yang aman di sebagian besar pengaturan keamanan siber . Namun, munculnya komputasi quantum menimbulkan ancaman eksistensial bahkan terhadap algoritma kriptografi tradisional yang paling aman sekalipun.

Seperti halnya kriptografi quantum, komputasi quantum adalah teknologi yang muncul dengan cepat yang juga memanfaatkan hukum mekanika quantum. Dibandingkan dengan komputer klasik tercepat dan termutakhir, komputer quantum memiliki potensi untuk memecahkan masalah kompleks dengan lebih cepat.



Ahli matematika Peter Shor pertama kali menggambarkan ancaman yang ditimbulkan komputer quantum terhadap sistem keamanan tradisional pada tahun 1994. Sistem kriptografi saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, sistem simetris, yang menggunakan satu kunci rahasia untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, dan sistem asimetris, yang menggunakan kunci publik yang dapat dibaca oleh semua orang dan kunci pribadi yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu. Kedua jenis kriptosistem ini membuat kunci-kunci ini dengan mengalikan bilangan prima yang besar dan mengandalkan daya komputasi besar yang diperlukan untuk memfaktorkan bilangan besar untuk memastikan bahwa kunci enkripsi ini tidak dapat dipecahkan oleh penyadap atau peretas.

Bahkan superkomputer yang paling kuat di dunia pun akan membutuhkan ribuan tahun untuk memecahkan algoritme enkripsi modern seperti Advanced Encryption Standard (AES) atau RSA secara matematis. Menurut Algoritma Shor, memfaktorkan angka yang besar pada komputer klasik akan membutuhkan daya komputasi yang sangat besar sehingga seorang peretas membutuhkan waktu seumur hidup untuk mendekatinya, tetapi komputer quantum yang berfungsi penuh-seandainya disempurnakan—berpotensi untuk menemukan solusinya hanya dalam hitungan menit.

Untuk alasan ini, kasus penggunaan untuk kriptografi quantum tidak terbatas seperti halnya kasus penggunaan untuk semua bentuk kriptografi. Jika ada sesuatu dari informasi perusahaan hingga rahasia negara yang harus dijaga keamanannya, ketika komputasi quantum membuat algoritma kriptografi yang ada menjadi usang, kriptografi quantum mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk mengamankan data pribadi. Karena ilmuwan komputer di seluruh dunia bekerja siang dan malam untuk mengembangkan teknologi quantum praktis, sangat penting bagi kita untuk juga mengembangkan bentuk-bentuk kriptografi baru untuk mempersiapkan era komputasi quantum. Meskipun komputer quantum pernah dianggap hanya sebagai teori, para pakar memperkirakan bahwa kita mungkin hanya tinggal 20 hingga 50 tahun lagi untuk sepenuhnya memasuki era quantum.